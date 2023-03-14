Росіян готують до довгої війни, але чи вистачить Кремлю грошей

Нагадаю цитату Гарольда Інніса, канадського економіста та історика:

«Жодної війни не може тривати довго, якщо вона не харчується якимось видом економічної основи. Жодної економіки не може тривати довго, якщо війна її не порушує».

Так ось.

Нижче наводжу тезово основні новини про економіку агресора з початку року:

Доходи Росії від експорту нафти та газу в січні впали на 38% — до $18,5 млрд.

Видобуток газу в Росії впав на 11% у січні. Експерти пов'язують це зі запровадженням санкційних обмежень.

Майже вдвічі скоротилися російські доходи від експорту нафти та газу у лютому, — пише Bloomberg.

Надходження до бюджету РФ від нафти, порівнюючи з минулим роком, стали меншими на 48%, а від газу — на 42%.

У ЄС споживання з серпня до січня було на 19% нижчим за середній показник за попередні п'ять років, — свідчать дані Євростату.

При цьому 80% імпорту російського газу Європою вдалося компенсувати за рахунок постачань із США та Норвегії — голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Російський бізнес має проблеми з оплатою податків.

Так, борги за 2022 рік зросли аж на 20%, а борги з ПДВ — аж на 40%.

Бюджет РФ стикається з серйозним дефіцитом:

— витрати зросли на 51,5%,

— доходи впали на 24%.

Найсильніше впали нафтогазові доходи (на 46%). Дефіцит бюджету зараз досяг 2,5 трлн рублів.

Збори ПДВ у січні просіли на 44%, а експортні податки з боку митниці — майже втричі.

Це створює дірку в бюджеті, для компенсації якої їм доведеться шукати нові джерела доходів, — «добровільного» внеску від бізнесу не вистачить.

Дефіцит бюджету Росії досяг $34 мільярдів.

США та союзники заморозили активи росіян, які потрапили під санкції, на загальну суму близько $58 млрд, — повідомив американський Мінфін.

Бельгія заморозила найбільше російських активів серед країн Євросоюзу — на €58 млрд, — пише The Brussels (це дві різні новини, якщо що).

Влада США ввела санкції вже проти 80% російського банківського сектора. Під американські рестрикції підпали близько 2,4 тис. фізичних та юридичних осіб із початку війни в Україні.

Росіяни починають все сильніше заощаджувати на покупках.

Так, продажі електроніки обвалилися на 32−40% у грошах і на 11−12% у штуках за початок 2023 року.

Туреччина раптово зупинила транзит санкційних вантажів до Росії. Митна система блокує їхнє оформлення.

Російське дизельне паливо коштує в Європі приблизно на $35 за барель менше, ніж неросійське.

Міжнародні резерви РФ станом на 1 березня склали $574,247 млрд. За місяць вони знизилися на 3,82%, або на $22,788 млрд.

Ще один удар по російському бюджету — мінеральні добрива впали на 25−30% від своїх максимумів.

Санкції відкинули обіг роздрібної торгівлі в Росії на понад 10 років тому, — пише Bloomberg із посиланням на експертів.