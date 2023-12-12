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12 декабря 2023, 9:10 Читати українською

ВВП Украины в третьем квартале вырос на 0,7% — Госстат

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в третьем квартале 2023 г. увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,7%, а по сравнению с июлем-сентябрем 2022 г. — на 9,3%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в третьем квартале 2023 г.
Фото: depositphotos

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ВВП Украины

По сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) рост ВВП в третьем квартале этого года составил 0,7%.

В ведомстве также предоставили статистику по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года. Так, в июле-сентябре 2023 года было зафиксировано повышение ВВП на 9,3% по сравнению с июлем-сентябрем прошлого года.

Читайте: Fitch улучшило прогноз роста ВВП Украины в этом году

Для сравнения, во втором квартале 2023 г. ВВП вырос на 19,5% против второго квартала в прошлом году. В то время как в первом квартале 2023 года и в четвертом квартале 2022 года наблюдался спад в годовом измерении — на 10,5% и 31,4% соответственно.

Прогноз НБУ

Нацбанк улучшил свой прогноз роста ВВП Украины в 2023 году с 2,9 до 4,9%. Причины такого решения: более высокая адаптивность бизнеса и населения к военным условиям, улучшение оценки урожаев, расширение альтернативных путей экспорта, более существенные объемы бюджетных расходов.

В 2024-м НБУ прогнозирует 3,6% роста ВВП, несмотря на сохранение рисков безопасности. Также регулятор существенно улучшил прогноз инфляции на 2023 год — с 10,6 до 5,8%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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parseval
parseval
12 декабря 2023, 9:25
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А структуру росту ВВП знов очолюватимуть держвидатки і оборонна сфера?
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