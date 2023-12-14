«Минфин» подготовил рейтинг устойчивости украинских банков за третий квартал этого года. На основе финансовых показателей мы определили, какое учреждение крепче всех стоит на ногах, а также узнали, кому бы доверили свои деньги эксперты.
Рейтинг устойчивости: monobank и национализированный Сенс врываются в первую десятку
Ключевым событием в банковском секторе в третьем квартале стала национализация Сенс Банка. Она была долгожданной, под нее принимали специальный закон, а поэтому этот факт не шокировал клиентов и работников учреждения. Это подтверждает и статистика: если на начало июля физлица держали в банке около 43 млрд грн, то сейчас это уже 44,7 млрд грн. После национализации Сенса доля госбанков на рынке достигла 53,3%.
Покинули банковскую систему в течение квартала два частных учреждения — Конкорд и Укрстройинвестбанк. Первый — из-за проблем с финмониторингом (говорят, значительную часть его операций занимали переводы бетинговых компаний), второй — из-за неудовлетворительного финансового состояния и неспособности его улучшить.
Потеря обоих учреждений на рынок фактически не повлияла. Суммарная их доля составила всего 0,21% от общих активов банковской системы.
В целом, банки активно увеличивали средства вкладчиков на своих счетах. По итогам квартала, общий объем их активов вырос на 3,3%. Объемы же гривневых вкладов физлиц прибавили 4,7% за квартал и увеличились на пятую часть, по сравнению с показателями годовой давности. Продолжала расти, хотя и более низкими темпами, сумма на валютных счетах украинцев — плюс 2,1% за квартал.
Как писал «Минфин» в предыдущем отчете к рейтингу устойчивости, после стабилизации работы основным вызовом для банков станет наращивание кредитования. В этом направлении есть сдвиги: рост кредитования происходит на фоне более быстрого, чем ожидалось, экономического восстановления и роста реальных доходов граждан.
Объем розничного гривневого кредитного портфеля за квартал увеличился на 9,2%. Это происходило, в первую очередь, благодаря возвращению кредитных лимитов, а также росту их размеров.
Корпоративное кредитование в гривне за квартал прибавило 4,8%, хотя в валюте уменьшилось на 1,3%. Кредитование бизнеса, в значительной степени, происходит в рамках программы «Доступные кредиты 5−7−9%», объем займов по ней рос.
Также в течение квартала повысились объемы ипотечных кредитов — на 18,7%, правда, весь оптимизм этих цифр базируется на программе «єОселя».
Заработки с чувством разочарования
По итогам 10 месяцев, банки суммарно заработали 122,7 млрд грн. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. В «минусе» оказались всего 5 учреждений.
Основную прибыль сгенерировали государственные банки — около 61% от «общего пирога», что существенно превышает даже их долю на рынке. При этом около половины заработков всей системы получили Приват и Ощад.
Высокую прибыльность продемонстрировали банки с иностранным капиталом: Райффайзен (6,9 млрд грн), Укрсиб (5,9 млрд грн) и ОТП (5,3 млрд грн), а также частные учреждения: ПУМБ (6,5 млрд грн) и Универсал Банк, на базе которого работает monobank (4,5 млрд грн).
Но именно столь значительная прибыль стала причиной введения дополнительного налогообложения для банков. В этом году финансистам придется отдать половину своей прибыли в виде налога, в следующем — 25%.
По расчету Министерства финансов, новации принесут бюджету только за 2023 год 24−25 млрд грн, далее ожидается по 6−7 млрд грн ежегодно. Правда, государственные банки в любом случае уплачивают государству ту долю от своей прибыли, которую определит Кабмин, это может быть и 100%. Поэтому для них изменения не принципиальны.
Новички рейтинга
В рейтинг устойчивости «Минфин» отбирает банки, на счетах которых физические лица разместили не менее 1 млрд грн. Поскольку же объемы вкладов граждан идут вверх, неудивительно, что растет и количество банков, которые достигают этого показателя.
В этот раз в рейтинг добавились два учреждения — Юнекс Банк и Агропросперис Банк. Оба учреждения — частные. У первого на счетах физлиц собралось 1,17 млрд грн, а у второго — почти 1,06 млрд. Оба банка работают в плюс: Агропросперис сгенерировал с начала года 58 млн грн прибыли, результаты Юнекса несколько более скромные — менее 600 тыс. грн.
Таким образом, участниками рейтинга стали 34 банка.
Рейтинг устойчивости
Второй квартал подряд средний балл, который получают участники рейтинга, улучшается. Если в прошлый раз это было 3,38 балла, то в этот раз — почти 3,5. В целом, лучшие оценки получили 20 участников предыдущего рейтинга, и только у 12 они оказались хуже.
Не испортили общую статистику и новички, которые разместились в середине списка с достаточно приличными оценками, лишь немного ниже среднего.
Интересно, что на этом фоне несколько хуже оценки получили три банка, которые оказались на вершине рейтинга, но речь идет только о сотых баллах, а потому говорить, что ситуация в этих учреждениях ухудшилась, не приходится.
По сравнению с предыдущим рейтингом, не только состав, но и порядок размещения банков в первой шестерке не изменился. Пятерку уже традиционно заняли банки с иностранным капиталом, самый высокий балл среди которых у Укрсиба. Следом за ним идут Креди Агриколь и Райффайзен, которые традиционно находятся около первой строчки.
Выше всех среди банков, у которых нет иностранного капитала, — Приват, который, как и в прошлый раз, сейчас шестой. В десятку попал еще один госбанк — Сенс. По сравнению со временем, когда он принадлежал подсанкционным лицам, он взлетел сразу на шесть позиций, продемонстрировав лучшую динамику среди всех участников рейтинга.
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Также стоит отметить Универсал, который поднялся на 4 ступеньки и вошел в первую десятку. В этом году monobank активно привлекал новых клиентов, и по количеству активных карт вышел на второе место, обойдя Ощад. Хотя до лидера — Привата, у которого 44% всех карт, — mono еще далеко.
Рейтинг устойчивости
|Место
|Банк
|Общий балл за 3 квартал 2023 года
|Общий балл за 2 квартал 2023 года
|Смена места, по сравнению со 2 кварталом 2023 года
|1
|Укрсиббанк
|4,35
|4,42
|0
|2
|Креди Агриколь Банк
|4,32
|4,33
|0
|3
|Райффайзен Банк
|4,18
|4,22
|0
|4
|Кредобанк
|4,17
|4,02
|0
|5
|ОТП Банк
|3,97
|3,95
|0
|6
|Приватбанк
|3,97
|3,91
|0
|7
|Универсал Банк
|3,87
|3,63
|+4
|8
|ПУМБ
|3,84
|3,71
|0
|9
|Сенс Банк
|3,76
|3,39
|+6
|10
|Прокредит Банк
|3,74
|3,79
|-3
|11
|Ощадбанк
|3,72
|3,67
|-2
|12
|Укрэксимбанк
|3,65
|3,67
|-2
|13
|Пивденный
|3,55
|3,62
|0
|14
|Укргазбанк
|3,52
|3,63
|-2
|15
|Пиреус Банк
|3,52
|3,33
|+1
|16
|А-Банк
|3,47
|3,28
|+3
|17
|Юнекс Банк
|3,41
|нов
|нов
|18
|Агропросперис Банк
|3,4
|нов
|нов
|19
|Банк Кредит Днепр
|3,4
|3,29
|-2
|20
|Идея Банк
|3,36
|3,2
|+1
|21
|Правэкс Банк
|3,26
|3,43
|-7
|22
|Банк Львов
|3,22
|2,99
|+2
|23
|Таскомбанк
|3,19
|3,29
|-5
|24
|Аккордбанк
|3,17
|2,97
|+1
|25
|Полтава-банк
|3,16
|3,04
|-3
|26
|КоминБанк
|3,15
|2,66
|+4
|27
|Радабанк
|3,07
|2,97
|-1
|28
|Банк Восток
|3,03
|3,23
|-8
|29
|МТБ Банк
|2,96
|2,81
|-1
|30
|Банк Глобус
|2,92
|2,85
|-3
|31
|Клиринговый Дом
|2,88
|3,02
|-8
|32
|Альянс Банк
|2,86
|2,69
|-3
|33
|Банк Инвестиций и Сбережений
|2,54
|2,6
|-2
|34
|Индустриалбанк
|2,53
|2,46
|-2
Лояльность вкладчиков
Этот показатель «Минфин» определяет по нескольким факторам, в частности, учитывается доля банка на депозитном рынке, а также абсолютный и относительный показатели прироста портфеля вкладов населения.
Банки могут стремительно подниматься в этом рейтинге и так же быстро терять позиции. Как правило, это не говорит о том, что клиенты разочаровались в учреждении, ведь оценка лояльности зависит от того, насколько банк сам проявляет активность в привлечении клиентов, — повышает ставку, проводит акции или активизирует рекламные кампании. Если же потребности в привлечении денег у финучреждения нет, оно снижает активность и, соответственно, теряет позиции в рейтинге.
В связи со снижением учетной ставки НБУ проценты по депозитам тоже пошли вниз. Если к началу третьего квартала банки в среднем предлагали по годовым вкладам 15,6% годовых, то в конце этого периода — уже 14,8%. Сейчас этот показатель составляет чуть меньше 14,4%.
Лидером в этом рейтинге лояльности стал Универсал, который, как уже отмечалось, много работал над расширением количества клиентов. По сравнению с предыдущим кварталом, он поднялся на 5 ступенек.
Значительную положительную динамику продемонстрировали также Сенс и А-Банк, которые поднялись на 7 и 5 позиций соответственно. А вот лидер предыдущего квартала в этой категории — Укрсиббанк — откатился сразу на 8 место.
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«Иностранцев» в первой десятке рейтинга лояльности всего 4 — столько же, как и частных украинских банков, а еще 2 места заняли государственные финучреждения.
Ренкинг банков по показателю лояльности вкладчиков
|Банк
|Индекс лояльности вкладчиков за 3 квартал 2023 года
|Место за 3 квартал 2023 года
|Смена места, по сравнению со 2 кварталом 2023 года
|Место банка в общем рейтинге
|Универсал Банк
|4,8
|1
|+5
|7
|Креди Агриколь Банк
|4,5
|2
|+2
|2
|Кредобанк
|4,5
|3
|0
|4
|А-Банк
|4,5
|4
|+5
|16
|ПУМБ
|4,4
|5
|+3
|8
|Сенс Банк
|4,4
|6
|+7
|9
|Пивденный
|4,4
|7
|-5
|13
|Укрсиббанк
|4,3
|8
|-7
|1
|Приватбанк
|4,2
|9
|+3
|6
|Райффайзен Банк
|4
|10
|-3
|3
|Ощадбанк
|4
|11
|-1
|11
|Укрэксимбанк
|4
|12
|-7
|12
|Банк Львов
|4
|13
|+5
|22
|Юнекс Банк
|3,9
|14
|нов
|17
|Банк Кредит Днепр
|3,9
|15
|-4
|19
|Радабанк
|3,9
|16
|+9
|27
|Идея Банк
|3,8
|17
|+6
|20
|Аккордбанк
|3,8
|18
|+6
|24
|КоминБанк
|3,8
|19
|+7
|26
|МТБ Банк
|3,7
|20
|+2
|29
|ОТП Банк
|3,6
|21
|-2
|5
|Прокредит Банк
|3,6
|22
|-1
|10
|Укргазбанк
|3,6
|23
|-3
|14
|Агропросперис Банк
|3,6
|24
|нов
|18
|Альянс Банк
|3,5
|25
|+7
|32
|Пиреус Банк
|3,4
|26
|+2
|15
|Правэкс Банк
|3,4
|27
|-13
|21
|Таскомбанк
|3,4
|28
|-13
|23
|Полтава-банк
|3,3
|29
|-2
|25
|Банк Глобус
|3,3
|30
|-1
|30
|Банк Восток
|3,2
|31
|-15
|28
|Клиринговый Дом
|3,2
|32
|-15
|31
|Индустриалбанк
|3,2
|33
|-2
|34
|Банк Инвестиций и Сбережений
|2,7
|34
|-4
|33
Оценки экспертов
«Минфин» традиционно просит экспертов выставить банкам оценки, в зависимости от готовности разместить в них собственные средства. В опросе приняли участие представители ICU, IBI Rating, Ukraine Economic Outlook, Эксперт-рейтинг и Биржевого университета, а также финансовый эксперт «Минфина».
У специалистов традиционно большее доверие к учреждениям с иностранным капиталом, которых в десятке сразу 6, а также к государственным банкам, которые разделили оставшиеся 4 места на вершине. Среди этих учреждений и Приват, который стал лидером опроса. Из государственных банков в десятку не пробился только Сенс — возможно, эксперты с опаской смотрят на банк в период смены собственника.
По оценкам экспертов, ни один банк существенно не изменил свою позицию в таблице.
Ренкинг банков по оценкам экспертов
|Банк
|Средняя оценка экспертов за 3 квартал 2023 года
|Место за 3 квартал 2023 года
|Смена места, по сравнению со 2 кварталом 2023 года
|Место банка в общем рейтинге
|Приватбанк
|4,63
|1
|0
|6
|Укрсиббанк
|4,48
|2
|+2
|1
|Креди Агриколь Банк
|4,48
|3
|0
|2
|Райффайзен Банк
|4,33
|4
|+3
|3
|Ощадбанк
|4,33
|5
|-3
|11
|Кредобанк
|4,19
|6
|+3
|4
|Укрэксимбанк
|4,11
|7
|-2
|12
|Укргазбанк
|4,11
|8
|-2
|14
|ОТП Банк
|4,04
|9
|+1
|5
|Прокредит Банк
|3,89
|10
|-2
|10
|Универсал Банк
|3,74
|11
|+2
|7
|ПУМБ
|3,67
|12
|0
|8
|Сенс Банк
|3,67
|13
|-2
|9
|Пиреус Банк
|3,59
|14
|+2
|15
|Таскомбанк
|3,59
|15
|+2
|23
|Банк Кредит Днепр
|3,37
|16
|+5
|19
|Аккордбанк
|3,37
|17
|+3
|24
|Агропросперис Банк
|3,3
|18
|нов
|18
|Правэкс Банк
|3,22
|19
|-4
|21
|Юнекс Банк
|3,15
|20
|нов
|17
|Банк Львов
|3,15
|21
|-7
|22
|Пивденный
|2,93
|22
|-4
|13
|Идея Банк
|2,93
|23
|-1
|20
|А-Банк
|2,78
|24
|-1
|16
|Полтава-банк
|2,78
|25
|-1
|25
|Банк Восток
|2,78
|26
|-7
|28
|Банк Глобус
|2,7
|27
|0
|30
|МТБ Банк
|2,56
|28
|-3
|29
|Радабанк
|2,48
|29
|-3
|27
|Индустриалбанк
|2,33
|30
|0
|34
|КоминБанк
|2,19
|31
|+1
|26
|Альянс Банк
|2,11
|32
|-4
|32
|Клиринговый Дом
|1,96
|33
|-2
|31
|Банк Инвестиций и Сбережений
|1,89
|34
|-5
|33
Этой зимой украинские банки, похоже, столкнутся с новым испытанием. Кроме уже привычных ударов по энергетической инфраструктуре, россияне активизировали хакерские атаки. 12 декабря исчезла связь Киевстар, что, в частности, привело к проблемам в работе терминалов и банкоматов Привата и Ощада. В этот же день под массированную DDoS-атаку попал monobank.
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Если подобные атаки будут продолжаться, то главной задачей банков на зиму станет сохранение стабильной работы системы. Год назад им это уже удалось.
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