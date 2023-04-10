Рада звільнить біженців від необхідності декларувати отриману допомогу за кордоном

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики у законопроєкті № 7632 з поправками до Податкового кодексу планує звільнити фізичних осіб від необхідності подавати в Україні податкову декларацію, якщо вони отримали «пільговані» доходи як біженець за кордоном. Про це розповів голова комітету Данило Гетманцев у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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Зазначається, що ухвалення данного законопроєкту очікується вже у другому читанні.

«Щоб усунути всі… незрозумілі речі, ми у № 7632 передбачаємо відповідну норму: якщо податковий резидент отримує виключно „пільговані“ доходи, він звільняється від обов'язку подавати декларацію», — сказав голова комітету.

Голова комітету нагадав, що згідно із чинним законодавством громадянин України має подавати декларацію до української податкової, якщо проживає за кордоном, лише якщо він є податковим резидентом України.

«Хто такий податковий резидент визначається у статті 14.1.213 Податкового кодексу України. Там діють критерії визначення резидентства за каскадним принципом: перший критерій — це місце проживання; другий — постійне місце проживання, третій — це центр життєвих інтересів, потім 183 дні… І лише якщо всі ці критерії не спрацьовують, тоді включається критерій громадянства. Але якщо біженець мешкає понад 183 дні за кордоном, він подавати декларацію не повинен», — пояснив Гетманцев.

Він зазначив, що життєві обставини можуть бути різними, і щоб зняти складність питання, пропонується уточнити норму закону, як було зазначено вище.

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Говорячи про ситуації, коли біженці-громадяни України стали податковими резидентами інших країн, але продовжують отримувати доходи з джерелом походження з України, Гетманцев уточнив, що питання подання декларації вирішується вже згідно із законодавством тієї країни, податковим резидентом якої став біженець. В Україні ж податковий агент, який сплачує ці доходи, просто утримає з них ПДФО та військовий збір.

«До мене звернулася жінка, яка у Франції має статус біженця, який автоматично передбачає статус податкового резидента та право на роботу. Так от, вона у Франції має подавати податкову декларацію, бо там діє спільне декларування. Тобто, в Україні вона може і не подавати, а у Франції має подавати. Там правила набагато жорсткіші, ніж у нас. І думаю, багато хто з наших співгромадян у цьому переконався протягом 2022 року», — сказав голова комітету.