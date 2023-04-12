Для повернення доплат військовим необхідно 154 мільярди, цих коштів у бюджеті наразі немає — Гетманцев

Ухвалена Верховною Радою поправка про повернення доплат військовим (30 000 грн) за межами зони бойових дій не гарантує відновлення таких виплат, оскільки у державному бюджеті не передбачено на це коштів. Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив в ефірі програми «Свобода.Ранок» (проєкт Радіо Свобода).

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За його словами, у поправці Дмитра Разумкова до законопроєкту N8312 пропонується збільшити витрати на виплати військовим без фактичного джерела, за рахунок чого це вдасться зробити.

«Він передбачив видатки бюджету на 154 млрд грн, а компенсатори за рахунок скорочення заробітних плат держслужбовцям до 67 000 грн він нараховує лише 2,5 млрд. 154 і 2,5. Ви розумієте, що це шалена різниця між цими коштами. 98% від того, що він запропонував, необхідно десь взяти», — сказав голова комітету.

Гетманцев вважає, що виплати військовим повернуть, якщо знайдуть, де взяти гроші.

«Я хочу побачити від нього (Разумкова, який є автором поправки — ред.) розрахунки. І хочу побачити від міністра фінансів також розрахунки щодо виконання цієї поправки. І, якщо відповідні джерела є, якщо вони знайдуться, безперечно, обов’язково ми підтримаємо», — зазначив Гетманцев.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у понеділок, 10 квітня, парламент підтримав повернення виплат у розмірі 30 000 грн для українських військових.

Закон передбачає, що гроші військовим спрямують за рахунок обмеження зарплат топ-чиновників.

Після чого у Верховну Раду внесли проєкт постанови, який тимчасово блокує повернення виплат військовим у тилу.