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11 квітня 2023, 10:02 Читать на русском

НБУ знову оштрафував Сенс Банк

Національний банк України виявив факт порушення вимог законодавства щодо взаємодії з третьою особою під час врегулювання простроченої заборгованості з боку АТ «Сенс Банк» (Альфа-Банк). Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк України виявив факт порушення вимог законодавства щодо взаємодії з третьою особою під час врегулювання простроченої заборгованості з боку АТ «Сенс Банк» (Альфа-Банк).
Фото: bank.gov.ua

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За даними НБУ, йдеться про порушення вимог щодо етичної поведінки, встановлених законом «Про споживче кредитування», а також положенням про вимоги до кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії та їхньої діяльності при здійсненні ними врегулювання простроченої заборгованості, затвердженим постановою правління НБУ від 9 липня 2021 року № 79.

Штраф

У зв’язку з цим Нацбанк оштрафував Сенс Банк на 102 000 грн за встановленим третім фактом порушення протягом календарного року.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем ухвалив 10 квітня 2023 року.

Читайте також: До Ради внесли новий законопроєкт щодо націоналізації Сенс Банку (Альфа-Банк)

Нагадаємо

27 березня 2023 року до Сенс Банку вже були застосовані заходи впливу за порушення вимог щодо етичної поведінки стосовно двох установлених фактів порушень.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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