Продать через интернет старый телефон, детскую коляску, из которой ребенок уже вырос, или одежду, которую больше не носят, можно и без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Но с 2027 года для доходов от продажи товаров через цифровые платформы вводятся новые налоговые правила: первые 2000 евро в год не будут облагаться налогом, а с суммы превышения при определенных законом условиях будет удерживаться 10% НДФЛ. Отдельно в законе фигурирует число «30 продаж в год». Эту цифру легко спутать с налоговым лимитом, хотя она касается отчетности платформ. Разъясняем, нужно ли открывать ФЛП тем, кто продает собственные вещи, какие правила действуют сейчас и что изменится для пользователей OLX и других площадок.

С 1 января 2027 года украинцы смогут продавать товары через цифровые платформы на сумму до 2000 евро в год без уплаты налогов. С суммы, превышающей этот лимит, будет удерживаться 10 % НДФЛ. При этом 30 продаж — не лимит. Фото: Pexels

Изменить цену продавцы OLX

Поводом для нового обсуждения стала новость о том, что OLX вводит верификацию продавцов через Действие.

Как сообщил Minfin 18 ноября 2026, с 1 января 2027-го подтверждать личность должны будут пользователи, которые продают товары через OLX Доставку. Пройти проверку можно будет заранее с 1 декабря 2026 года. Для покупателей такая процедура не предусмотрена.

Верификация связана с новыми требованиями законодательства по налогообложению доходов через цифровые платформы. Операторы площадок должны идентифицировать продавцов, собирать информацию о доходах и передавать ее налоговой. Само подтверждение личности не означает автоматического начисления налога.

2000 евро без налогов: имеет ли значение количество продаж

С 1 января 2027 года доход физического лица от продажи товаров через цифровые платформы не будет облагаться налогом, если его общая сумма за календарный год не превысит эквивалент 2000 евро. Для пересчета будут использоваться официальный курс НБУ на 1 января соответствующего года.

Этот порог касается именно продажи товаров. Его нельзя автоматически применять к доходам от аренды недвижимости, транспортных средств или предоставлению услуг через цифровые платформы.

Количество проданных вещей в пределах 2000 евро не ограничивается. Человек может продать 10, 20 или даже больше собственных вещей. Если общая сумма дохода за год не превысит установленный порога, налог по специальному режиму не будет начисляться.

С этим правилом часто путают другую норму закона. Она касается отчетности самих цифровых платформ.

Оператор может не включать продавца в отчет о доходах подотчетных продавцов, если тот в течение года осуществил через конкретную платформу не более 30 продаж товаров, получил за них не более 2000 евро и не вел через эту площадку другой отчетной деятельности.

Это критерий исключения из отчетности, а не ограничения на количество продаж и не отдельная налоговая льгота.

Например, если человек продаст 40 вещей на общую сумму 1500 евро, он не потеряет право на облагаемый налогом порог только из-за количества операций. Но ее данные уже не будут подпадать под исключение продавцам с небольшим количеством продаж.

То есть 31-я продажа сама по себе не создает налогового обязательства.

Что будет, если заработать более 2000 евро

Если совокупный годовой доход от продажи товаров через цифровые платформы превысит установленный порог, по условиям специального режима 10% НДФЛ будут содержаться с суммы превышения. Дополнительно платить военный сбор по этому режиму не нужно.

К примеру, если человек за год получит от продаж 2500 евро, будут облагать налогом 500 евро. При ставке 10% налог составит 50 евро.

Если продажи производились на нескольких площадках, доход будут учитываться совокупно. Поэтому нельзя рассматривать каждую платформу как отдельный лимит в 2000 евро.

Для применения специальной ставки предусмотрена еще одна граница: 834 минимальные зарплаты, установленные на 1 января соответствующего года. Если годовой доход от отчетной деятельности превысит этот показатель, сумма превышения будет облагаться налогом по ставке 23%.

Это отдельный порог, который не следует путать с не облагаемыми налогом 2000 евро. Кроме того, право на специальную ставку зависит от соблюдения других требований закона.

Нужно ли сейчас открывать ФЛП для продажи собственных вещей

По состоянию на 21 ноября 2026 г. новый порядок налогообложения доходов через цифровые платформы еще не действует. Она начнет применяться с 1 января 2027 года. К этой дате продавцы должны руководствоваться действующими нормами Налогового кодекса.

Однако отсутствие специального необлагаемого налогом порога для онлайн-продаж не означает, что каждый украинец, выставивший вещь на OLX, должен регистрировать ФЛП.

Налоговая разграничивает продажу личного имущества и систематическую торговлю с целью получения прибыли.

В разъяснении ГНС по продаже подержанных вещей через интернет указано: «Продажа личных подержанных вещей через маркетплейсы OLХ, Prom.ua и т. п. или через социальные сети пока не является объектом налогового контроля со стороны ГНС».

Речь идет о ситуациях, когда человек продает собственные вещи, которыми раньше пользовался: телефон, одежда, мебель, бытовая техника или детские товары. Такая продажа сама по себе не свидетельствует о предпринимательской деятельности.

Другая ситуация, когда человек регулярно закупает товар для перепродажи, поддерживает постоянный ассортимент, принимает заказы и систематически получает прибыль. Совокупность таких обстоятельств может свидетельствовать о предпринимательской деятельности. В этом случае нужно должным образом зарегистрировать бизнес, в частности, как ФЛП, и выполнять соответствующие налоговые требования.

Универсального разрешенного лимита дохода или количества продаж, к которому можно систематически торговать без регистрации предпринимательской деятельности, законодательство не устанавливает.

Важно также не путать отсутствие признаков предпринимательства с полным избавлением от налогообложения. Для отдельных сделок по продаже имущества Налоговый кодекс предусматривает специальные правила. Общая ставка 23% — это 18% НДФЛ и 5% военного сбора для соответствующих налогооблагаемых доходов, но она не применяется автоматически к каждой проданной подержанной вещи.

Можно ли будет продавать без ФЛП через Instagram и собственный сайт

Новый порядок касается доходов от деятельности через цифровые платформы, отвечающие определению в законе. Сам факт размещения объявления в Instagram, Facebook или TikTok еще не означает, что сервис автоматически попадает под новые правила.

Закон включает программное обеспечение, сайты и приложения, позволяющие продавцам взаимодействовать с другими пользователями для осуществления соответствующей деятельности.

В то же время из этого определения исключены сервисы, только обрабатывающие платежи, рекламирующие товары или перенаправляющие пользователей на другие платформы.

Поэтому обычная реклама товара в социальной сети или продажа через собственный интернет магазин не означает автоматического права на специальный налоговый режим. Если человек систематически торгует в целях получения прибыли, вопрос регистрации ФЛП остается актуальным.

Кто будет платить налог вместо продавца

С 2027 года операторы цифровых платформ получат статус налоговых агентов по соответствующим доходам физических лиц.

Они будут идентифицировать продавцов, собирать информацию о полученных доходах, передавать ее в ГНС, удерживать налог в предусмотренных законом случаях и перечислять его в бюджет.

Для использования специального режима физическое лицо должно отвечать определенным требованиям. В частности, быть налоговым резидентом Украины, иметь счет в украинском банке или у соответствующего поставщика платежных услуг и сообщить его номер оператору платформы. Расчеты по отчетной деятельности должны производиться через этот счет.

Также продавец не должен использовать наемный труд и продавать подакцизные товары. Платформа, по которой осуществляется деятельность, должна быть зарегистрирована в ГНС.

Для доходов, облагаемых налогом через этот специальный механизм, физическому лицу не нужно будет подавать декларацию только через получение таких выплат. Но это не отменяет других обязанностей декларирования, если они возникают по другим основаниям.

Новый режим не заменяет систему налогообложения ФЛП. Предприниматели и дальше будут платить налоги в соответствии с выбранной системой.

Почему Украина меняет правила

Закон № 4903-IX вводит международные стандарты автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Речь идет о приближении украинского законодательства к европейским правилам DAC7, предусматривающим сбор и передачу налоговым органам информации о доходах пользователей таких сервисов.

Верховная Рада приняла закон 9 июня 2026 года. Документ вступил в силу 23 октября, но основные положения по налогообложению доходов от цифровых платформ начнут применяться с 1 января 2027 года.

Реформа охватывает не только продажу товаров. Новые правила отчетности будут касаться также доходов от аренды недвижимости, транспортных средств и предоставления личных услуг через цифровые платформы.

Первым отчетным периодом станет 2027 год. Соответственно, первая отчетность операторов за этот период будет представлена в 2028 году.

Для обычных украинцев главное изменение заключается в появлении четкого необлагаемого налогом порога для продажи товаров через цифровые платформы. Но 2000 евро — это не универсальное разрешение вести любую торговлю без ФЛП. Если человек фактически занимается предпринимательством, характер его деятельности и дальше будет иметь значение вне зависимости от суммы полученного дохода.