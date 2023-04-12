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12 квітня 2023, 16:19 Читать на русском

Для повернення доплат військовим необхідно 154 мільярди, цих коштів у бюджеті наразі немає — Гетманцев

Ухвалена Верховною Радою поправка про повернення доплат військовим (30 000 грн) за межами зони бойових дій не гарантує відновлення таких виплат, оскільки у державному бюджеті не передбачено на це коштів. Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив в ефірі програми «Свобода.Ранок» (проєкт Радіо Свобода).

Ухвалена Верховною Радою поправка про повернення доплат військовим (30 000 грн) за межами зони бойових дій не гарантує відновлення таких виплат, оскільки у державному бюджеті не передбачено на це коштів.
Фото: sluga-narodu.com

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За його словами, у поправці Дмитра Разумкова до законопроєкту N8312 пропонується збільшити витрати на виплати військовим без фактичного джерела, за рахунок чого це вдасться зробити.

«Він передбачив видатки бюджету на 154 млрд грн, а компенсатори за рахунок скорочення заробітних плат держслужбовцям до 67 000 грн він нараховує лише 2,5 млрд. 154 і 2,5. Ви розумієте, що це шалена різниця між цими коштами. 98% від того, що він запропонував, необхідно десь взяти», — сказав голова комітету.

Гетманцев вважає, що виплати військовим повернуть, якщо знайдуть, де взяти гроші.

«Я хочу побачити від нього (Разумкова, який є автором поправки — ред.) розрахунки. І хочу побачити від міністра фінансів також розрахунки щодо виконання цієї поправки. І, якщо відповідні джерела є, якщо вони знайдуться, безперечно, обов’язково ми підтримаємо», — зазначив Гетманцев.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у понеділок, 10 квітня, парламент підтримав повернення виплат у розмірі 30 000 грн для українських військових.

Закон передбачає, що гроші військовим спрямують за рахунок обмеження зарплат топ-чиновників.

Після чого у Верховну Раду внесли проєкт постанови, який тимчасово блокує повернення виплат військовим у тилу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 14

+
+38
youknow
youknow
12 квітня 2023, 16:40
#
Головне відверто, без популізму
+
+26
SZlats
SZlats
12 квітня 2023, 16:44
#
Ой лукавит да возможно в таком количестве и нет, но нельзя отрицать что если под срезать зарплаты топ менеджменту пенсии судьям прокурорам, а сколько их с 19… тых наплодилось то как минимум «КАКИЕ-ТО деньги найти можно было
+
+9
matroskin
matroskin
12 квітня 2023, 18:26
#
Можно, но забрать пенсию у судьи, чтобы отдать тыловому капитану полиции или ВСУ, который увельнул от отправки на фронт, это шило на мыло.
+
+42
Ferox
Ferox
12 квітня 2023, 16:57
#
🤡🤡🤡
+
+24
TAN72
TAN72
12 квітня 2023, 16:59
#
Снова будут выбивать деньги с народа за счёт повышения налогов и тарифов
+
+52
bonv
bonv
12 квітня 2023, 17:06
#
На велике крадівництво гроші є а для військових немає. Гірше ж точно не буде? ©
Слуги типу народу…
+
+37
matroskin
matroskin
12 квітня 2023, 18:35
#
Ви пропонуєте замість того щоб відбудовувати зруйновані мости і т.п. віддати гроші чернівецьким пожежникам та поліцейським, хоча там за весь час війни жодного прильоту не було? Райвідділкам постійно приходили рознарядки, щодо відправки працівників у відрядження на деокуповані території, більшість відмазувалась як могла, щоб залишитись вдома, тепер давайте їм за це заплатимо +30к.
+
+52
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 квітня 2023, 18:42
#
+ 100 !!! Доплаты только тем кто воюет !!!
+
+24
matroskin
matroskin
12 квітня 2023, 18:55
#
Нет, ну безусловно нужно доплачивать тем же черновецким пожарникам, то только тем кто в командировке ну хотя б в том же Никополе или других прифронтовых городах, аналогично полиции. Но извините, ты сидишь у себя дома за 300 км от фронта, отработал смену и пошел домой спать, причем смена ничем не отличается от той что была в 2021 или 2017. Ты не мобилизован, ты сам выбрал эту работу, тут непонятно за что. Тушить пожары, ездить на бытовуху, охранять часть в лесу, ремонтировать технику-это твоя работа, при чем тут война.
+
+41
zzzachary
zzzachary
12 квітня 2023, 17:12
#
От парадокс грошей на гарні справи жавжди не вистачає, але усі чиновники та їх сімї їздять на машинах за $50−100тис, а також по де кілька квартир або маєтків мають. Війна це час коли треба забирати все що вкрали чиновники та «бізнисмени» типа Суркісів котрі все заробили за допомогою корупції. До речі у Шуфріча пошукайте ретельніше там пару мільярдів знайдется. А то ГовноГетьманцев зараз придумає знов податок на Хліб чи Повітря)))
+
+40
Сергій Т
Сергій Т
12 квітня 2023, 17:16
#
Взяти із конфіскованих російських активів.
+
+30
yarg
yarg
12 квітня 2023, 18:55
#
Как ? активы —
то не деньги. Конфисковали у русского 30 % торгового центра в Киеве. Чтобы пустить на доплаты — эту собственность нужно продать.
Но кто сейчас такое купит ? Если и купят — то с огромным дисконтом. Но продавать с дисконтом — это завтра получить обвинения в разворовывании конфискованной собственности.
потому ничего не получится…
+
0
Евгений Евгениевич
Евгений Евгениевич
12 квітня 2023, 18:13
#
З пенсіонерів знімете, якщо не знаєте де брати
Клоуни
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 квітня 2023, 18:31
#
Как нет??? А где они (деньги) делись? У нас же самый крепкий курс и самые за 30 лет, большие ЗВР! Да и «план маршала» подоспеет…
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