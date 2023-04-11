У цьому відео фінансовий аналітик Михайло Федоров розповідає про Міжнародний валютний фонд і Україну. Чому МВФ це погано і чому його допомога гальмує розвиток країни.
Чому МВФ це погано. Як його допомога гальмує розвиток країни (відео)
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5
Про «репарации» — многие уже поняли, что это скорее сказки для «легко уверовавших», поскольку даже отобрать у РФ как поняли все — не так просто, потому что в развитых странах действуют законы и суды, которые могут тянуться годами.
А то что Украина обратилась к МВФ — это от безысходности, а не потому что потом будет «куча денег». Видимо во власти знают как сейчас тяжело даются даже суммы вроде 1 млрд. долларов, особенно на фоне поголовного разворовывания, т.к. коррупция во время войны никуда не делась, а даже усилилась. На Западе тоже не дураки сидят, чтобы раздавать кучу денег налево и направо — «лишь бы восстановились».
Тут я куда больше соглашусь с прогнозом Арестовича что будет после войны:
— 12 миллионов беженцев;
— разрушенная экономика, инфраструктура и жилье;
— большой внешний долг;
— нехватка рабочих рук;
— возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом;
— непонятно, как закончится война и какие будут компенсации от Запада, «будут ли нам действительно помогать» и будут ли гарантии тем инвестициям, которые обещают на Западе сегодня.
Но пока — конечно, проще всего верить в сказки про «кучу денег для Украину» в будущем :))