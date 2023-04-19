Десять невеликих банків підвищили дохідність гривневих депозитів

Можливість заробити на депозитних сертифікатах під 25% продовжує залишатися актуальною, особливо для невеликих банків. Щоб мати можливість заробити, банкам доведеться активно підвищувати ставки за терміновими гривневими вкладами для фізосіб від 3 місяців. Що багато хто з них уже робить, запроваджуючи нові пропозиції та підвищуючи ставки за новими вкладами.

На відміну від минулого разу, коли ставки у гривні підвищили лише три банки, цього разу дохідність гривневих депозитів збільшили відразу десять учасників огляду. Також збільшилася кількість банків, які підвищили ставки за вкладами в доларі та євро.

Які банки та як змінювали ставки

Банк Піреус підвищив на 4 в.п. ставки на вклади на 12 місяців — до 16% річних. А крім цього, додав 3 в.п. до вкладів на 3 та 6 міс. Дохідність за ними після підвищення становить 14% і 15% річних відповідно.

Банк Глобус також підвищував депозитні ставки у гривні. Так, банк суттєво збільшив дохідність на вклади на 3 місяці — на 4,75 в.п. — до 16,25% річних. Банк також підвищував ставки за іншими терміновими вкладами. Так, дохідність гривневих вкладів на 6 місяців банк збільшив на 2,25 в.п. — до 17% річних. 2 в.п. банк додав до ставки за вкладами на 9 міс, та 1 в.п. — на 12 міс. Після підвищення дохідність за цими вкладами досягла 17,5% та 18,5% річних відповідно.

Грант додав 3,5 в.п. до ставки за вкладами у гривні на 12 місяців — до 12,5% річних.

По 1,5 в.п. до гривневих вкладів на 9 і 12 місяців додав Радабанк, довівши дохідність за обома строковими вкладами до 16,5% річних кожен. По 1 в.п. банк додав до ставок на 3 та 6 міс (до 18,5% та 19,5% відповідно). Банк також додав по 0,55 в.п. до вкладів у доларі на 9 та 12 міс, дохідність за ними становить 2,25% річних. За таким же принципом банк підвищив і дохідність депозитів у євро — до 1,3% річних.

Комінвестбанк цього разу підвищив дохідність вкладів у гривні на 1 в.п. — до 13% річних.

Кристалбанк збільшив дохідність усіх гривневих вкладів, додавши найбільше до вкладів терміном на рік (0,7 в.п. — до 15,55% річних), і найменше — до вкладів на 3 міс (0,35 в.п. — до 13,5% річних).

Мотор-банк підвищив на 1 в.п. дохідність гривневих вкладів терміном на 9 міс (до 16,5% річних), знизивши, однак, на 1,5 в.п. ставки на вклади на 3 місяці (до 14% річних). До решти вкладів банк додав по 0,5 в.п.

По 0,5 в.п. додав до всіх ставок у гривні й Укрбудінвестбанк. Після підвищення дохідність за вкладами на 3 міс становить 17% річних, за вкладами на 6 міс — 17,5% річних, за вкладами на 12 міс — 18% річних. Банк також збільшив дохідність доларових вкладів, додавши по 0,5 в.п. до вкладів на 3 та 12 міс, та 0,6 в.п. — до вкладів на 6 міс.

РВС Банк додав по 0,55 в.п. до вкладів у гривні на 3 та 6 міс, ставки за обома строковими вкладами досягли 15,6% річних. Дохідність на вклади на 12 місяців банк збільшив на 0,45 в.п. — до 16,05% річних. Банк збільшив також дохідність вкладів у доларі та євро терміном на 6 міс, зменшивши ставки за рештою термінових вкладів у цих валютах.

Полікомбанк підвищив ставки на вклади на 6 та 9 міс, додавши 0,4 та 0,3 в.п. відповідно, і суттєво — на 5 в.п. — зменшив дохідність за вкладами на 3 міс. Банк також підвищив на 0,3 в.п. ставки за вкладами на 6 місяців у доларі та євро, зрізавши їх, однак, за іншими терміновими вкладами в обох валютах.

Юнекс банк цього разу не підвищував ставки у гривні, проте підвищив дохідність доларових вкладів, додавши по 0,1 в.п. практично до всіх термінових вкладів. Ставку за вкладами в доларі на 3 місяці банк збільшив на 0,2 в.п. Дохідність за всіма терміновими доларовими вкладами тепер становить 0,6% річних.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 21 банку із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 04.04.2023−18.04.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 91 дня.

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 21 банку із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 04.04.2023−18.04.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 91 дня.

Максимальні ставки за депозитами в євро

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 21 банку із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 04.04.2023−18.04.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 91 дня.

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.