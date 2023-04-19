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19 квітня 2023, 15:16 Читать на русском

Десять невеликих банків підвищили дохідність гривневих депозитів

Банки продовжують змінювати депозитні пропозиції, ставки потроху зростають. Яку дохідність наразі пропонують за вкладами приватних вкладників банки з депозитним портфелем до 2 млрд грн, — розповість «Мінфін».

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Можливість заробити на депозитних сертифікатах під 25% продовжує залишатися актуальною, особливо для невеликих банків. Щоб мати можливість заробити, банкам доведеться активно підвищувати ставки за терміновими гривневими вкладами для фізосіб від 3 місяців. Що багато хто з них уже робить, запроваджуючи нові пропозиції та підвищуючи ставки за новими вкладами.

На відміну від минулого разу, коли ставки у гривні підвищили лише три банки, цього разу дохідність гривневих депозитів збільшили відразу десять учасників огляду. Також збільшилася кількість банків, які підвищили ставки за вкладами в доларі та євро.

Які банки та як змінювали ставки

Банк Піреус підвищив на 4 в.п. ставки на вклади на 12 місяців — до 16% річних. А крім цього, додав 3 в.п. до вкладів на 3 та 6 міс. Дохідність за ними після підвищення становить 14% і 15% річних відповідно.

Банк Глобус також підвищував депозитні ставки у гривні. Так, банк суттєво збільшив дохідність на вклади на 3 місяці — на 4,75 в.п. — до 16,25% річних. Банк також підвищував ставки за іншими терміновими вкладами. Так, дохідність гривневих вкладів на 6 місяців банк збільшив на 2,25 в.п. — до 17% річних. 2 в.п. банк додав до ставки за вкладами на 9 міс, та 1 в.п. — на 12 міс. Після підвищення дохідність за цими вкладами досягла 17,5% та 18,5% річних відповідно.

Грант додав 3,5 в.п. до ставки за вкладами у гривні на 12 місяців — до 12,5% річних.

По 1,5 в.п. до гривневих вкладів на 9 і 12 місяців додав Радабанк, довівши дохідність за обома строковими вкладами до 16,5% річних кожен. По 1 в.п. банк додав до ставок на 3 та 6 міс (до 18,5% та 19,5% відповідно). Банк також додав по 0,55 в.п. до вкладів у доларі на 9 та 12 міс, дохідність за ними становить 2,25% річних. За таким же принципом банк підвищив і дохідність депозитів у євро — до 1,3% річних.

Комінвестбанк цього разу підвищив дохідність вкладів у гривні на 1 в.п. — до 13% річних.

Кристалбанк збільшив дохідність усіх гривневих вкладів, додавши найбільше до вкладів терміном на рік (0,7 в.п. — до 15,55% річних), і найменше — до вкладів на 3 міс (0,35 в.п. — до 13,5% річних).

Мотор-банк підвищив на 1 в.п. дохідність гривневих вкладів терміном на 9 міс (до 16,5% річних), знизивши, однак, на 1,5 в.п. ставки на вклади на 3 місяці (до 14% річних). До решти вкладів банк додав по 0,5 в.п.

По 0,5 в.п. додав до всіх ставок у гривні й Укрбудінвестбанк. Після підвищення дохідність за вкладами на 3 міс становить 17% річних, за вкладами на 6 міс — 17,5% річних, за вкладами на 12 міс — 18% річних. Банк також збільшив дохідність доларових вкладів, додавши по 0,5 в.п. до вкладів на 3 та 12 міс, та 0,6 в.п. — до вкладів на 6 міс.

РВС Банк додав по 0,55 в.п. до вкладів у гривні на 3 та 6 міс, ставки за обома строковими вкладами досягли 15,6% річних. Дохідність на вклади на 12 місяців банк збільшив на 0,45 в.п. — до 16,05% річних. Банк збільшив також дохідність вкладів у доларі та євро терміном на 6 міс, зменшивши ставки за рештою термінових вкладів у цих валютах.

Полікомбанк підвищив ставки на вклади на 6 та 9 міс, додавши 0,4 та 0,3 в.п. відповідно, і суттєво — на 5 в.п. — зменшив дохідність за вкладами на 3 міс. Банк також підвищив на 0,3 в.п. ставки за вкладами на 6 місяців у доларі та євро, зрізавши їх, однак, за іншими терміновими вкладами в обох валютах.

Юнекс банк цього разу не підвищував ставки у гривні, проте підвищив дохідність доларових вкладів, додавши по 0,1 в.п. практично до всіх термінових вкладів. Ставку за вкладами в доларі на 3 місяці банк збільшив на 0,2 в.п. Дохідність за всіма терміновими доларовими вкладами тепер становить 0,6% річних.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Глобус 18,50% 1,00% 17,50% 2,00% 17,00% 2,25% 16,25% 4,75% - -
Асвіо банк 18,00% - - - 17,00% - 16,00% - - -
Юнекс банк 18,00% - 17,50% - 17,75% - 18,00% 0,50% - -
Мотор-Банк 18,00% 0,50% 16,50% 1,00% 17,00% 0,50% 14,00% 1,50% - -
Укрбудінвестбанк 18,00% 0,50% - - 17,50% 0,50% 17,00% 0,50% 4,00% -
Агропросперіс 17,75% - 17,25% - 17,25% - 16,75% - - -
17,75% - 17,75% - 17,75% - 17,25% - - -
Полтава-Банк 17,00% - 16,50% - 15,50% - - - 0,01% -
Конкорд 16,50% - - - 16,00% - 15,00% - - -
Радабанк 16,50% 1,50% 16,50% 1,50% 19,50% 1,00% 18,50% 1,00% - -
Полікомбанк 16,40% - 15,90% 0,30% 15,20% 0,40% 8,20% 5,00% - -
РВС Банк 16,05% 0,45% - - 15,60% 0,55% 15,60% 0,55% 6,00% -
Піреус 16,00% 4,00% - - 15,00% 3,00% 14,00% 3,00% - -
Кристалбанк* 15,55% 0,70% - - 15,35% 0,60% 13,50% 0,35% 2,30% -
15,50% - 15,50% - 14,75% - 14,50% - - -
Український капітал* 15,10% - 14,50% - 15,00% - 15,00% - 0,50% -
Кліринговий Дім 14,13% - 15,40% - 18,00% 3,15% 18,00% 3,70% - -
Комінвестбанк 13,00% 1,00% 14,95% - - - - - - -
Грант 12,50% 3,50% - - 10,00% - - - - -
Індустріалбанк - - 14,75% - 15,00% - 14,75% - - -
Альтбанк - - - - 16,00% 1,00% 15,50% 1,50% 6,00% -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 21 банку із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 04.04.2023−18.04.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 91 дня.

Долар США

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк

 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяців Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвіо банк 3,00% - - - 3,00% - - - - -
Конкорд 3,00% - - - 2,50% - 2,00% - - -
3,00% 0,50% - - 1,60% 0,60% 1,10% 0,50% 0,01% -
Глобус 2,50% - 2,00% - 1,50% - 0,50% - - -
Радабанк 2,25% 0,55% 2,25% 0,55% 2,25% - 2,00% - - -
Агропросперіс 2,00% - 2,00% - 1,75% - 1,50% - - -
1,75% - 1,75% - 1,75% - 1,50% - - -
Кліринговий Дім 1,63% - 1,80% - 1,50% - 1,20% - - -
Полікомбанк 1,50% 0,50% 1,00% 0,90% 0,50% 0,30% 0,10% 1,60% - -
1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
РВС Банк 1,25% 0,15% - - 1,05% 0,15% 0,25% 0,05% 0,15% -
0,95% - 0,85% - 0,25% - 0,25% - 0,02% -
Кристалбанк* 0,90% 0,05% - - 0,15% 0,15% 0,20% - 0,02% -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Комінвестбанк 0,80% - 1,05% - - - - - - -
Мотор-Банк 0,75% - 0,35% - 0,55% - 0,50% - - -
Піреус 0,75% - - - 0,10% - - - - -
Юнекс банк 0,60% 0,10% 0,60% 0,10% 0,60% 0,10% 0,60% 0,20% - -
Грант 0,10% - 0,05% - - - 0,05% - - -
Індустріалбанк - - 1,45% - 1,40% - 0,75% - - -
Альтбанк - - - - 1,50% - 1,25% - 0,10% -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 21 банку із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 04.04.2023−18.04.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 91 дня.

Євро

Максимальні ставки за депозитами в євро

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Глобус 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Полікомбанк 1,50% 0,50% 1,00% 0,90% 0,50% 0,30% 0,10% 1,60% - -
1,50% - - - 1,00% 0,25% 0,60% 0,10% 0,01% -
Радабанк 1,30% 0,50% 1,30% 0,50% 1,40% - 1,30% - - -
РВС Банк 1,25% 0,15% - - 1,05% 0,15% 0,25% 0,05% 0,15% -
1,15% - 1,15% - 1,15% - 0,75% - - -
Кліринговий Дім 0,95% - 1,20% 0,25% 0,95% 0,25% 0,55% 0,25% - -
0,95% - 0,85% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Кристалбанк* 0,85% - - - 0,15% 0,05% 0,16% - 0,01% -
Комінвестбанк 0,80% - 1,05% - - - - - - -
Конкорд 0,50% - - - 0,50% - 0,50% - - -
Мотор-Банк 0,50% - 0,25% - 0,35% - 0,25% - - -
Піреус 0,50% - - - - - - - - -
0,30% - 0,30% - - - 0,10% - - -
Агропросперіс 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - 0,05% - - -
Юнекс банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - - - - -
Індустріалбанк - - 0,75% - 0,75% - 0,15% - - -
Альтбанк - - - - 0,30% - 0,20% - 0,01% -
Асвіо банк - - - - - - - - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 21 банку із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 04.04.2023−18.04.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 91 дня.

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.

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