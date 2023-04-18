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18 квітня 2023, 10:15 Читать на русском

Нацбанк впровадив суттєві зміни в системі BankID

Національний банк України впровадив суттєві зміни в системі BankID НБУ — стандартизовані набори даних та диференційовані міжабонентські тарифи. Про це йдеться в повідомленні регулятора.

Національний банк України впровадив суттєві зміни в системі BankID НБУ — стандартизовані набори даних та диференційовані міжабонентські тарифи.
Фото: flickr

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Що це значить

Впровадження стандартизованих наборів даних, кожен з яких містить унікальну комбінацію інформації про користувача, сприяє посиленню захисту даних, що передаються через систему BankID НБУ. Тепер банк-ідентифікатор передає установі лише той обсяг персональних даних свого клієнта, що є мінімально необхідним для надання послуги (раніше ідентифікаційні дані користувача передавалися через систему єдиним набором).

Можливість абонента — надавача послуг — використовувати той чи інший стандартизований набір даних визначається типом послуги, яку він надає користувачу.

Це дає можливість абонентам перейти на більш гнучкі диференційовані міжабонентські тарифи.

Тепер, замість єдиного тарифу за одне успішне підтвердження ідентифікації (у розмірі 20 грн), пропонуються диференційовані тарифи (від 5 грн до 20 грн) залежно від обсягу даних про користувача, що міститься в конкретному стандартизованому наборі.

Читайте: BankID — що це та як працює

«Такі зміни сприятимуть підвищенню довіри до нашої системи з боку користувачів, а диференційовані міжабонентські тарифи дозволять оптимізувати витрати абонентів-надавачів послуг за рахунок отримання тільки необхідного обсягу даних про свого клієнта», — пояснила заступниця директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Ольга Василєва.

Водночас за її словами, це сприятиме розширенню сфери застосування системи BankID НБУ, в результаті чого громадяни отримають можливість доступу до ще більшої кількості дистанційних послуг.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+68
yarg
yarg
18 квітня 2023, 10:32
#
«Такі зміни сприятимуть підвищенню довіри до нашої системи «

как я люблю такие бессмысленные фразы…
ну причем здесь доверие ? типа по 20 гривен — меньше доверяли , а по 15 будут доверять больше ?
раскрою тайну — доверие , оно или есть или нет. Это не вопрос тарифов. ваапще і взагалі.
+
0
Три літри
Три літри
18 квітня 2023, 11:34
#
Тут мабуть мова про надавачив інформація та її споживачів. Хоча «довіра» все одно не те слово яке описує суть зміть — тут згоден. Тупо скопіпастили пресреліз — піпл схаває.
+
+30
yarg
yarg
18 квітня 2023, 12:21
#
НБУ злоупотребляет словами из пресс-релизов МВФ , пытаясь применять их в реальной жизни. Получается смешно и глупо.
+
+47
Виктор Григоренко
Виктор Григоренко
18 квітня 2023, 10:59
#
У слова поліпшення , коли іде мова за державу, в Україні трохі інше значення
+
+11
Сергій Т
Сергій Т
18 квітня 2023, 11:00
#
Важливий і правильний крок.
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