Міжнародний валютний фонд оновив прогноз економіки України на 2023−2027 роки. За з оцінкою МВФ, попри війну, Україні вдалося зберегти загальну макроекономічну та фінансову стабільність завдяки грамотній політиці та суттєвій зовнішній підтримці. Про це йдеться в повідомленні МВФ.
МВФ оновив прогноз щодо ВВП, інфляції та зарплат в Україні на найближчі роки
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ВВП
За оцінками МВФ, 2022 року валовий внутрішній продукт України скоротився на 30,3%.
- На 2023 прогнозується від падіння на 3,0% до зростання на 1,0%.
- У 2024 році зростання становитиме 3,2%,
- у 2025 році — 6,5%,
- у 2026 році — 5,0%,
- у 2027 році — 4,0%.
Інфляція
Інфляція у 2023 році склала 26,6%.
- Очікується, що у 2023 році вона скоротиться до 20,0%,
- у 2024 році становитиме 12,5%,
- у 2025 році — 8,0%,
- у 2026 році — 6,0%,
- у 2027 році — 5,0%.
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Зарплата
За даними МВФ, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у 2022 році впала на 21,1%.
- Очікується, що у 2023 році вона скоротиться ще 2,0%.
- У 2024 році зростання становитиме 2,5%,
- у 2025 році — +5,0%,
- у 2026 році — +5,0%,
- у 2027 році — +4,0%.
Нагадаємо
Вчора, 31 березня, виконавча рада Міжнародного валютного фонду схвалила чотирирічний пакет фінансування в розмірі $15,6 млрд для України.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
И всё это при условии, что войну каким то образом удастся закончить.
Выход на границы 91-года, с такими экономическими показателями, может быть затруднителен.
Через 5 років МВФ прогнозує інфляцію в 5% і майже повну компенсацію падіння ВВП та рівня зарплат
Прогнозовані проценти ж комплексні, тому сумарний ріст більше за суму процентів. Якраз виходять ті самі 7 років.