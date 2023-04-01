МВФ оновив прогноз щодо ВВП, інфляції та зарплат в Україні на найближчі роки

Міжнародний валютний фонд оновив прогноз економіки України на 2023−2027 роки. За з оцінкою МВФ, попри війну, Україні вдалося зберегти загальну макроекономічну та фінансову стабільність завдяки грамотній політиці та суттєвій зовнішній підтримці. Про це йдеться в повідомленні МВФ.

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ВВП

За оцінками МВФ, 2022 року валовий внутрішній продукт України скоротився на 30,3%.

На 2023 прогнозується від падіння на 3,0% до зростання на 1,0%.

У 2024 році зростання становитиме 3,2%,

у 2025 році — 6,5%,

у 2026 році — 5,0%,

у 2027 році — 4,0%.

Інфляція

Інфляція у 2023 році склала 26,6%.

Очікується, що у 2023 році вона скоротиться до 20,0%,

у 2024 році становитиме 12,5%,

у 2025 році — 8,0%,

у 2026 році — 6,0%,

у 2027 році — 5,0%.

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Зарплата

За даними МВФ, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у 2022 році впала на 21,1%.

Очікується, що у 2023 році вона скоротиться ще 2,0%.

У 2024 році зростання становитиме 2,5%,

у 2025 році — +5,0%,

у 2026 році — +5,0%,

у 2027 році — +4,0%.

Нагадаємо

Вчора, 31 березня, виконавча рада Міжнародного валютного фонду схвалила чотирирічний пакет фінансування в розмірі $15,6 млрд для України.