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12 квітня 2023, 12:35 Читать на русском

Найкращий відгук березня: як у клієнтки Райффайзена вивели з рахунку 175 тис. грн і загнали її в кредит

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків. У березні ним стала клієнтка Райффайзен Банку під ніком allabondaruk. Вона розповіла, як із її рахунку вивели велику суму грошей та як на цю ситуацію відреагував банк. Її досвід користувача може бути корисним іншим читачам «Мінфіну».

Редакція Мінфіну визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків.
фото: korrespondent

Як списувались гроші

Авторка відгуку розповіла, що 28 березня намагалася зайти в додаток Raiffeisen Online, але всі її спроби були безрезультатні: постійно видавало помилку «неправильний логін та пароль».

Від банку прийшло повідомлення із цифромим кодом, щоб додати картку до Apple Pay. Користувачка ввела код у спливаюче вікно, сподіваючись, що це допоможе їй зайти у Raiffeisen Online, та застосунок знов видав помилку «код невірний».

Зайти у додаток allabondaruk змогла тільки на другий день, і тут її чекала неприємна несподіванка.

«Хтось перевів з гривневого депозиту 145 000 грн на кредитну картку і списали через Комфі, а кредитний ліміт у 30 000 грн перевели на іншу карту. В договорі є умова, що за переказ на іншу карту треба сплатити 3%+15 грн. На сьогодні кошти на моїй кредитній картці знаходяться в статусі „в обробці“», — пише клієнтка Райффайзен.

На «гарячій» лінії, куди відразу звернулася постраждала, повідомили, що всі транзакції були підтверджені через смс, які відправлялися на її номер. Проте вона запевняє, що нічого не отримувала.

Тепер авторці відгуку, як пояснили їй у фінустанові, треба чекати на рішення від банку, чи повернуть їй кошти, протягом 24 днів.

На думку allabondaruk, ситуація, яка з нею трапилася, — шахрайство вищого рівня. Вона зауважує, що дані, якими скористалися шахраї, були відомі тільки банку.

Що кажуть у банку

На офіційний запит «Мінфіну» пояснити, як могла трапитися така ситуація, чому служба безпеки вчасно не відреагувала і як тепер бути клієнтці, у Райффайзені не відповіли.

Служба підтримки банку у коментарі до відгуку allabondaruk повідомила, що її заявку на спірну транзакцію зареєстровано. Банк пообіцяв провести перевірку, проаналізувати ситуацію та проінформувати про результати.

«Запевняємо, що банк не проводить сумнівних списань, та не передає дані карт третім особам. Ваші дані надійно захищені, і будь-які списання можливі з рахунку при умові, якщо ви самостійно шляхом обману надали дані картки чи дані входу в додаток — це несе втрату коштів», — пишуть представники банку постраждалій.

Для більш безпечного користування карткою у Райффайзені порадили одразу налаштовувати по картці функцію 3D Secure. Ця функція не дозволяє провести операції в інтернеті без попереднього підтвердження за допомогою одноразового коду, що надсилається на номер телефону клієнта.

Насамкінець у службі підтримки порекомендували звернутись до правоохоронних органів, а зі свого боку висловили готовність посприяти розслідуванню.

Корисні коментарі

На ситуацію allabondaruk відгукнулося багато користувачів. Дехто повідомив про практично ідентичні випадки.

Одним із найбільш частих припущень, як таке могло статися, називають дублювання сім-карти з фінансовим номером.

«Це не нова схема. Страшна тим, що шахраї отримують доступ до вашого банківського онлайн додатку і можуть зняти все до копійки», — пише Lolik1837.

Користувач наголошує, що дублювання картки — не вина банку, претензії скоріше треба адресувати мобільному оператору.

«А на майбутнє — треба відвідати з паспортом салон зв'язку оператора та написати заяву, що БУДЬ-ЯКІ спроби замовити дублікат сімки проводити тільки при ОСОБИСТОМУ відвідуванні оператора і тільки з паспортом. Звичайно і це не 100% гарантії, але все-таки», — радить Lolik1837.

Правила конкурсу «Кращий відгук місяця»

Приз за найкращий відгук місяця — 500 грн. Щоб потрапити до числа претендентів на звання «найкращий», відгук має відповідати ряду критеріїв:

  • Відгук повинен бути написаний на основі особистого досвіду спілкування з банком або використання банківських продуктів.
  • Описаний досвід має бути корисним для інших клієнтів банку.
  • У відгуку може бути описаний як негативний, так і позитивний досвід користувача.
  • Оптимальний обсяг коментаря — до 2−2,5 тис. знаків.

Більше про правила «Найкращого відгуку місяця» читайте тут.

Автор:
Ірина Рибніцька
Журналіст Ірина Рибніцька
Пише на теми: Податки, інвестиції, бізнес, фінанси, банки
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 21

+
0
yarg
yarg
12 квітня 2023, 12:53
#
Побочный эффект развития технологий…
+
+35
bonv
bonv
12 квітня 2023, 13:00
#
Середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у березні 2023 року у національній валюті становили 36,4% річних.
Порівняно з лютим ставки зросли на 0,4 п.п.
Про це свідчать дані Національного банку України.
От вам і «доступні» кредити 5−7−9% Лапша на вуха елехторату.
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
12 квітня 2023, 13:18
#
Подставляют нежных котиков ахметова-ермака,смуту нагнетают?
+
+30
yarg
yarg
12 квітня 2023, 13:20
#
Пишут глупости , а хозяин потом об этом видосики снимает — так и зарабатывают.
половина петиций — их рук дело.
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
12 квітня 2023, 13:30
#
Кошмар,ужс.
+
+1
Moonlighter
Moonlighter
12 квітня 2023, 13:33
#
Порохобот детектед?) До сих пор за шапку обижаетесь?)
+
+15
yarg
yarg
12 квітня 2023, 13:38
#
А порох здесь причем ? дурацкие петиции пишут на сайте зеленского ,если что.
+
0
Moonlighter
Moonlighter
12 квітня 2023, 13:45
#
Ху из Ангелина Феклова? Этот персонаж вообще существует? Где можно найти, что это её петиция?
+
+1
Moonlighter
Moonlighter
12 квітня 2023, 13:28
#
Вообще-то это петиция какого-то Шершуна Віктора Івановича, при чем тут шарик?
+
0
bonv
bonv
12 квітня 2023, 13:02
#
Так само «надійно» захищенні як і дані Пентагону.
+
0
bonv
bonv
12 квітня 2023, 13:12
#
Связываться с банками не следует только в двух случаях: когда у вас есть свои деньги; и когда своих денег у вас нет.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/126467/
+
0
yarg
yarg
12 квітня 2023, 13:21
#
Это очень редкие случаи…
+
+15
patterson
patterson
12 квітня 2023, 13:27
#
Гроші на приватному рахунку у банку: 1) По факту не твої 2) Їх там нема 3) Це не гроші
+
0
yarg
yarg
12 квітня 2023, 14:08
#
С деньгами под подушкой — та же история…
+
+9
zig4free
zig4free
12 квітня 2023, 14:26
#
Отзыв говорит о том, что райф дырка, а не банк, раз позволяет запросто через клон симки зайти в приложение и сделать подобные махинации.
+
0
yarg
yarg
12 квітня 2023, 14:30
#
Серьезно ? а для банка симка — и клон симки , сделанный оператором — чем-то отличаются ? интересно чем…
+
+9
zig4free
zig4free
12 квітня 2023, 15:05
#
Кроме самого клона симки для авторизации в приложении (его же нужно установить на новом устройстве), по хорошему нужно еще знать кодовое слова, и другую персональную информацию, которую не просто так добыть.

Вот например приложение СенсБанк требует дату рождения, дату выдачи паспорта и возможно другую рандомную инфу.
+
0
I. B.
I. B.
12 квітня 2023, 15:24
#
Почему ни у одного банка нельзя подключить другой 2FA (не смс)? Гугл идентификатор или подобное? Одноразовые коды?

Почему у них система безопасности не видит что логин с нового устройства?
+
0
zig4free
zig4free
12 квітня 2023, 15:54
#
Все они видят. Этот банк просто дырка…
+
0
parseval
parseval
12 квітня 2023, 15:37
#
Це шахраї не взяли на озброєння тему з переводом номера на іншого оператора.
+
0
zig4free
zig4free
12 квітня 2023, 15:57
#
Там нужно идентифицировать себя через КЭП, хотя по цепочке можно много выдурить БанкИд через дырявый Райф.

Всем клиентам дырявого Райф-а на заметку.
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