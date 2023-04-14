Головне за тиждень: Штрафи банків на 255 млн, обмеження відсотків за мікрокредитами та вартість житла

Проблеми зі сплатою кредиту з-за кордону, розслоїння картки та шахрайське списання коштів — ці та багато інших скарг залишили в березні клієнти банків. Минулого місяця читачі залишили на нашому сайті 294 скарги на роботу фінустанов. Банкіри допомогли вирішити проблему лише у кожному третьому випадку. Те, наскільки уважними є банки до своїх клієнтів, впливає на їхню позицію у Народному рейтингу. Як він змінився за останній місяць — у свіжому огляді «Мінфіну».

Скільки потрібно працювати українцям, щоб заробити $1 млн

Жителі цілого ряду країн, отримуючи середню зарплату, можуть зібрати $1 млн менш ніж за 20 років. Аналітики Picodi.com порахували, скільки для цього знадобиться часу українцям і на якому місці у світі ми знаходимося за цим показником.

Біткоїн взяв планку $30 тис.: що буде з курсом далі

11 квітня курс біткоїна вперше з 1 червня 2022 року перетнув позначку $30,3 тис. А після публікації динаміки споживчої інфляції у США у березні криптовалюта номер один закріпилась на високій позиції. Чи довго біткоїн радуватиме криптоентузіастів, розбирався «Мінфін».

Японія надасть Україні $3,5 мільярда фіндопомоги протягом 2023 року

Протягом 2023 року Японія планує надати Україні фінансування на суму $3,5 млрд. Ці кошти дозволять профінансувати пріоритетні, зокрема соціальні та гуманітарні видатки. Від початку повномасштабної війни Японія вже надала Україні $581 млн пільгового фінансування.

ЄС почне тестувати компанії на офшорність: чим це загрожує нашому бізнесу

Вже з наступного року на український бізнес в ЄС чекає тест на офшорність. Які компанії підпадуть під ці критерії та якими наслідками це для них може обернутися, розповів співвласник і партнер інвестиційної компанії InCo home Роман Бєлік.

Коли курс долара в обмінниках знову повернеться до 40 грн/$

З початку року на готівковому ринку гривня укріпилася до долара вже приблизно на 7,5%. При цьому найбільш активно зміцнення нацвалюти відбувалося в останні тижні. Чи збережеться ця тенденція, розбирався «Мінфін».

255,5 млн грн за порушення платіжної дисципліни: як і за що штрафують банкірів

За перші три місяці цього року банкірам нарахували рекордні суми штрафів. А ось самі фінансисти помітно зменшили суми санкцій, які отримують від своїх недбайливих клієнтів. Ми вирішили з'ясувати, хто і за що штрафує банки та як фінустанови реагують на порушення, які виявляють самі.

Найкращий відгук березня: як у клієнтки Райффайзена вивели з рахунку 175 тис. грн і загнали її в кредит

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків. У березні ним стала клієнтка Райффайзен Банку під ніком allabondaruk. Вона розповіла, як із її рахунку вивели велику суму грошей та як на цю ситуацію відреагував банк. Її досвід користувача може бути корисним іншим читачам «Мінфіну».

Для повернення доплат військовим необхідно 154 мільярди, цих коштів у бюджеті наразі немає — Гетманцев

Ухвалена Верховною Радою поправка про повернення доплат військовим (30 000 грн) за межами зони бойових дій не гарантує відновлення таких виплат, оскільки у державному бюджеті не передбачено на це коштів. Про це заявив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

537 мільярдів на оборону: Зеленський підписав закон про рекордне збільшення видатків держбюджету

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9105, який передбачає рекордне збільшення видатків державного бюджету на 537,2 млрд грн.

monobank підвищив дохідність всіх своїх гривневих депозитів

Дохідність депозитів продовжує зростати. Індекс ставок за 3-місячними вкладами фізосіб (UIRD) становить 13,04% річних, на 12 місяців — 14,55% річних. За два тижні свої пропозиції переглянула третина банків з депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн, що входять до огляду «Мінфіну».

Чому МВФ це погано. Як його допомога гальмує розвиток країни (відео)

У цьому відео фінансовий аналітик Михайло Федоров розповідає про Міжнародний валютний фонд і Україну. Чому МВФ це погано і чому його допомога гальмує розвиток країни.

Рейтинг МФО: 22 найкращі пропозиції кредитів із пільговим періодом під 0,01%

Війна сильно вдарила по ринку мікрокредитування: зменшилися обсяги наданих позик та кількість «живих» фінкомпаній. Втім, отримати мікрокредит можливо і зараз. «Мінфін» дізнався, які суми і на який термін МФО готові давати клієнтам на пільгових умовах, і склав їх рейтинг.

НБУ готується обмежити відсотки за мікрокредитами

Нацбанк розглядає можливість здешевити мікрокредити для населення. Одним із варіантів є введення фіксованої ставки. Про це «Мінфіну» повідомили в одній з МФО.

Рада схвалила законопроєкт для націоналізації Сенс Банку

Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт № 9107−1 про виведення з ринку банку в умовах воєнного стану, який дозволить НБУ почати націоналізацію Сенс Банку (раніше — Альфа-Банк).

Рада скасувала податки на імпорт товарів для потреб оборони

Верховна Рада ухвалила закони про внесення змін до Податкового та Митного кодексів щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) та митом операцій з постачання/ввезення товарів для потреб безпеки і оборони у період воєнного стану.

Від 49,4 тис за квадрат в Києві до 22,1 тис. грн біля Сум: скільки зараз коштує житло

Український будівельний ринок відновлюється: лише минулого місяця в експлуатацію було здано 66 новобудов. Як за час війни змінилися ціни на нерухомість і скільки коштує оренда житла, дослідив маркетплейс Dim.ria. «Мінфін» публікує результати дослідження.