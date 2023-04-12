Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9105, який передбачає рекордне збільшення видатків державного бюджету на 537,2 млрд грн. Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.
537 мільярдів на оборону: Зеленський підписав закон про рекордне збільшення видатків держбюджету
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Як збільшаться видатки
Кошти розподілять так:
518,2 млрд грн спрямують на збільшення видатків на сектор національної безпеки і оборони. Більша частина цих коштів піде на грошове забезпечення військовослужбовців;
- Міноборони — 372,4 млрд грн. З них оплата праці — 364 млрд грн;
- Нацполіція, Держприкордонслужба, Нацгвардія, ДСНС — 98,3 млрд грн. З них оплата праці — 95,9 млрд грн.
- ГУР — 4,6 млрд грн
- СБУ — 9,3 млрд грн
- Адміністрації Держспецзв'язку — 31,6 млрд грн
- Служби зовнішньої розвідки — 807,6 млн грн
- НАБУ — 50,6 млн грн
19 млрд грн спрямують на поповнення Резервного фонду бюджету. Не менше 3 млрд грн з цієї суми виплачуватимуться на одноразову грошову допомогу сім'ям загиблих військовослужбовців, поліцейських, а 2 млрд грн — на будівництво фортифікаційних споруд.
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Джерела покриття додаткових видатків
- 419,3 млрд грн — збільшення дефіциту державного бюджету, тобто фактично через внутрішні і зовнішні запозичення;
- 60,7 млрд грн — збільшення доходів бюджету за рахунок збільшення надходження ПДФО, ПДВ з вироблених товарів та частини чистого прибутку державних банків;
- 50,3 млрд грн — скорочення видатків на обслуговування державного боргу;
- 6,9 млрд грн — зменшення витрат на забезпечення державних гарантій.
Нагадаємо
Як писав раніше «Мінфін», Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді збільшити видатки державного бюджету у 2023 році на 20%, або на 537 млрд грн.
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