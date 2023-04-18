Нацбанк впровадив суттєві зміни в системі BankID

Національний банк України впровадив суттєві зміни в системі BankID НБУ — стандартизовані набори даних та диференційовані міжабонентські тарифи. Про це йдеться в повідомленні регулятора.

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Що це значить

Впровадження стандартизованих наборів даних, кожен з яких містить унікальну комбінацію інформації про користувача, сприяє посиленню захисту даних, що передаються через систему BankID НБУ. Тепер банк-ідентифікатор передає установі лише той обсяг персональних даних свого клієнта, що є мінімально необхідним для надання послуги (раніше ідентифікаційні дані користувача передавалися через систему єдиним набором).

Можливість абонента — надавача послуг — використовувати той чи інший стандартизований набір даних визначається типом послуги, яку він надає користувачу.

Це дає можливість абонентам перейти на більш гнучкі диференційовані міжабонентські тарифи.

Тепер, замість єдиного тарифу за одне успішне підтвердження ідентифікації (у розмірі 20 грн), пропонуються диференційовані тарифи (від 5 грн до 20 грн) залежно від обсягу даних про користувача, що міститься в конкретному стандартизованому наборі.

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«Такі зміни сприятимуть підвищенню довіри до нашої системи з боку користувачів, а диференційовані міжабонентські тарифи дозволять оптимізувати витрати абонентів-надавачів послуг за рахунок отримання тільки необхідного обсягу даних про свого клієнта», — пояснила заступниця директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Ольга Василєва.

Водночас за її словами, це сприятиме розширенню сфери застосування системи BankID НБУ, в результаті чого громадяни отримають можливість доступу до ще більшої кількості дистанційних послуг.