Біткоїн цього року виріс майже на 70%, і інсайдери кажуть, що найбільша у світі криптовалюта може досягти нових висот. Про це повідомляє CNBC.
Біткоїн по $100 000. Інсайдери кажуть, що цього року криптовалюта може протестувати нові максимуми
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У листопаді 2021 року біткоїн досяг свого історичного максимуму $68 990,90. З того часу він упав приблизно на 60%.
Маршалл Бірд, директор зі стратегії криптовалютної біржі Gemini зі штаб-квартирою в США, сказав, що біткоїн може коштувати $100 000.
«Я думаю, що біткоїн, ймовірно, подолає цьогорічні історичні максимуми», — сказав Бірд, додавши, що ціна в $100 000 — це «цікава цифра».
Він також зазначив, що якщо біткоїн досягне свого попереднього рекордного максимуму близько $69 000, то йому не потрібно буде багато часу, щоб піднятися до $100 000.
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Щоб досягти вартості $100 000 біткоїну необхідно зрости приблизно на 270%.
Паоло Ардоіно, головний технічний директор емітента стейблкоїнів Tether, сказав, що біткоїн може повторно протестувати свій історичний максимум близько $69 000.
Прогнози нових рекордних максимумів знаменують оптимістичніший прогноз, ніж у січні, коли керівники галузі заявили, що вони очікують, що 2023 рік буде роком обережності для криптовалюти.
Станом на сьогодні, 23 березня, вартість біткоїна становить близько $27 825.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що засновник і голова аналітичної компанії Messari Райан Селкіс спрогнозував зростання біткоїна понад $100 тисяч до весни 2024 року.
Коментарі - 1
за один биток, слились и успокоились…