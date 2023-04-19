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19 квітня 2023, 14:19 Читать на русском

У Мінагрополітики рахують збитки від заборони аграрного експорту

Через країни Східної Європи йшла приблизно половина аграрного експорту України. Через заборону збитки можуть становити «сотні мільйонів доларів». Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського.

Через країни Східної Європи йшла приблизно половина аграрного експорту України.

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Заборона імпорту

Сольський зазначив, що зараз три країни заборонили імпорт аграрної продукції — це Польща, Словаччина та Угорщина. Проте транзит дозволений, у тому числі через Польщу — з 21 квітня.

«Усе, що у нас виходило з моменту відкриття морського коридору, приблизно половина йшла морем, приблизно половина йшла через західні країни, а також через Дунай», — сказав він та додав найбільший транзит йшов через Румунію, найменший через Словаччину.

Міністр зазначив, що Мінагрополітики найближчим часом підрахує збитки від заборони імпорту. «Але це очевидно — сотні мільйонів доларів», — сказав він.

Читайте: Україні вдалося розблокувати транзит агропродукції через Польщу

Водночас Сольський повідомив, що ситуація динамічно змінюється, тому точні цифри можна назвати лише на якийсь момент, після чого вони втратять актуальність. «Цифри міняються кожен день, тому що дуже сильно міняються рішення», — додав він.

За його словами, частка Польщі у загальному аграрному експорті України становила 10%, з яких половина транзит, половина імпорт. Частка Словаччини — 1,5%, Угорщини — 5−6%. На Румунію припадало «десятки відсотків», з яких транзит складав понад 90%, повідомив міністр.

Читайте: Польща введе заборону на імпорт української сільгосппродукції з 19 квітня

Джерело: Мінфін
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