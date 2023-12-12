ВВП Украины в третьем квартале вырос на 0,7% — Госстат

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ВВП Украины

По сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) рост ВВП в третьем квартале этого года составил 0,7%.

В ведомстве также предоставили статистику по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года. Так, в июле-сентябре 2023 года было зафиксировано повышение ВВП на 9,3% по сравнению с июлем-сентябрем прошлого года.

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Для сравнения, во втором квартале 2023 г. ВВП вырос на 19,5% против второго квартала в прошлом году. В то время как в первом квартале 2023 года и в четвертом квартале 2022 года наблюдался спад в годовом измерении — на 10,5% и 31,4% соответственно.