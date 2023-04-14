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14 квітня 2023, 9:26 Читать на русском

Скільки потрібно працювати українцям, щоб заробити $1 млн

Жителі цілого ряду країн, отримуючи середню зарплату, можуть зібрати $1 млн менш ніж за 20 років. Аналітики Picodi.com порахували, скільки для цього знадобиться часу українцям і на якому місці в світі ми знаходимося за цим показником.

Жителі цілого ряду країн отримуючи середню зарплату можуть зібрати $1 млн менш ніж за 20 років.

До рейтингу потрапили 102 країни. Якщо враховувати всі отримані гроші, швидше за все зароблять мільйон доларів мешканці Швейцарії — 14 років і 3 місяці. На другому місці Сінгапур із результатом 16 років і 11 місяців. Трохи довше мають попрацювати жителі Люксембургу — 17 років і 4 місяці. Замикають п’ятірку лідерів США (19 років і 10 місяців) та Ісландія (20 років і 11 місяців).

Україна займає 86-у позицію рейтингу. Отримуючи середньостатистичну заробітну плату по країні, заробити мільйон доларів можна за 215 років і 10 місяців. Сусідня Польща займає 40-е місце (77 років і 9 міс.), Угорщина на 47-й позиції (94 роки і 4 міс.), а Румунія на 52-й (109 років і 7 міс.)

Більше 500 років треба працювати жителям Нігерії (519 років і 1 міс.), Уганди (523 р. і 3 міс.), Єгипту (603 р. і 6 міс.) та Пакистану (621 р. та 3 міс.)

Як рахували

Дані про розмір середньої заробітної плати після вирахування податків і обов’язкових внесків були взяті з сайту numbeo.com, де вони збираються тисячами користувачів з усього світу. Для конвертації валют використовувався середній курс Google Finance за березень 2023 р.

Читайте також: Зарплати і вартість життя: як вони змінилися за рік в Україні і сусідніх країнах

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Ferox
Ferox
14 квітня 2023, 9:31
#
А если работать военкомом?🤠
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