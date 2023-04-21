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21 квітня 2023, 8:39 Читать на русском

НБУ пом'якшив обмеження на готівковому валютному ринку та проєкті е-резидентства

Національний банк України з 21 квітня 2023 року пом'якшує низку адміністративних обмежень з метою створення умов для запуску проєкту електронного резиденства та зміцнення позитивних тенденцій у готівковому сегменті валютного ринку. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк України з 21 квітня 2023 року пом'якшує низку адміністративних обмежень з метою створення умов для запуску проєкту електронного резиденства та зміцнення позитивних тенденцій у готівковому сегменті валютного ринку.
Фото: bank.gov.ua

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Готівковий сегмент валютного ринку

НБУ розширює можливості банків здійснювати операції з продажу готівкової іноземної валюти населенню. Так, з 21 квітня при розрахунку обсягу готівкової іноземної валюти, яку банк може продати на валютному ринку, враховуватиметься не 100%, а 120% обсягу купівлі безготівкової валюти в населення, починаючи з 13 квітня 2022 року.

Переказ іноземної валюти за кордон е-резидентами

Нацбанк надає можливість е-резидентам (після сплати податків в Україні) переказувати на їх рахунки за кордоном кошти в іноземній валюті, отримані на рахунки в українських банках від нерезидентів (за надані послуги чи роботи).

«Відповідні зміни не чинитимуть тиску на валютний ринок та міжнародні резерви України, адже в межах таких операцій не відбуватиметься купівлі іноземної валюти — переказ здійснюватиметься за рахунок іноземної валюти, отриманої е-резидентом з-за кордону», — йдеться в повідомленні.

Регулятор також зазначив, що реалізація проєкту е-резидентства сприятиме залученню додаткових доходів до державного бюджету, популяризації України як світового IT-бренду та підвищенню українських позицій у міжнародних рейтингах.

Зазначені пом'якшення, а також низка інших уточнюючих змін унесені постановою правління НБУ від 20 квітня 2023 року № 53 «Про внесення змін до постанови правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18», що набирає чинності з 21 квітня 2023 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
alexkush
alexkush
21 квітня 2023, 8:58
#
Смягчил потому что МВФ заставил смягчить
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0
Sg Ms
Sg Ms
21 квітня 2023, 9:03
#
Тобто, якщо я громадянин — я забовъязаний продати в гривню валютну виручку з за кордону, а якщо е-резидент — ні?
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0
yarg
yarg
21 квітня 2023, 9:28
#
Ні. ніхто нічого не продає.

подивився на «зміни» — косметика і екзотика. Яке діло МВФ до цього ? Пишіть відразу — рептилоїди заставили :)
+
0
Sg Ms
Sg Ms
21 квітня 2023, 9:37
#
Що значить не продає. Я не можу в моно з фоп валютного рахунку перевести на валютну фізичної особи.
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0
yarg
yarg
21 квітня 2023, 10:03
#
Не продає - це означає , що ніяких вимог щодо продажу валютної виручки — не існує.

переказувати валюту з рахунку підприємства (а фоп — це підприємство , у нього однаковий рахунок з заводом) на рахунок власника підприємства — ніколи не можна було. Для вас це новина ?
Ви можете витрачати валюту з рахунку ФОПа , або знімати з нього готівку (якщо треба готівка)
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