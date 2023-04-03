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3 квітня 2023, 12:38 Читать на русском

До Ради внесли новий законопроєкт щодо націоналізації Сенс Банку (Альфа-Банк)

У Верховній Раді 30 березня зареєстровано законопроєкт №9107−1, який зобов'язує НБУ під час війни вивести банк з ринку в разі наявності серед його акціонерів підсанкційних осіб.

У Верховній Раді 30 березня зареєстровано законопроєкт №9107−1, який зобов'язує НБУ під час війни вивести банк з ринку в разі наявності серед його акціонерів підсанкційних осіб.►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо нового в законопроєктіЗа словами одного із співавторів законопроєкту Ярослава Железняка, документ відрізняється від «головного» важливими, але технічними змінами.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що нового в законопроєкті

За словами одного із співавторів законопроєкту Ярослава Железняка, документ відрізняється від «головного» важливими, але технічними змінами. Саме він і буде ухвалений в найближчі пленарні засідання.

Цей закон стосується Сенс Банку, контрольний пакет акцій якого контролюється підсанкційними росіянами Андрієм Косоговим, Михайлом Фрідманом та Пьотром Авеном.

Завдяки цьому закону, НБУ отримає важелі впливу на банки, які або власники істотної участі у яких є особами, до яких застосовано санкції. Підсанкційним особами буде заборонено набувати та/або збільшувати істотну участь у банках.

НБУ зможе застосовувати заходи впливу до банку, якщо до нього або власника істотної участі у ньому застосовані санкції (за умови, що такі обставини становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та/або стабільності банківської системи через позбавлення/обмеження права особи, до якої застосовано блокуючи санкції, розпоряджатись активами).

Під час воєнного стану НБУ буде зобов'язаний відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, які не визначені НБУ як системно важливі, а також виводити з ринку системно важливий банк, якщо він або власник істотної участі у ньому знаходиться під санкціями.

НБУ зможе виводити системно важливий банк з ринку навіть у випадку відсутності у нього ознак неплатоспроможності, якщо до банку або до власника істотної участі у ньому запроваджені блокуючі санкції.

Держава зможе взяти участь у виведенні системного банку з ринку шляхом його націоналізації.

Нагадаємо

Національний банк визнав небездоганною ділову репутацію власників істотної участі в АТ «Сенс Банк» — ABH Holdings S.A. та ABH Ukraine Limited.

Раніше «Мінфін» писав, що у Міжвідомчій робочій групі по санкціям, яка була спеціально створена 30 серпня для прискорення процесу введення обмежень проти росіян, заявили, що Альфа-Банк націоналізують.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Артем Сабуров
Артем Сабуров
3 квітня 2023, 12:51
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Железняк это не тот *** из пинчуковского «голоса»? Так это пинчуку надо и его шайке.
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