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1 квітня 2023, 10:03 Читать на русском

МВФ оновив прогноз щодо ВВП, інфляції та зарплат в Україні на найближчі роки

Міжнародний валютний фонд оновив прогноз економіки України на 2023−2027 роки. За з оцінкою МВФ, попри війну, Україні вдалося зберегти загальну макроекономічну та фінансову стабільність завдяки грамотній політиці та суттєвій зовнішній підтримці. Про це йдеться в повідомленні МВФ.

Міжнародний валютний фонд оновив прогноз економіки України на 2023−2027 роки.
Фото: freepik.com

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ВВП

За оцінками МВФ, 2022 року валовий внутрішній продукт України скоротився на 30,3%.

  • На 2023 прогнозується від падіння на 3,0% до зростання на 1,0%.
  • У 2024 році зростання становитиме 3,2%,
  • у 2025 році — 6,5%,
  • у 2026 році — 5,0%,
  • у 2027 році — 4,0%.

Інфляція

Інфляція у 2023 році склала 26,6%.

  • Очікується, що у 2023 році вона скоротиться до 20,0%,
  • у 2024 році становитиме 12,5%,
  • у 2025 році — 8,0%,
  • у 2026 році — 6,0%,
  • у 2027 році — 5,0%.

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Зарплата

За даними МВФ, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у 2022 році впала на 21,1%.

  • Очікується, що у 2023 році вона скоротиться ще 2,0%.
  • У 2024 році зростання становитиме 2,5%,
  • у 2025 році — +5,0%,
  • у 2026 році — +5,0%,
  • у 2027 році — +4,0%.

Нагадаємо

Вчора, 31 березня, виконавча рада Міжнародного валютного фонду схвалила чотирирічний пакет фінансування в розмірі $15,6 млрд для України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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Kaleso
Kaleso
1 квітня 2023, 11:21
#
Посміявся
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Саша Ник
Саша Ник
1 квітня 2023, 11:23
#
Прогнозы не утешительные от МВФ, но вполне реалистичные, в отличии от наших политиков.
И всё это при условии, что войну каким то образом удастся закончить.
Выход на границы 91-года, с такими экономическими показателями, может быть затруднителен.
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0
neverice
neverice
1 квітня 2023, 11:51
#
Насправді, прогноз від МВФ практично такий самий, як і від політиків.
Через 5 років МВФ прогнозує інфляцію в 5% і майже повну компенсацію падіння ВВП та рівня зарплат
Прогнозовані проценти ж комплексні, тому сумарний ріст більше за суму процентів. Якраз виходять ті самі 7 років.
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