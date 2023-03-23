Біткоїн по $100 000. Інсайдери кажуть, що цього року криптовалюта може протестувати нові максимуми

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

23 березня 2023, 15:12 Читать на русском

Біткоїн по $100 000. Інсайдери кажуть, що цього року криптовалюта може протестувати нові максимуми

Біткоїн цього року виріс майже на 70%, і інсайдери кажуть, що найбільша у світі криптовалюта може досягти нових висот. Про це повідомляє CNBC.

Біткоїн цього року виріс майже на 70%, і інсайдери кажуть, що найбільша у світі криптовалюта може досягти нових висот.
Фото: pixabay.com

Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

У листопаді 2021 року біткоїн досяг свого історичного максимуму $68 990,90. З того часу він упав приблизно на 60%.

Маршалл Бірд, директор зі стратегії криптовалютної біржі Gemini зі штаб-квартирою в США, сказав, що біткоїн може коштувати $100 000.

«Я думаю, що біткоїн, ймовірно, подолає цьогорічні історичні максимуми», — сказав Бірд, додавши, що ціна в $100 000 — це «цікава цифра».

Він також зазначив, що якщо біткоїн досягне свого попереднього рекордного максимуму близько $69 000, то йому не потрібно буде багато часу, щоб піднятися до $100 000.

Купити біткоїн та іншу криптовалюту можна тут

Щоб досягти вартості $100 000 біткоїну необхідно зрости приблизно на 270%.

Паоло Ардоіно, головний технічний директор емітента стейблкоїнів Tether, сказав, що біткоїн може повторно протестувати свій історичний максимум близько $69 000.

Прогнози нових рекордних максимумів знаменують оптимістичніший прогноз, ніж у січні, коли керівники галузі заявили, що вони очікують, що 2023 рік буде роком обережності для криптовалюти.

Станом на сьогодні, 23 березня, вартість біткоїна становить близько $27 825.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що засновник і голова аналітичної компанії Messari Райан Селкіс спрогнозував зростання біткоїна понад $100 тисяч до весни 2024 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
23 березня 2023, 15:40
#
Быстрее б уже получили свои 100 тыс баксов
за один биток, слились и успокоились…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають ros18, seaduck, IN GOD WE TRUST и 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами