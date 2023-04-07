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7 квітня 2023, 11:02 Читать на русском

Світова економіка найближчі 5 років зростатиме найгіршими темпами з 1990 року — МВФ

У найближчі п’ять років світова економіка збільшуватиметься в середньому приблизно на 3% на рік — це найгірший середньостроковий прогноз із 1990 року. Про це заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, повідомляє Бізнес.Цензор з посиланням на Інтерфакс-Україна.

У найближчі п’ять років світова економіка збільшуватиметься в середньому приблизно на 3% на рік — це найгірший середньостроковий прогноз із 1990 року.
Фото: 24tv.ua

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За словами голови МВФ, серед факторів, що стримують зростання — подальша фрагментація економіки та геополітична напруженість.

МВФ також приєднується до закликів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та інших міжнародних інституцій щодо збереження центральними банками курсу на підвищення процентних ставок у найближчі квартали. За словами Георгієвої, боротьба з інфляцією є вкрай важливою для покращення середньострокових економічних показників.

Читайте також: МВФ оновив прогноз щодо ВВП, інфляції та зарплат в Україні на найближчі роки

Крах Silicon Valley Bank і Credit Suisse виявив помилки, допущені деякими банками в управлінні ризиками, а також недогляди наглядових органів, проте влада та регулятори в останні тижні діяли швидко та системно, заявила глава МВФ.

Георгієва наголосила, що нові економічні прогнози, які МВФ опублікує наступного тижня, майже не відрізнятимуться від січневих. У січні очікувалось уповільнення зростання світової економіки з 3,4% у 2022 році до 2,9% у 2023 році.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
7 квітня 2023, 12:50
#
А какое нам дело до мировой экономики???
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