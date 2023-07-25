Сенс Банк уже государственный: что будет с ним и его клиентами дальше

Почти через полтора года после начала войны, после долгой подготовки и принятия двух специальных законов власти провели национализацию Сенс Банк (бывшего Альфа-Банка). «Минфин» проанализировал финансовое состояние финучреждения и прикинул ближайшие шаги его новых владельцев и руководства.

С четверга по субботу чиновники успели ввести в Сенс временную администрацию Фонда гарантирования вкладов физлиц, внести документы на национализацию в Кабмин, продать его правительству за номинальную 1 гривну и вывести «времянку». На скорую руку утвердили нового председателя, членов правления и набсовет.

С прицелом на то, чтобы в понедельник, 24 июля, заявить общественности о безболезненной смене собственника. Все было проведено по той же схеме, что и в декабре 2016 года с Приватбанком, когда во время национализации население старались убедить в стабильности структуры и не допустить панического оттока вкладов.

Новые руководители Сенса

Уже известен новый руководящий состав Сенс Банка, назначенный по представлению Министерства финансов: эти люди будут курировать национализированную структуру. Однако, в пятерке правления нет ни одного руководителя с опытом кризис-менеджмента или долгосрочного руководства крупными банковскими проектами:

Дмитрий Кузьмин — председатель правления Сенс Банка. Известен в украинских финансах, в основном, непродолжительной работой во главе Универсал Банка (с августа по декабрь 2016 года). Менее заметной была до этого его работа в Райффайзен Банке, и еще раньше — в Ситибанке на позиции главного бухгалтера.

Елена Зубченко — заместитель председателя правления Сенс Банка. До недавнего времени была директором Департамента финансовой политики Минфина и наверняка станет главным связующим звеном банка с кураторами в правительстве. Елена Николаевна получила основательное юридическое образование, и к своим 39 годам успела поработать в известных юрфирмах — «Саенко Харенко», «Лавринович и партнеры», у зернотрейдера «Луи Дрейфус Компани Украина» и в фармацевтической фирме «Дарница». Ее банковский опыт можно отметить работой в Приватбанке после национализации, однако, там она снова-таки занималась не финансовой, а юридической работой. После оказалась в Минфине и успела побывать членом нескольких набсоветов — Государственного ипотечного учреждения, Фонда развития предпринимательства, Офиса администрирования проектов международного сотрудничества.

Алексей Шклярук — член правления, главный риск-менеджер Сенс Банка. С 2016 года входил в правление небольшого Агропросперис Банка (33 место по активам из 65 действующих), где отвечал за риск-менеджмент. До этого возглавлял различные департаменты в Креди Агриколь Банке, а еще раньше — руководил отделом в ПроКредит Банке.

Инна Тютюн — член правления Сенс Банка. Направление ее деятельности не указано, но, скорее всего, она займется розницей. С 2018 года г-жа Тютюн была заместителем председателя правления Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний (UAFIC) — объединение, заявившее своей целью развитие отечественного рынка финансовых технологий. А до этого была зампредом Укргазбанка.

Андрей Соколов — член правления Сенс Банка. Также без указания направления работы, хотя, наверняка, ему поручили корпоративный бизнес. С 2017 года работал в одесском банке «Пивденный», а в 2020-м — перешел на позицию руководителя департамента корпоративного бизнеса.

Банкиры всегда отказываются публично комментировать своих коллег. Неофициальный же опрос «Минфина» показал, что новый состав правления национализированного банка не считают зубрами украинского финансового рынка. Многих из перечисленных лиц просто не знают, и ни по одному не смогли привести примеры реализованных проектов.

Немного лучше с узнаваемостью в наблюдательном совете Сенс Банка, благодаря тому, что его возглавил Шевки Аджунер — экс-глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине. После этого он успел побывать председателем набсоветов нашей Укрзализныци и НЭК «Укрэнерго», а еще судился за место в HC Ощадбанка, однако, так его и не получил.

Обращает на себя внимание тот факт, что членом набсовета Сенс Банка стал Ростислав Дюк, который возглавлял правление Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний (UAFIC). Упомянутая Инна Тютюн, вошедшая в правление национализированного банка, была его подчиненной.

Полный состав наблюдательного совета Сенс Банка выглядит так:

Шевки Аджунер — председатель;

Андрей Пронченко — независимый член (бывший управляющий партнер PwC Legal Украина);

Ростислав Дюк — независимый член;

Андрей Свистун — член, представитель государства (входил в набсовет Укргазбанка);

Владислав Власюк — член, представитель государства (продолжительное время работал в Министерстве юстиций).

С чем придется разбираться аудиторам

Ожидается, что у нового правления Сенс Банка уйдет несколько месяцев на то, чтобы войти в курс дел структуры. Может, даже не после выхода на работу, а после изучения результатов аудита, который должны провести в ближайшие три месяца.

Все свои выводы по ситуации в национализированной структуре власти называли предварительными. А председатель Нацбанка Андрей Пышный несколько раз отметил, что окончательно все станет ясно именно после аудита. В далеком 2016-ом, когда государство зашло в Приватбанк, все также ждали выводов аудиторов. А когда они появились, от НБУ посыпались обвинения одно за другим: от подлогов при оформлении залогов (истории с сараями вместо дорогостоящей недвижимости) до откровенной подделки документов, за что власти обещали инициировать уголовные дела в отношении ответственных лиц.

Будет ли волна обвинений или уголовные дела в отношении бывших/действующих менеджеров Сенс Банка, скорее всего, станет ясно в октябре-ноябре.

До аудита Андрей Пышный выделил одну проблему национализированной структуры, причем дважды заострил на ней внимание во время пресс-конференции — это сокращение регулятивного капитала на 50% с 1 марта 2022 года до 1 июля 2023-го (притом, что другие системные банки нарастили его в среднем на 29%). Это удивило многих, ведь с начала большой войны разные руководители НБУ чуть ли не в каждом своем интервью на вопросы об Альфа/Сенс Банке уверяли, что он финансово устойчив и не испытает финансовых проблем. А это точно не увязывается с 50%-м сокращением капитала.

Из официальной отчетности нового госбанка видно, что с марта-2022 по январь-2023 размер собственного капитала Сенс Банка рухнул даже сильнее — на 54% — до 6,1 млрд грн. Это случилось, главным образом, за счет резкого увеличения резервов под проблемные кредиты. Падение кредитных платежей подтвердили в Национальном банке. Для понимания: за тот же период (с марта по январь) резервы Сенса подскочили почти в 16 раз — с 804,5 млн грн до 12,7 млрд грн.

Это при том, что общий кредитный портфель банка (юрлица + физлица) на тот момент составлял 42,7 млрд грн. Значит, треть всех кредитов покрывались резервами, что подтверждает из рук вон плохие погашения заемщиков. Притом, что многие кредиты, наверняка, были после реструктуризации и показывались в отчетности, как обслуживаемые, что бы с ними не происходило на самом деле.

Но банк недолго держал на своем балансе удавку в виде рекордных резервов: уже к 1 июня 2023 года их объем провалился с 12,7 млрд грн до минус 337,6 млн грн. Хотя мало кто может поверить в чудесное выздоровление кредитного портфеля Сенс Банка и повышение платежеспособности его заемщиков. Аудиторам придется разбираться с этим феноменом.

Как голосовали деньгами «за» и «против» Сенса его клиенты

После начала большой войны Альфа, а потом и Сенс Банк планомерно сокращал кредитование. Новые займы выдавались значительно медленнее, чем гасились старые. С марта 2022 года по июнь 2023-го сильно сократились оба кредитных портфеля:

юрлиц — на 33,2% — до 26,5 млрд грн;

физлиц — на 55,6% — до 11,1 млрд грн.

Интересно, что общие активы при этом уменьшились не так сильно — только на 22% (до 96,6 млрд грн). В первую очередь, благодаря тому, что менеджмент быстро сориентировался и нарастил свои вложения в депозитные сертификаты Нацбанка и ОВГЗ, на которых банк мог стабильно зарабатывать. С довоенного уровня в 9,7 млрд грн портфель облигаций, например, подрастал до 11,6 млрд грн почти сразу после открытого нападения страны-террориста. Но из его дальнейшей динамики и просадок (до 3,6 млрд грн) к началу 2023 года было понятно, что Сенс отдавал предпочтение краткосрочным бумагам, которые гасились Минфином.

Тем не менее, это позволяло сбалансировать активы. Особенно, когда выплаты заемщиков сильно просели в марте-июне 2022 года. Причем не только из-за ситуации у самих заемщиков, которая усложнилась из-за боевых действий и разрушений. Но еще из-за того, что у многих клиентов резко ухудшилось отношение к банку с российскими акционерами, и выплаты ему считали финансированием врага. Ситуация начала понемногу меняться после отстранения старых владельцев от управления структурой. А еще после того, как многим физлицам со временем предложили погасить кредиты с привлекательными дисконтами. Банк делал все, чтобы поднять свою ликвидность.

Ситуация со средствами в Сенс Банке была нестабильной и, в первую очередь, за счет ухудшившегося отношения украинских вкладчиков. Первыми отреагировали юрлица, которые сразу поспешили вывести деньги со счетов. Депозиты компаний с 1 января по 1 марта 2022 года сократились сразу на 23% (на 9,4 млрд грн) — до 31,2 млрд грн. А до конца года они провалились вообще в 1,7 раза (до 18,2 млрд грн), и немного приподнялись (до 19,98 млрд грн) только к 1 июня 2023-го, когда уже все говорили о предстоящей национализации банка.

Частные вкладчики голосовали деньгами не так активно, хотя вынос денег со счетов Сенса также устраивали. Начиналась большая война депозитным портфелем физлиц на уровне 49,6 млрд грн, а к 1 июня 2023 года он сократился до 43 млрд грн.

С 1 января по 1 марта 2022 года объем взятого Сенс Банком рефинансирования НБУ подскочил с 8,6 млрд грн до 14 млрд грн. Тогда нацбанковские деньги стоили не очень дорого (11% годовых), и в Альфе набрали рефинанс для подстраховки. Однако, очень активно стали выплачивать НБУ этот долг после того, как из-за поднятия учетной ставки (с 10% до 25%) его кредиты подорожали до 27% годовых. Слишком дорого для многих, потому тотальные погашения Нацбанку стали настоящим трендом, в который вписался и Сенс. Уже 1 января 2023 его долг по рефинансированию сократился до 3,3 млрд грн, а перед самой национализацией он полностью рассчитался с регулятором.

Интересно было наблюдать за банками-партнерами Альфа/Сенса — теми, кто держал в нем свои корсчета. Неизвестно, как они тогда представляли себе течение войны со страной-террористом, однако, в самом начале вторжения многие резко захотели вложиться в Альфу, зная о ее акционерах. Вложения украинских банков на счета в этой структуре с 1 января по 1 марта 2022 года подскочили сразу в 2,7 раза — с 83,3 млн грн до 221,5 млн грн.

Было очевидно, что многие наши банки хотят подержать заначку в банке с российскими владельцами. Они пришли в себя лишь через какое-то время — к 1 января 2023 года вложения в Сенс сократились до 32,4 млн грн.

Сам Альфа-Банк в начале войны многое перевел на свой корсчет в Нацбанке — вложения выросли с 2,9 млрд грн до 10,6 млрд грн (январь-март 2022-го). После его руководство успокоилось, и уже к 1 января 2023 года снова держало в НБУ 2,9 млрд грн. Удвоение этой суммы произошло уже ближе к национализации (на 1 июня 2023 года) — до 6,6 млрд грн.

Как росли зарплаты и выдавались «золотые парашюты»

За 2022 год Сенс показал рекордный среди 65 действующих в Украине банков убыток — 7 млрд грн. На это не преминул обратить внимание Андрей Пышный во время национализации. Правда, он решил не вспоминать, что в тройку банков с крупнейшим убытком также вошли государственные Укрэксимбанк (6,9 млрд грн) и Укргазбанк (2,8 млрд грн), показавшие достойную прибыль годом ранее. А всего на отрицательный финрезультат к 1 января 2023-го вышел 21 украинский банк.

Из отчетности Сенса видно, что в начале военного 2022 года (с 1 января по 1 марта) почти в 5 раз упали его процентные заработки — с 6,2 млрд грн до 1,3 млрд грн (отношение чистых процентных доходов к расходам). В основном, это заработки на кредитах клиентам, ОВГЗ и депозитных сертификатах НБУ. Но к началу 2023 года они восстановились и превысили довоенные, достигнув 7,1 млрд грн. С комиссионными заработками ситуация оказалась сложнее: сначала они рухнули с 2,2 млрд грн до 804,5 млн грн, а восстановиться смогли лишь к 2,8 млрд грн на январь-2023 (отношение чистых комиссионных доходов к расходам).

В то же время, на себя лично Сенс Банк денег не жалел, несмотря на колоссальные убытки. Только в январе-марте 2022 года банк в 5 раз сократил свои административные расходы — до 1,3 млрд грн. Однако, уже к 1 января 2023-го они достигли невероятных 8,1 млрд грн, превысив довоенный уровень (7,2 млрд грн в январе-2022).

Хотя банк терял отделения на оккупированных территориях и в местах боевых действий, как и многие его коллеги, его расходы на зарплату персоналу за 2022 год сократились не очень значительно — с 3 млрд грн до 2,3 млрд грн. А другие расходы на персонал вообще подросли — с 48 млн грн до 60 млн грн.

В Сенсе рассказывали, как наиболее важные в центральном аппарате работники получали разнообразные бонусы и надбавки, несмотря ни на что. Также ходили легенды о «золотых парашютах», которые прописали в контрактах и которые причитаются верному топ-менеджменту старых акционеров. Потому аналитики с большим интересом ждут итоговые балансы Сенс Банка после национализации и ожидаемых от нового руководства увольнений.

Как будут делить клиентов

Когда Андрей Пышный во время национализации Сенс Банка громко заявил о проблеме 50%-го сокращения капитала структуры, он не сказал главного — как эта проблема будет решаться. Да и может ли решаться, в принципе. Ведь профильным законом (о выводе с рынка системных банков) не предусматриваются денежные вливания со стороны нового собственника — государства. Да и нет у Украины свободных денег для этого мероприятия, и в этой части история Приватбанка с вложением властями 155 млрд грн в виде ОВГЗ повториться не должна.

Во-первых, денег в госбюджете тотально не хватает на войну и соцвыплаты. Во-вторых, наш ключевой кредитор МВФ активно настаивал на том, чтобы Украине не наращивала государственную долю на банковском рынке. А она после национализации Сенс Банка и так вырастет в активах на 3,4% — с 52,5% до 55,9%. Стимулировать еще больший рост — значит ухудшать отношения с международными кредиторами, благодаря помощи которых наша страна выживает с 24 февраля 2022 года.

Пышный заверил, что в Меморандуме МВФ есть два исключения, которые позволят Украине не поссориться с западными кредиторами из-за национализации Сенса. Она разрешена:

из соображений национальной безопасности;

для обеспечения финансовой стабильности.

Однако, усугублять ситуацию, устраивая дополнительную капитализацию Сенс Банка власти вряд ли решатся. Потому пока и неясно, за счет чего будет покрываться 50% сокращение капитала. Вполне возможно, что этого не случиться, а от нового руководства будут требовать наращивания прибыли, за счет которой и будет пополняться капитал.

Поэтому чиновники сразу начали пресекать попытки конкурентов умыкнуть клиентуру Сенса. Например, совладелец Monobank (работает по лицензии Универсал Банка) Олег Гороховский чуть ли не сразу после заявления о национализации бросил клич по активному привлечению вкладчиков Сенс Банка — для них поднял стандартный бонус за привлечение клиента с 50 грн до 100 грн. Гороховский выдал такой пост в соцсетях:

Однако, этот пост просуществовал совсем недолго и был оперативно удален. Скорее всего, по просьбе руководства Нацбанка, которое не заинтересовано в обескровливании национализированной структуры и раздела ее клиентуры.

Власти наверняка постараются поддержать ликвидность Сенс Банка. Самый простой способ — проводить госвыплаты (военным, пенсионерам, льготникам) не только через Приватбанк и Ощадбанк, но и через Сенс. Это крупный и дешевый ресурс, на котором можно немало зарабатывать при грамотном построении бизнеса. Например, вкладывать в депозитные сертификаты Нацбанка и получать 20−25%.

Кто стоит в очереди на покупку Сенса

В официальном заявлении Нацбанка сказано, что государство не планирует долго оставаться акционером Сенс Банка. После завершения военного положения его собираются выставить на приватизацию — продать частным владельцам.

В принципе, это логично. В этом случае можно не тратиться на капитализацию структуры и доказать иностранным партнерам на деле, что национализация была временной и Украина соблюдает требование по сокращению госдоли в банковской системе.

Когда закончится война и будет отменено военное положение — никто не знает, потому пока сложно предсказать, в чьих руках в итоге окажется национализированная структура.

Однако, на финансовом рынке рассказывают, что на текущий момент Сенсом интересуются две группы инвесторов. Во-первых, это супруги Гереги (Галина и Александр) — основатели сети супермаркетов «Эпицентр» (владельцы ООО «Эпицентр К»), владельцы ряда агрофирм, множества объектов недвижимости и других активов. До большой войны их состояние оценивали в $1,3 млрд грн.

Во-вторых, это семья посла Украины в США Оксаны Маркаровой и ее мужа Даниила Волынца, которые сейчас контролируют небольшой Аккордбанк (21 место по активам из 65 действующих). Говорят, что они давно хотят сделать из него банк в ТОП-10, что им не удается, но может получиться при слиянии с Сенс Банком.

Однако, расклады в рядах покупателей, как и стоимость самого банка к моменту его возможной продажи, еще могут сильно поменяться.