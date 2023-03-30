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30 березня 2023, 9:24 Читать на русском

Біткоїн штурмує позначку у $29 тисяч

Сьогодні вранці, 30 березня, біткоїн протестував позначку у $29 000. На піку ціна досягла $29 184 (на біржі Binance), що відповідає рівню червня 2022 року. Про це повідомляє Forklog.

Сьогодні вранці, 30 березня, біткоїн протестував позначку $29 000.
Фото: pixabay.com

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Варто зазначити, що на момент написання новини вартість першої криптовалюти знизилася близько $28 620.

За останні 30 днів біткоїн подорожчав на 23%. На місячному таймфреймі котирування послідовно рухаються вгору вже третій період до ряду. Криптовалюта демонструє найкращу динаміку порівняно з традиційними фінансовими інструментами.

Рух ціни біткоїна та супутня волатильність можуть бути обумовлені майбутньою експірацією квартальних деривативів, яка припадає на 31 березня.

Купити біткоїн та інші валюти можна тут

За даними аналітиків платформи Greeks.live, релевантні опціони активно торгуються, при цьому більшість обсягу припадає на великі приватні угоди, в рамках яких інституційні інвестори збільшують позиції.

За даними CoinGlass, ліквідації на ринках ф'ючерсів зазнали позиції понад $159 млн. Велика їх частина — довгі.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав , за даними інсайдерів, цього року біткоїн може протестувати нові максимуми, а саме ціну $100 тисяч.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+43
Kharakternyk
Kharakternyk
30 березня 2023, 10:16
#
В квітні має піти веселіше.
+
0
Doober
Doober
30 березня 2023, 10:30
#
Есть предпосылки ?
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