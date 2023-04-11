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11 квітня 2023, 17:03 Читать на русском

Чому МВФ це погано. Як його допомога гальмує розвиток країни (відео)

У цьому відео фінансовий аналітик Михайло Федоров розповідає про Міжнародний валютний фонд і Україну. Чому МВФ це погано і чому його допомога гальмує розвиток країни.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+15
Сергій Т
Сергій Т
11 квітня 2023, 17:15
#
Не згоден, що МВФ — це погано.
+
+15
Артем Сабуров
Артем Сабуров
11 квітня 2023, 17:50
#
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+
0
xapyga
xapyga
11 квітня 2023, 19:46
#
У Греции спроси.
+
+30
Робин Гуд
Робин Гуд
11 квітня 2023, 18:54
#
Автор хоть и считает себя экспертом, но (не в обиду) — явно живёт в иллюзиях. МВФ дало прогноз в 3% роста, и это оптимистичный прогноз на случай быстрого окончания войны, а по факту она может ещё и год-два продлиться — особенно если окажется, что слитые документы о грядущем «контрнаступлении» подтвердят вероятные скромные результаты.

Про «репарации» — многие уже поняли, что это скорее сказки для «легко уверовавших», поскольку даже отобрать у РФ как поняли все — не так просто, потому что в развитых странах действуют законы и суды, которые могут тянуться годами.

А то что Украина обратилась к МВФ — это от безысходности, а не потому что потом будет «куча денег». Видимо во власти знают как сейчас тяжело даются даже суммы вроде 1 млрд. долларов, особенно на фоне поголовного разворовывания, т.к. коррупция во время войны никуда не делась, а даже усилилась. На Западе тоже не дураки сидят, чтобы раздавать кучу денег налево и направо — «лишь бы восстановились».

Тут я куда больше соглашусь с прогнозом Арестовича что будет после войны:

— 12 миллионов беженцев;
— разрушенная экономика, инфраструктура и жилье;
— большой внешний долг;
— нехватка рабочих рук;
— возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом;
— непонятно, как закончится война и какие будут компенсации от Запада, «будут ли нам действительно помогать» и будут ли гарантии тем инвестициям, которые обещают на Западе сегодня.

Но пока — конечно, проще всего верить в сказки про «кучу денег для Украину» в будущем :))
+
0
xapyga
xapyga
11 квітня 2023, 19:50
#
МВФ погано только для населения по коммунальным тарифам (там можно спорить) остальное только плюс если нужные деньги даром, даже если не учитывать войну. Заставляют убрать коррпцию в судах и другом, разве это плохо
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