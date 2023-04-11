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11 квітня 2023, 11:17 Читать на русском

НБУ готується обмежити відсотки за мікрокредитами

Нацбанк розглядає можливість здешевити мікрокредити для населення. Одним із варіантів є введення фіксованої ставки. Про це «Мінфіну» повідомили в одній з МФО.

Нацбанк розглядає можливість здешевити мікрокредити для населення.

«Ведуться розмови про те, що НБУ хоче зробити фіксовану ставку на ринку кредитування, знизивши її», — розповів СЕО компанії MyCredit Владислав Білан.

На запит «Мінфіну» НБУ підтвердив, що пропрацьовує варіанти зниження вартості мікрокредитів, але поки не назвав конкретного рішення цієї проблеми.

«Національний банк України розглядає різні підходи до вдосконалення функціонування ринку споживчого кредитування. В межах цього опрацьовується внесення на розгляд парламенту змін до Закону України „Про споживче кредитування“. Мета цих змін — здешевити мікрокредити для населення та привести діяльність мікрофінансових компаній до стандарту відповідального кредитування споживачів», — прокоментували у пресслужбі НБУ.

Більше детальну інформацію, як зауважили в Нацбанку, можна буде отримати після офіційного подання законопроєкту до профільного комітету Верховної Ради.

МФО напружилися

На ринку дуже сподіваються, що це рішення буде обдуманим і виваженим. Фінансові компанії звертають увагу, що на відміну від банків, які надають кредити із депозитів, вони фінансують клієнтів за рахунок власних коштів на свій страх і ризик. Тому жорстке обмеження відсоткової ставки може бути фатальним для багатьох небанківських установ.

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Нагадаємо

Раніше в НБУ визнавали, що кредити у фінансових організаціях дуже дорогі. Проте обмежувати відсоткові ставки по тих чи інших кредитах для населення не мали наміру.

Свою позицію пояснювали тим, що по-перше, у законодавстві відсутні норми про обмеження. Не передбачена така можливість і в повноваженнях НБУ.

По-друге, це ринкові відносини. І всі фінансові установи, які надають споживчі кредити, працюють в однакових умовах.

Автор:
Ірина Рибніцька
Журналіст Ірина Рибніцька
Пише на теми: Податки, інвестиції, бізнес, фінанси, банки
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7

+
+11
MaxTirpiz
MaxTirpiz
11 квітня 2023, 11:49
#
Якщо об обмежили максимальну річну відсоткову ставку по мікрозаймам наприклад у три облікових ставки НБУ — ринок би лише виграв.
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+30
penetrator1963
penetrator1963
11 квітня 2023, 12:42
#
Ой, та не надо хейтить мфо. хоть я сам и ярый их противник. но они реально часто людей выручают. у банков сейчас реальная годовая ставка 1,5 учётные ставки. при этом банки хитрые твари. они дают кредит, например, на 30000 грн. если человек его не платит, то раскачивают в 3 раза. отчитываются об убытках. получают рефинанс, а потом передают в исполнительную службу на взыскание. и там есть и свои нотариусы, и частные исполнители. могу даже фамилии назвать. плюс депозиты, плюс всякие прочие плюхи от фин рынка. при этом банк даст кредит только если у тебя можно что-то отобрать) банки дают зонтик, когда у тебя солнечная погода, и отбирают его, когда у тебя гроза. а МФО раздают всем подряд из оборотных средств.
+
+30
bonv
bonv
11 квітня 2023, 12:18
#
Тисячі процентів з немудрих прикриють? Не вірю!:)
+
+15
Артем Сабуров
Артем Сабуров
11 квітня 2023, 12:27
#
Это для верунов во всяких гадалок и «война закончится летом». По плану мировых катал никто ничего заканчивать не собирается до 2030 года. 🛫❌Самолеты над Украиной не будут летать до 2029 года. По крайней мере, такой прогноз дает Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль). 🗣️ «Ограничения в украинском, российском, белорусском и молдавском авиапространстве останутся в силе до конца горизонта прогнозирования (2029)», — говорится в документе.
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+15
bonv
bonv
11 квітня 2023, 12:29
#
Гумор:)
Чужа кишеня завжди повніша, чужа робота завжди легша, чужі проблеми завжди простіші…
І тільки чужі діти завжди гірші.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/159802/
+
+15
matroskin
matroskin
11 квітня 2023, 12:47
#
Насмешили, та там кроме ставки, и так куча комиссий, страховок, штрафов и т. п. В гос.привате реклама «авто в кредит 1−3%», подошел к знакомой спрашиваю, что реально, ответ от 37%, хотя сами % действительно 3%.
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
11 квітня 2023, 13:05
#
Пока сбу тягают религиозных тёток на допросы,рыжа мавпа стахановскими темпами вывозит лом в европу. https://incident.obozrevatel.com/crime/pri-poluchenii-sertifikatov-euro-1-dlya-vyivoza-metalloloma-v-es-eksporteryi-ispolzuyut-nedostovernyie-dannyie-smi/amp.htm
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