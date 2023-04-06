У 2022 р на ринок України вийшли дві платіжні системи — наша «MTBMoney» та британська «R360». — НБУ

У 2022 році на ринок вийшли дві міжнародні платіжні системи: «MTBMoney» (оператор — ПАТ «МТБ БАНК») та «R360» (оператор — компанія Remittance360 Ltd, Великобританія). — Про це йдеться у Звіті з оферсайт у (нагляду) фінансового ринку за минулий рік.

Як випливає з інформації, розміщеної на офіційному сайті НБУ, британська платіжна система зареєструвалася в Україні невдовзі після початку війни, 28лютого 2022 року. Наразі з R360 спавпрацюють два банки, які підключилися до неї значно пізніше, — АТ «Таскомбанк» (18.11.22 р) і ПуАТ «КБ"Акордбанк» (05.12.2022).

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Основні факти зі звіту.

Платіжні системи

На кінець 2022 року в Україні було зареєстровано 54 платіжні системи, з яких:

2 — державні платіжні системи (СЕП і НПС «Простір»);

36 — створені резидентами (15 — банками, 21 — небанківськими установами);

16 — створені нерезидентами.

Загальна кількість учасників платіжних систем (крім СЕП) — 132 фінансові установи.

Важливі учасники платіжного ринку

За результатами моніторингу платіжної інфраструктури Національний банк визначив важливих учасників платіжного ринку. Єдиною системно важливою системою в Україні залишається СЕП НБУ.

Важливими платіжними системами визнано:

Уперше визнано важливих учасників платіжних систем, а саме: АТ КБ «Приватбанк», ТОВ «Контрактовий дім» та ТОВ «Універсальні платіжні рішення».

«Метою такого розподілу є встановлення підвищених вимог до об'єктів оверсайту, які займають значну частку на платіжному ринку України», — йдеться в повідомленні.

СЕП НБУ

Упродовж 2022 року, попри війну та ракетний терор, СЕП продовжувала свою роботу, забезпечуючи понад 98% міжбанківських платежів у державі.

У 2022 році відбулося комплексне оцінювання СЕП на відповідність міжнародним стандартам оверсайту. За результатами оцінювання вироблено рекомендації, спрямовані на вдосконалення системи та її наближення до міжнародних стандартів. Таке оцінювання за рекомендацією МФВ та за прикладом провідних центральних банків регулятор здійснює кожні два роки.

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Сума здійснених операцій в Україні

За сумою здійснених операцій в Україні на першому місці — платежі, здійснені в СЕП (107,0 трлн грн, або 95,7% усіх платежів та переказів у межах України).

До п’ятірки найбільших учасників СЕП (за сумою платежів) у 2022 році увійшли:

Кількість здійснених операцій

За кількістю здійснених операцій в Україні на першому місці карткові платіжні системи — 5,1 млрд шт., або 88,2% від загальної кількості операцій у платіжних системах.

Упродовж 2022 року безготівкові платежі з використанням платіжних карток зростали. Так, кількість таких платежів зросла на 4,1% до 5 194,4 млн шт. (92,8% від загальної кількості операцій з платіжними картками), а сума — на 56,9% до 3 443,9 млрд грн (68,1% від загальної суми операцій з платіжними картками).

Розвиток НПС «Простір»

За даними НБУ, розвиток НПС «Простір» упродовж 2022 року був спрямований на підтримку учасників системи, впровадження нових сервісів для держателів карток, а також на розширення інфраструктури приймання карток.

Зокрема, за 2022 рік було забезпечено приймання карток НПС «Простір» у 100% торговельних платіжних терміналів та у 94% банкоматів в Україні.

Також протягом 2022 року була реалізована можливість зняття готівки з карток НПС «Простір» через платіжні термінали на касах торговців, зокрема супермаркетів, аптек, АЗК, які надають таку послугу.

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Закон «Про платіжні послуги»

«Значною подією в напрямі розвитку оверсайту у 2022 році стало введення в дію Закону України „Про платіжні послуги“, спрямованого на модернізацію та інноваційний розвиток платіжного ринку», — зазначив регулятор.

Цим законом, зокрема, функцію оверсайту поряд із платіжними системами поширено на платіжні інструменти та схеми, розширено перелік об'єктів оверсайту та повноваження Національного банку.