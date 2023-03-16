НБУ про переговори з МВФ: Очікуємо на хороші новини

Консультації МВФ по Україні, попередньо, завершаться цього тижня, деталі щодо нової програми можуть стати відомими наступного тижня. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з питань монетарної політики.
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Пишний запевнив, що команда Нацбанку виконала в повному обсязі програму, з якою розпочинала свою частину в місії МВФ.
«Нам вдалося досягти вагомого прогресу в наших домовленостях, в узгодженні політик. І ми з оптимізмом дивимось на найближчі декілька днів, протягом яких відбуватимуться перемовини, узгодження певних деталей вже в віртуальному форматі», — додав він.
За словами голови НБУ, тепер представники МВФ повинні виконати частину своїх завдань у Вашингтоні. Відповідно, українська команда буде готова до проведення цих консультацій вже в форматі онлайн з Києва.
«Сподіваємось на фіналізацію нашої роботи вже до кінця цього тижня. Віримо в гарні новини на початку наступного», — резюмував він.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, в Національному банку розповіли, на яку програму з МВФ розраховує Україна.
В лютому директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї заявила, що Україні у 2023 році потрібно буде від $40 млрд до $48 млрд фінансової підтримки.
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