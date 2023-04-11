НБУ готується обмежити відсотки за мікрокредитами

Нацбанк розглядає можливість здешевити мікрокредити для населення. Одним із варіантів є введення фіксованої ставки. Про це «Мінфіну» повідомили в одній з МФО .

«Ведуться розмови про те, що НБУ хоче зробити фіксовану ставку на ринку кредитування, знизивши її», — розповів СЕО компанії MyCredit Владислав Білан.

На запит «Мінфіну» НБУ підтвердив, що пропрацьовує варіанти зниження вартості мікрокредитів, але поки не назвав конкретного рішення цієї проблеми.

«Національний банк України розглядає різні підходи до вдосконалення функціонування ринку споживчого кредитування. В межах цього опрацьовується внесення на розгляд парламенту змін до Закону України „Про споживче кредитування“. Мета цих змін — здешевити мікрокредити для населення та привести діяльність мікрофінансових компаній до стандарту відповідального кредитування споживачів», — прокоментували у пресслужбі НБУ.

Більше детальну інформацію, як зауважили в Нацбанку, можна буде отримати після офіційного подання законопроєкту до профільного комітету Верховної Ради.

МФО напружилися

На ринку дуже сподіваються, що це рішення буде обдуманим і виваженим. Фінансові компанії звертають увагу, що на відміну від банків, які надають кредити із депозитів, вони фінансують клієнтів за рахунок власних коштів на свій страх і ризик. Тому жорстке обмеження відсоткової ставки може бути фатальним для багатьох небанківських установ.

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Нагадаємо

Раніше в НБУ визнавали, що кредити у фінансових організаціях дуже дорогі. Проте обмежувати відсоткові ставки по тих чи інших кредитах для населення не мали наміру.

Свою позицію пояснювали тим, що по-перше, у законодавстві відсутні норми про обмеження. Не передбачена така можливість і в повноваженнях НБУ.

По-друге, це ринкові відносини. І всі фінансові установи, які надають споживчі кредити, працюють в однакових умовах.