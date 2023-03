Біткоїн штурмує позначку у $29 тисяч

► Читайте «Мінфін» в Instagram : головні новини про інвестиції та фінанси

Варто зазначити, що на момент написання новини вартість першої криптовалюти знизилася близько $28 620.

За останні 30 днів біткоїн подорожчав на 23%. На місячному таймфреймі котирування послідовно рухаються вгору вже третій період до ряду. Криптовалюта демонструє найкращу динаміку порівняно з традиційними фінансовими інструментами.

Рух ціни біткоїна та супутня волатильність можуть бути обумовлені майбутньою експірацією квартальних деривативів, яка припадає на 31 березня.

За даними аналітиків платформи Greeks.live, релевантні опціони активно торгуються, при цьому більшість обсягу припадає на великі приватні угоди, в рамках яких інституційні інвестори збільшують позиції.

Bitcoin broke above $29,000 during the session. Tomorrow is quarterly settlement day and quarterly contracts are currently trading very actively, with short-term implied volatility continuing to rise, up almost 10% in one day for the monthly term. pic.twitter.com/866QGwv2aN