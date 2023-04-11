НБУ знову оштрафував Сенс Банк

Національний банк України виявив факт порушення вимог законодавства щодо взаємодії з третьою особою під час врегулювання простроченої заборгованості з боку АТ « Сенс Банк » (Альфа-Банк). Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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За даними НБУ, йдеться про порушення вимог щодо етичної поведінки, встановлених законом «Про споживче кредитування», а також положенням про вимоги до кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії та їхньої діяльності при здійсненні ними врегулювання простроченої заборгованості, затвердженим постановою правління НБУ від 9 липня 2021 року № 79.

Штраф

У зв’язку з цим Нацбанк оштрафував Сенс Банк на 102 000 грн за встановленим третім фактом порушення протягом календарного року.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем ухвалив 10 квітня 2023 року.

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Нагадаємо

27 березня 2023 року до Сенс Банку вже були застосовані заходи впливу за порушення вимог щодо етичної поведінки стосовно двох установлених фактів порушень.