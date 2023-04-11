Рейтинг МФО: 22 найкращі пропозиції кредитів із пільговим періодом під 0,01%

Війна сильно вдарила по ринку мікрокредитування: зменшилися обсяги наданих позик та кількість «живих» фінкомпаній. Втім, отримати мікрокредит можливо і зараз. «Мінфін» дізнався, які суми і на який термін МФО готові давати клієнтам на пільгових умовах, і склав їх рейтинг .

Протягом 2022 року наш рейтинг не оновлювався. «Мінфін» поставив проєкт на паузу через ситуацію в країні і практично повну зупинку роботи більшості МФО .

Компанії відновлювали роботу дуже мляво й обережно. Насамперед, оцінювали ризики і перспективи, розбиралися з простроченою заборгованістю, але активно послуги клієнтам не надавали. Зараз ринок мікрокредитування поволі оживає.

Тому «Мінфін» повернувся до традиційного зрізу ринку.

Критерії відбору МФО

Головний критерій, за яким ми відбирали МФО для рейтингу, — наявність станом на 1 квартал 2023 року пропозицій кредиту під 0,01% добових для нових клієнтів.

У поле зору потрапили всі компанії — партнери «Мінфіну», у яких є такі продукти. Крім того, аби визначити найбільш відвідувані сайти фінкомпаній, ми скористалися допомогою Google: вбили в пошуковий запит «онлайн кредити під 0%» і включили в дослідження МФО, які опинилися в результатах пошуку на перших 10 сторінках. Таким чином, до рейтингу потрапило більшість актуальних пропозицій.

Оцінювання відбувалося за такими ключовими критеріями: доступність та актуальність інформації на сайті, наявність BankID, якість підтримки, кількість каналів сплати кредиту. Але найбільше на підсумкову оцінку вплинули сума і термін кредиту, який компанії готові видавати на пільгових умовах.

Детально ознайомитися з критеріями відбору МФО можна в методиці рейтингу.

Читайте також: 102260% річних і не тільки: як війна змінила кредити «до зарплати»

Які компанії увійшли до рейтингу

У фінальному варіанті дослідження фігурують МФО, які на 17 березня 2023 року пропонували позики під 0,01% добових. Таких виявилося 22.

Відразу важливе зауваження: 0,01% — це добова ставка, яка діє тільки для нових клієнтів і протягом пільгового періоду. Максимальний термін дії пільгового періоду — 30 днів. На такий термін і під таку добову ставку дати кредит новим клієнтам готові лише 8 компаній із нашого рейтингу: CreditPlus, Credit7, SelfieCredit, SlonCredit, Miloan, Tengo, AlexCredit і Finsfera. Решта обмежує пільговий період 10−25 днями.

Після закінчення пільгового періоду кредит можна пролонгувати, але за ним вже нараховуються вищі відсотки.

Наприклад, у SOS Credit на кредит до 15 днів встановлюється ставка 0,01% на день — це 0,3% на місяць. Далі відсоток підвищується вже до 1,33% на день, що у перерахунку на місяць дає вже 39,9% або 478,8% річних. Але ця вартість кредиту — не кінцева, оскільки не враховує комісій та додаткових платежів, які можуть збільшити рівень ставки в рази.

Такий алгоритм визначення ставки за кредитом застосовують усі МФО. У Money4You, скажімо, з 16-го дня на позику нараховується вже 2,2% добових. При цьому в компанії наголошують, що ставка підбирається для кожного клієнта індивідуально за скоринговою системою в діапазоні від 0,01% до 4% на день від суми наданого кредиту. Тобто, навіть якщо людина звернулася в компанію вперше, не факт, що її профіль не віднесуть до ризикових і запропонують позику за мінімальною вартістю.

Сума позики, яку можна взяти за умовами акцій коливається у різних МФО від 1 тис. до 30 тис. грн. Найбільші суми готові позичати Швидко Гроші та moneyveo.

«Нові клієнти можуть розраховувати на отримання коштів у розмірі до 25 000 грн на 20 днів. За умови сплати нарахованих процентів можливі пролонгації раз на 30 днів (з нарахуванням процентів згідно ставки по Рівню лояльності)», — повідомили в пресслужбі moneyveo.

А ось у ClickCredit сума позики обмежена всього 1 тис. грн.

МФО, які пропонують кредити під 0,01% на період дії пільгового періоду

№ МФО Сума при першому кредиті, грн Термін кредитування при першій позиці 1 CreditKasa до 20 000 до 18 днів 2 CreditPlus до 15 000 до 30 днів 3 Credit7 до 15 000 до 30 днів 4 SelfieCredit до 10 000 до 30 днів 5 ZeCredit до 15 000 до 25 днів 6 moneyveo до 22 000 до 20 днів 7 SlonCredit до 15 000 до 30 днів 8 Miloan до 15 000 до 30 днів 9 Tengo до 15 000 до 30 днів 10 MyCredit до 12 000 до 15 днів 11 SOS Credit до 15 000 до 15 днів 12 BananaCredit до 10 000 до 25 днів 13 Money4You до 15 000 до 15 днів 14 loany до 15 000 до 15 днів 15 CreditBox до 10 000 до 15 днів 16 Швидко Гроші до 30 000 до 14 днів 17 AlexCredit до 6 000 до 30 днів 18 Finsfera до 4 000 до 30 днів 19 Додам до 15 000 до 15 днів 20 Качай Гроші до 5 000 до 10 днів 21 EasyCash до 5 000 до 15 днів 22 ClickCredit до 1 000 до 15 днів

Рейтинг найдешевших кредитів від МФО

Якими стали умови мікрокредитів за рік війни

Українці продовжують користуватися мікрокредитами, але попит на них, як відзначають у МФО, менший — приблизно втричі — ніж до війни. Кількість активних клієнтів суттєво скоротилася. Експерти пояснюють це кількома причинами.

По-перше, компанії почали прискіпливіше перевіряти позичальників. Зараз, щоб отримати позику, клієнт має відповідати таким вимогам:

знаходитися на території, підконтрольній Україні;

мати постійний дохід (не обов'язково роботу, це можуть бути відсотки за депозитами, орендна плата тощо);

не бути закредитованим в інших фінансових установах.

По-друге, змінилося ставлення до «швидких» кредитів й самих людей. Вони стали більш відповідальні і не спішать брати позики, розуміючи, що повернути їх може бути складно.

«До війни половина наших клієнтів брали кредити до зарплати. Ще 50% витрачали позичені кошти на ремонт, відпочинок, ліки. Після війни співвідношення змінилося 60/40. Тобто, стало більше клієнтів, які беруть позику тому, що їм не вистачає заробітної плати на вирішення поточних потреб. Клієнти думають не про розваги, а про закриття побутових потреб», — каже Владислав Білан, СЕО компанії MyCredit.

Поміркованості позичальникам додає і вартість мікрокредитів. Вони завжди були дорогими, а з війною ставки зросли ще більше.

«На жаль, базову ставку довелося підняти на 20%. До війни вона становила 1,99% на день, зараз — 2,5% на день. Тут варто пояснити, що є велика рiзниця між базовою ставкою та реальною. Тому що абсолютно всі наші постійні клієнти отримують кредити зі знижками до 90% від базової ставки», — повідомилв Владислав Білан.

В середньому, за оцінками директора з маркетингу CreditKasa Віталія Соловйова, за останні пів року відсотки за мікрокредитами для населення зросли, як мінімум, на 10−15% річних. Головні причини подорожчання, які називають фінкомпанії:

великий відсоток простроченої заборгованості клієнтів;

перехід всього довоєнного портфеля у категорію безнадійної заборгованості;

висока інфляція;

зростання витрат на залучення і обслуговування клієнтів.

Ціни на мікрозайми справді «кусаються». Припустимо, якщо в одній із великих МФО позичити до зарплати 5 тис. грн на тиждень, доведеться повертати 5 697 грн. Тобто, номінальна ставка (без комісій та додаткових платежів) становить 1,99% на день або 724% річних.

При цьому більшість МФО суттєвл скоротили терміни видачі позик. Переважна більшість компаній на ринку кредитують до місяця, а то й двох тижнів.

«Раніше ми укладали договори з новими клієнтами на строк до 30 днів, а з постійними — до 64 днів. Нині ж ситуація на ринку не дозволяє ризикувати грошима на такий довгий період, тому обидва терміни скоротилися приблизно вдвічі», — розповідає СЕО компанії MyCredit.

Щодо сум позик, то компанії зазвичай відштовхуються від доходів клієнта.

«Ми зробили зріз по позиках, після чого знизили середню суму до середньої зарплати і на невеликі терміни», — говорить директор з маркетингу CreditKasa Віталій Соловйов.

У MyCredit клієнти можуть позичити до 12 000 грн, а повторно — до 18 000 грн. Втім, у переважній більшості випадків сума значно нижча: за словами Владислава Білана, вона зазвичай становить приблизно третину від доходів клієнтів.

«До повномасштабної війни ця сума була в межах 5−6 тисяч гривень. В перші місяці активної російської агресії клієнти позичали в середньому 1−2 тис. Зменшилися доходи, зараз люди намагаються заощаджувати», — уточнює він.

Читайте також: Шалені відсотки та настирливі колектори: головні проблеми з МФО та що з ними робити

Кредити можуть стати дешевшими, але менш доступними

Найбільшою претензією до мікрокредитів з часу їх появи на ринку є їхня надвисока вартість. Ставки за ними справді можуть сягати тисячі відсотків на рік. Але про їх зниження мова не велася. Самим МФО це, зрозуміло, не вигідно. НБУ, у свою чергу, вводив на ринку чіткі правилароботи, але у формування політики відсоткових ставок за мікропозиками не втручався.

«Це ринкові відносини. І всі фінансові установи, які надають споживчі кредити, працюють в однакових умовах», — наголошувала начальник управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ Ольга Лобайчук.

Проте це було раніше. Як повідомили «Мінфіну» у MyCredit, ведуться активні розмови, що НБУ хоче зробити фіксовану ставку на ринку кредитування, знизивши її.

В НБУ «Мінфіну» підтвердили, що пропрацьовують варіанти зниження вартості кредитів МФО, але поки не називають конкретного рішення цієї проблеми.

«Національний банк України розглядає різні підходи до вдосконалення функціонування ринку споживчого кредитування. В межах цього опрацьовується внесення на розгляд парламенту змін до Закону України „Про споживче кредитування“. Мета цих змін — здешевити мікрокредити для населення та привести діяльність мікрофінансових компаній до стандарту відповідального кредитування споживачів», — повідомили у пресслужбі НБУ.

Більше детальну інформацію, як зауважили в Нацбанку, можна буде отримати у разі офіційного подання законопроєкту до профільного комітету Верховної Ради.

Тим часом на ринку дуже сподіваються, що це рішення буде обдуманим і виваженим. Фінансові компанії звертають увагу, що на відміну від банків, які надають кредити із депозитів, вони фінансують клієнтів за рахунок власних коштів на свій страх і ризик. Тому жорстке обмеження відсоткової ставки може бути фатальним для багатьох небанківських установ.

«Є велика група людей, яких не кредитують банки. Ми ж видаємо гроші онлайн цілодобово. Якщо ж національний банк поспішить з цим рішенням, ці клієнти можуть залишитися без фінансової „подушки безпеки“, якою для них багато років є мікрофінансові компанії», — наголошує Владислав Білан.

Встановлення фіксованої ставки може спричинити згортання мікрокредитування. А ринку і так зараз нелегко. Кількість учасників активно скорочується. Так, за час війни, згідно даних НБУ, з ринку вийшло 160 установ. До того ж, ринок став більш концентрованим, він і раніше належав практично 20 найбільшим фінансовим компаніям, а тепер вони ще більше наростили свою частку.

Експерти дають різні прогнози на майбутнє фінансових компаній. Але всі вони зводяться до того, що кількість установ, які залишаться й будуть кредитувати населення, сильно поменшає.