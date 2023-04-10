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10 квітня 2023, 16:28 Читать на русском

Рада звільнить біженців від необхідності декларувати отриману допомогу за кордоном

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики у законопроєкті № 7632 з поправками до Податкового кодексу планує звільнити фізичних осіб від необхідності подавати в Україні податкову декларацію, якщо вони отримали «пільговані» доходи як біженець за кордоном. Про це розповів голова комітету Данило Гетманцев у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики у законопроєкті № 7632 з поправками до Податкового кодексу планує звільнити фізичних осіб від необхідності подавати в Україні податкову декларацію, якщо вони отримали «пільговані» доходи як біженець за кордоном.
Фото: censor.net

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Зазначається, що ухвалення данного законопроєкту очікується вже у другому читанні.

«Щоб усунути всі… незрозумілі речі, ми у № 7632 передбачаємо відповідну норму: якщо податковий резидент отримує виключно „пільговані“ доходи, він звільняється від обов'язку подавати декларацію», — сказав голова комітету.

Голова комітету нагадав, що згідно із чинним законодавством громадянин України має подавати декларацію до української податкової, якщо проживає за кордоном, лише якщо він є податковим резидентом України.

«Хто такий податковий резидент визначається у статті 14.1.213 Податкового кодексу України. Там діють критерії визначення резидентства за каскадним принципом: перший критерій — це місце проживання; другий — постійне місце проживання, третій — це центр життєвих інтересів, потім 183 дні… І лише якщо всі ці критерії не спрацьовують, тоді включається критерій громадянства. Але якщо біженець мешкає понад 183 дні за кордоном, він подавати декларацію не повинен», — пояснив Гетманцев.

Він зазначив, що життєві обставини можуть бути різними, і щоб зняти складність питання, пропонується уточнити норму закону, як було зазначено вище.

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Говорячи про ситуації, коли біженці-громадяни України стали податковими резидентами інших країн, але продовжують отримувати доходи з джерелом походження з України, Гетманцев уточнив, що питання подання декларації вирішується вже згідно із законодавством тієї країни, податковим резидентом якої став біженець. В Україні ж податковий агент, який сплачує ці доходи, просто утримає з них ПДФО та військовий збір.

«До мене звернулася жінка, яка у Франції має статус біженця, який автоматично передбачає статус податкового резидента та право на роботу. Так от, вона у Франції має подавати податкову декларацію, бо там діє спільне декларування. Тобто, в Україні вона може і не подавати, а у Франції має подавати. Там правила набагато жорсткіші, ніж у нас. І думаю, багато хто з наших співгромадян у цьому переконався протягом 2022 року», — сказав голова комітету.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
10 квітня 2023, 16:36
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А теперь вспоминаем южанину!!! И кто скрытый враг нашей страны, который разваливает страну, создавая отрицательный имидж правительства и Президента!
И для всех горлопанов — будет у вас на руках решение Украинских Судов (которые рехформировал «сывочелый»), вот тогда и метайте свои «гасла» а пока нет решения Судов -сидите тихо и ровно!!!
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0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
10 квітня 2023, 17:29
#
Кела не унывает
https://amp.znaj.ua/ru/kompromat/454340-u-spravi-zlochevskogo-yakiy-namagavsya-dati-rekordniy-habar-z-yavivsya-noviy-povorot-zdav-nayblizhchiy-soratnik
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0
mlp711141
mlp711141
10 квітня 2023, 17:45
#
Хорошая новость. Лично мы с мамой получили по 300 zł на руки приветственной помощи, а хозяева дома, где нас разместили, получали по 40 zł помощи в день на нас (в качестве арендной платы) на протяжении 120 дней. Значит, дохода мы не получали, и эту помощь декларировать не нужно.
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+45
YevgenMuza
YevgenMuza
10 квітня 2023, 18:31
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Спасибо огромное. Как бы мы жили без этого судьбоносного решения, даже не знаю. Ночами не спали, думали как всё задекларировать.
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+15
matroskin
matroskin
10 квітня 2023, 18:50
#
Потужно, а то представляю очередь на границе, беженцы со всей Европы едут в Украину чтобы сдать декларацию и заплатить налоги с заработанного зарубежом. Такой себе «налоговый туризм».
:)
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0
Toma666
Toma666
10 квітня 2023, 19:26
#
Сами ввели, сами и отменять! абсурд крепчал
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