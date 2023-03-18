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18 березня 2023, 12:15 Читать на русском

МВФ схвалив зміну правил, які дозволять затвердити нову кредитну програму для України

Міжнародний валютний фонд повідомив, що його виконавча рада в п’ятницю схвалила зміни в правилах, які дозволять МВФ затверджувати нові кредитні програми для країн, які стикаються з «виключно високою невизначеністю» — крок, який, як очікується, прокладе шлях до нової кредитної програми для України. Про це повідомляє Reuters.

Міжнародний валютний фонд повідомив, що його виконавча рада в п’ятницю схвалила зміни в правилах, які дозволять МВФ затверджувати нові кредитні програми для країн, які стикаються з «виключно високою невизначеністю» — крок, який, як очікується, прокладе шлях до нової кредитної програми для України.
Фото: 24tv.ua

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Як зазначається в заяві МВФ, зміни в політиці фінансових гарантій МВФ стосуватимуться країн, які зазнають «екзогенних потрясінь, які знаходяться поза контролем влади країни та сфери її економічної політики».

Раніше правила Фонду не дозволяли надавати неекстрені кредити країнам, які зіткнулися з «великою невизначеністю» в результаті війни або стихійних лих.

У МВФ заявили, що зміни до правил усунуть ключові перешкоди для таких позик, дозволяючи офіційним двостороннім кредиторам і донорам надавати попередні гарантії погашення МВФ та списання боргу країні-позичальнику.

Читайте також: НБУ про переговори з МВФ: Очікуємо на хороші новини

У заяві МВФ не згадується конкретно Україна, але зміни в правилах були розроблені разом з переговорами з владою в Києві щодо нового фінансування.

У середу Фонд заявив, що його співробітники досягли «дуже значного прогресу» в переговорах з Україною за попередній тиждень щодо політики, яка може лягти в основу нової програми кредитування МВФ для країни, яка постраждала від війни.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що, за даними Financial Times, МВФ знаходиться на завершальній стадії розробки нової програми кредитування для України, яка передбачає $15,6 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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bonv
bonv
18 березня 2023, 12:27
#
Це добре.
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KievanEmpire
KievanEmpire
18 березня 2023, 12:28
#
Ради Украины меняют правила и порядок мирового устройства.
Такого ещё не было в истории на моей памяти.
Как не было в истории прямого финансирования бюджета какой либо страны во время военного конфликта.
Это беспрецедентно.
Оглядываясь на прошлое, я с улыбкой вспоминаю все эти вопли зрадофилов (как до войны, так и в начале войны) о том что Запад нас сливает, США нас сливают))
Где же эти горе-эксперты сейчас.
Все хорошо, идем к победе.
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