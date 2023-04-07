Світова економіка найближчі 5 років зростатиме найгіршими темпами з 1990 року — МВФ

У найближчі п’ять років світова економіка збільшуватиметься в середньому приблизно на 3% на рік — це найгірший середньостроковий прогноз із 1990 року. Про це заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, повідомляє Бізнес.Цензор з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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За словами голови МВФ, серед факторів, що стримують зростання — подальша фрагментація економіки та геополітична напруженість.

МВФ також приєднується до закликів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та інших міжнародних інституцій щодо збереження центральними банками курсу на підвищення процентних ставок у найближчі квартали. За словами Георгієвої, боротьба з інфляцією є вкрай важливою для покращення середньострокових економічних показників.

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Крах Silicon Valley Bank і Credit Suisse виявив помилки, допущені деякими банками в управлінні ризиками, а також недогляди наглядових органів, проте влада та регулятори в останні тижні діяли швидко та системно, заявила глава МВФ.

Георгієва наголосила, що нові економічні прогнози, які МВФ опублікує наступного тижня, майже не відрізнятимуться від січневих. У січні очікувалось уповільнення зростання світової економіки з 3,4% у 2022 році до 2,9% у 2023 році.