537 мільярдів на оборону: Зеленський підписав закон про рекордне збільшення видатків держбюджету

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9105, який передбачає рекордне збільшення видатків державного бюджету на 537,2 млрд грн. Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

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Як збільшаться видатки

Кошти розподілять так:

518,2 млрд грн спрямують на збільшення видатків на сектор національної безпеки і оборони. Більша частина цих коштів піде на грошове забезпечення військовослужбовців;

Міноборони — 372,4 млрд грн. З них оплата праці — 364 млрд грн;

Нацполіція, Держприкордонслужба, Нацгвардія, ДСНС — 98,3 млрд грн. З них оплата праці — 95,9 млрд грн.

ГУР — 4,6 млрд грн

СБУ — 9,3 млрд грн

Адміністрації Держспецзв'язку — 31,6 млрд грн

Служби зовнішньої розвідки — 807,6 млн грн

НАБУ — 50,6 млн грн

19 млрд грн спрямують на поповнення Резервного фонду бюджету. Не менше 3 млрд грн з цієї суми виплачуватимуться на одноразову грошову допомогу сім'ям загиблих військовослужбовців, поліцейських, а 2 млрд грн — на будівництво фортифікаційних споруд.

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Джерела покриття додаткових видатків

419,3 млрд грн — збільшення дефіциту державного бюджету, тобто фактично через внутрішні і зовнішні запозичення;

60,7 млрд грн — збільшення доходів бюджету за рахунок збільшення надходження ПДФО, ПДВ з вироблених товарів та частини чистого прибутку державних банків;

50,3 млрд грн — скорочення видатків на обслуговування державного боргу;

6,9 млрд грн — зменшення витрат на забезпечення державних гарантій.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді збільшити видатки державного бюджету у 2023 році на 20%, або на 537 млрд грн.