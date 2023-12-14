Рейтинг устойчивости: monobank и национализированный Сенс врываются в первую десятку

«Минфин» подготовил рейтинг устойчивости украинских банков за третий квартал этого года. На основе финансовых показателей мы определили, какое учреждение крепче всех стоит на ногах, а также узнали, кому бы доверили свои деньги эксперты.

Ключевым событием в банковском секторе в третьем квартале стала национализация Сенс Банка. Она была долгожданной, под нее принимали специальный закон, а поэтому этот факт не шокировал клиентов и работников учреждения. Это подтверждает и статистика: если на начало июля физлица держали в банке около 43 млрд грн, то сейчас это уже 44,7 млрд грн. После национализации Сенса доля госбанков на рынке достигла 53,3%.

Покинули банковскую систему в течение квартала два частных учреждения — Конкорд и Укрстройинвестбанк. Первый — из-за проблем с финмониторингом (говорят, значительную часть его операций занимали переводы бетинговых компаний), второй — из-за неудовлетворительного финансового состояния и неспособности его улучшить.

Потеря обоих учреждений на рынок фактически не повлияла. Суммарная их доля составила всего 0,21% от общих активов банковской системы.

В целом, банки активно увеличивали средства вкладчиков на своих счетах. По итогам квартала, общий объем их активов вырос на 3,3%. Объемы же гривневых вкладов физлиц прибавили 4,7% за квартал и увеличились на пятую часть, по сравнению с показателями годовой давности. Продолжала расти, хотя и более низкими темпами, сумма на валютных счетах украинцев — плюс 2,1% за квартал.

Как писал «Минфин» в предыдущем отчете к рейтингу устойчивости, после стабилизации работы основным вызовом для банков станет наращивание кредитования. В этом направлении есть сдвиги: рост кредитования происходит на фоне более быстрого, чем ожидалось, экономического восстановления и роста реальных доходов граждан.

Объем розничного гривневого кредитного портфеля за квартал увеличился на 9,2%. Это происходило, в первую очередь, благодаря возвращению кредитных лимитов, а также росту их размеров.

Корпоративное кредитование в гривне за квартал прибавило 4,8%, хотя в валюте уменьшилось на 1,3%. Кредитование бизнеса, в значительной степени, происходит в рамках программы «Доступные кредиты 5−7−9%», объем займов по ней рос.

Также в течение квартала повысились объемы ипотечных кредитов — на 18,7%, правда, весь оптимизм этих цифр базируется на программе «єОселя».

Заработки с чувством разочарования

По итогам 10 месяцев, банки суммарно заработали 122,7 млрд грн. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. В «минусе» оказались всего 5 учреждений.

Основную прибыль сгенерировали государственные банки — около 61% от «общего пирога», что существенно превышает даже их долю на рынке. При этом около половины заработков всей системы получили Приват и Ощад.

Высокую прибыльность продемонстрировали банки с иностранным капиталом: Райффайзен (6,9 млрд грн), Укрсиб (5,9 млрд грн) и ОТП (5,3 млрд грн), а также частные учреждения: ПУМБ (6,5 млрд грн) и Универсал Банк, на базе которого работает monobank (4,5 млрд грн).

Но именно столь значительная прибыль стала причиной введения дополнительного налогообложения для банков. В этом году финансистам придется отдать половину своей прибыли в виде налога, в следующем — 25%.

По расчету Министерства финансов, новации принесут бюджету только за 2023 год 24−25 млрд грн, далее ожидается по 6−7 млрд грн ежегодно. Правда, государственные банки в любом случае уплачивают государству ту долю от своей прибыли, которую определит Кабмин, это может быть и 100%. Поэтому для них изменения не принципиальны.

Новички рейтинга

В рейтинг устойчивости «Минфин» отбирает банки, на счетах которых физические лица разместили не менее 1 млрд грн. Поскольку же объемы вкладов граждан идут вверх, неудивительно, что растет и количество банков, которые достигают этого показателя.

В этот раз в рейтинг добавились два учреждения — Юнекс Банк и Агропросперис Банк. Оба учреждения — частные. У первого на счетах физлиц собралось 1,17 млрд грн, а у второго — почти 1,06 млрд. Оба банка работают в плюс: Агропросперис сгенерировал с начала года 58 млн грн прибыли, результаты Юнекса несколько более скромные — менее 600 тыс. грн.

Таким образом, участниками рейтинга стали 34 банка.

Рейтинг устойчивости

Второй квартал подряд средний балл, который получают участники рейтинга, улучшается. Если в прошлый раз это было 3,38 балла, то в этот раз — почти 3,5. В целом, лучшие оценки получили 20 участников предыдущего рейтинга, и только у 12 они оказались хуже.

Не испортили общую статистику и новички, которые разместились в середине списка с достаточно приличными оценками, лишь немного ниже среднего.

Интересно, что на этом фоне несколько хуже оценки получили три банка, которые оказались на вершине рейтинга, но речь идет только о сотых баллах, а потому говорить, что ситуация в этих учреждениях ухудшилась, не приходится.

По сравнению с предыдущим рейтингом, не только состав, но и порядок размещения банков в первой шестерке не изменился. Пятерку уже традиционно заняли банки с иностранным капиталом, самый высокий балл среди которых у Укрсиба. Следом за ним идут Креди Агриколь и Райффайзен, которые традиционно находятся около первой строчки.

Выше всех среди банков, у которых нет иностранного капитала, — Приват, который, как и в прошлый раз, сейчас шестой. В десятку попал еще один госбанк — Сенс. По сравнению со временем, когда он принадлежал подсанкционным лицам, он взлетел сразу на шесть позиций, продемонстрировав лучшую динамику среди всех участников рейтинга.

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Также стоит отметить Универсал, который поднялся на 4 ступеньки и вошел в первую десятку. В этом году monobank активно привлекал новых клиентов, и по количеству активных карт вышел на второе место, обойдя Ощад. Хотя до лидера — Привата, у которого 44% всех карт, — mono еще далеко.

Рейтинг устойчивости

Место Банк Общий балл за 3 квартал 2023 года Общий балл за 2 квартал 2023 года Смена места, по сравнению со 2 кварталом 2023 года 1 Укрсиббанк 4,35 4,42 0 2 Креди Агриколь Банк 4,32 4,33 0 3 Райффайзен Банк 4,18 4,22 0 4 Кредобанк 4,17 4,02 0 5 ОТП Банк 3,97 3,95 0 6 Приватбанк 3,97 3,91 0 7 Универсал Банк 3,87 3,63 +4 8 ПУМБ 3,84 3,71 0 9 Сенс Банк 3,76 3,39 +6 10 Прокредит Банк 3,74 3,79 -3 11 Ощадбанк 3,72 3,67 -2 12 Укрэксимбанк 3,65 3,67 -2 13 Пивденный 3,55 3,62 0 14 Укргазбанк 3,52 3,63 -2 15 Пиреус Банк 3,52 3,33 +1 16 А-Банк 3,47 3,28 +3 17 Юнекс Банк 3,41 нов нов 18 Агропросперис Банк 3,4 нов нов 19 Банк Кредит Днепр 3,4 3,29 -2 20 Идея Банк 3,36 3,2 +1 21 Правэкс Банк 3,26 3,43 -7 22 Банк Львов 3,22 2,99 +2 23 Таскомбанк 3,19 3,29 -5 24 Аккордбанк 3,17 2,97 +1 25 Полтава-банк 3,16 3,04 -3 26 КоминБанк 3,15 2,66 +4 27 Радабанк 3,07 2,97 -1 28 Банк Восток 3,03 3,23 -8 29 МТБ Банк 2,96 2,81 -1 30 Банк Глобус 2,92 2,85 -3 31 Клиринговый Дом 2,88 3,02 -8 32 Альянс Банк 2,86 2,69 -3 33 Банк Инвестиций и Сбережений 2,54 2,6 -2 34 Индустриалбанк 2,53 2,46 -2

Лояльность вкладчиков

Этот показатель «Минфин» определяет по нескольким факторам, в частности, учитывается доля банка на депозитном рынке, а также абсолютный и относительный показатели прироста портфеля вкладов населения.

Банки могут стремительно подниматься в этом рейтинге и так же быстро терять позиции. Как правило, это не говорит о том, что клиенты разочаровались в учреждении, ведь оценка лояльности зависит от того, насколько банк сам проявляет активность в привлечении клиентов, — повышает ставку, проводит акции или активизирует рекламные кампании. Если же потребности в привлечении денег у финучреждения нет, оно снижает активность и, соответственно, теряет позиции в рейтинге.

В связи со снижением учетной ставки НБУ проценты по депозитам тоже пошли вниз. Если к началу третьего квартала банки в среднем предлагали по годовым вкладам 15,6% годовых, то в конце этого периода — уже 14,8%. Сейчас этот показатель составляет чуть меньше 14,4%.

Лидером в этом рейтинге лояльности стал Универсал, который, как уже отмечалось, много работал над расширением количества клиентов. По сравнению с предыдущим кварталом, он поднялся на 5 ступенек.

Значительную положительную динамику продемонстрировали также Сенс и А-Банк, которые поднялись на 7 и 5 позиций соответственно. А вот лидер предыдущего квартала в этой категории — Укрсиббанк — откатился сразу на 8 место.

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«Иностранцев» в первой десятке рейтинга лояльности всего 4 — столько же, как и частных украинских банков, а еще 2 места заняли государственные финучреждения.

Ренкинг банков по показателю лояльности вкладчиков

Банк Индекс лояльности вкладчиков за 3 квартал 2023 года Место за 3 квартал 2023 года Смена места, по сравнению со 2 кварталом 2023 года Место банка в общем рейтинге Универсал Банк 4,8 1 +5 7 Креди Агриколь Банк 4,5 2 +2 2 Кредобанк 4,5 3 0 4 А-Банк 4,5 4 +5 16 ПУМБ 4,4 5 +3 8 Сенс Банк 4,4 6 +7 9 Пивденный 4,4 7 -5 13 Укрсиббанк 4,3 8 -7 1 Приватбанк 4,2 9 +3 6 Райффайзен Банк 4 10 -3 3 Ощадбанк 4 11 -1 11 Укрэксимбанк 4 12 -7 12 Банк Львов 4 13 +5 22 Юнекс Банк 3,9 14 нов 17 Банк Кредит Днепр 3,9 15 -4 19 Радабанк 3,9 16 +9 27 Идея Банк 3,8 17 +6 20 Аккордбанк 3,8 18 +6 24 КоминБанк 3,8 19 +7 26 МТБ Банк 3,7 20 +2 29 ОТП Банк 3,6 21 -2 5 Прокредит Банк 3,6 22 -1 10 Укргазбанк 3,6 23 -3 14 Агропросперис Банк 3,6 24 нов 18 Альянс Банк 3,5 25 +7 32 Пиреус Банк 3,4 26 +2 15 Правэкс Банк 3,4 27 -13 21 Таскомбанк 3,4 28 -13 23 Полтава-банк 3,3 29 -2 25 Банк Глобус 3,3 30 -1 30 Банк Восток 3,2 31 -15 28 Клиринговый Дом 3,2 32 -15 31 Индустриалбанк 3,2 33 -2 34 Банк Инвестиций и Сбережений 2,7 34 -4 33

Оценки экспертов

«Минфин» традиционно просит экспертов выставить банкам оценки, в зависимости от готовности разместить в них собственные средства. В опросе приняли участие представители ICU, IBI Rating, Ukraine Economic Outlook, Эксперт-рейтинг и Биржевого университета, а также финансовый эксперт «Минфина».

У специалистов традиционно большее доверие к учреждениям с иностранным капиталом, которых в десятке сразу 6, а также к государственным банкам, которые разделили оставшиеся 4 места на вершине. Среди этих учреждений и Приват, который стал лидером опроса. Из государственных банков в десятку не пробился только Сенс — возможно, эксперты с опаской смотрят на банк в период смены собственника.

По оценкам экспертов, ни один банк существенно не изменил свою позицию в таблице.

Ренкинг банков по оценкам экспертов

Банк Средняя оценка экспертов за 3 квартал 2023 года Место за 3 квартал 2023 года Смена места, по сравнению со 2 кварталом 2023 года Место банка в общем рейтинге Приватбанк 4,63 1 0 6 Укрсиббанк 4,48 2 +2 1 Креди Агриколь Банк 4,48 3 0 2 Райффайзен Банк 4,33 4 +3 3 Ощадбанк 4,33 5 -3 11 Кредобанк 4,19 6 +3 4 Укрэксимбанк 4,11 7 -2 12 Укргазбанк 4,11 8 -2 14 ОТП Банк 4,04 9 +1 5 Прокредит Банк 3,89 10 -2 10 Универсал Банк 3,74 11 +2 7 ПУМБ 3,67 12 0 8 Сенс Банк 3,67 13 -2 9 Пиреус Банк 3,59 14 +2 15 Таскомбанк 3,59 15 +2 23 Банк Кредит Днепр 3,37 16 +5 19 Аккордбанк 3,37 17 +3 24 Агропросперис Банк 3,3 18 нов 18 Правэкс Банк 3,22 19 -4 21 Юнекс Банк 3,15 20 нов 17 Банк Львов 3,15 21 -7 22 Пивденный 2,93 22 -4 13 Идея Банк 2,93 23 -1 20 А-Банк 2,78 24 -1 16 Полтава-банк 2,78 25 -1 25 Банк Восток 2,78 26 -7 28 Банк Глобус 2,7 27 0 30 МТБ Банк 2,56 28 -3 29 Радабанк 2,48 29 -3 27 Индустриалбанк 2,33 30 0 34 КоминБанк 2,19 31 +1 26 Альянс Банк 2,11 32 -4 32 Клиринговый Дом 1,96 33 -2 31 Банк Инвестиций и Сбережений 1,89 34 -5 33

Этой зимой украинские банки, похоже, столкнутся с новым испытанием. Кроме уже привычных ударов по энергетической инфраструктуре, россияне активизировали хакерские атаки. 12 декабря исчезла связь Киевстар, что, в частности, привело к проблемам в работе терминалов и банкоматов Привата и Ощада. В этот же день под массированную DDoS-атаку попал monobank.

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Если подобные атаки будут продолжаться, то главной задачей банков на зиму станет сохранение стабильной работы системы. Год назад им это уже удалось.