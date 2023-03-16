НБУ про переговори з МВФ: Очікуємо на хороші новини

«Нам вдалося досягти вагомого прогресу в наших домовленостях, в узгодженні політик. І ми з оптимізмом дивимось на найближчі декілька днів, протягом яких відбуватимуться перемовини, узгодження певних деталей вже в віртуальному форматі», — додав він.

За словами голови НБУ, тепер представники МВФ повинні виконати частину своїх завдань у Вашингтоні. Відповідно, українська команда буде готова до проведення цих консультацій вже в форматі онлайн з Києва.

«Сподіваємось на фіналізацію нашої роботи вже до кінця цього тижня. Віримо в гарні новини на початку наступного», — резюмував він.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, в Національному банку розповіли, на яку програму з МВФ розраховує Україна.

В лютому директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї заявила, що Україні у 2023 році потрібно буде від $40 млрд до $48 млрд фінансової підтримки.