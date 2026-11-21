Американский фондовый рынок пережил одну из самых плохих недель за последние годы. Акции технологических компаний стремительно дешевеют , Nvidia за один день потеряла 14%, а инвесторы ищут, куда перевести деньги, чтобы уберечь их от дальнейшего падения. Под сомнением оказалась не самая перспективность искусственного интеллекта, а то, смогут ли компании заработать на технологии достаточно, чтобы оправдать сотни миллиардов долларов вложений. Экономист Олег Устенко считает , что на рынке меняются настроения: вместо страха пропустить очередной рост инвесторы все больше боятся потерять деньги. Главный вопрос — ограничится ли падение переоценкой технологических компаний или затронет более широкий финансовый рынок.

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Что происходит на американском фондовом рынке

Американские биржи завершили неделю масштабной распродажей. По данным, приведенным экспертом, индекс Nasdaq 100 за неделю потерял 10,4%. От октябрьского максимума его падение превысило 20% во время торгов, хотя по итогам сессии индекс не удержался ниже этого предела.

Больше всего досталось технологическим компаниям. Акции Nvidia за одну торговую сессию подешевели на 14%. Бумаги Anthropic также снизились примерно на 8,5% после биржевого дебюта компании.

Еще один показатель нервозности — индекс VIX, отражающий ожидаемую волатильность американского фондового рынка. Его часто называют индексом страха. По оценке Устенко, через несколько недель он поднялся примерно с 20 до 35,5 пункта.

Распродажа не ограничилась технологическим сектором. Как отмечает финансист Иван Компан в материале Минфина от 20 ноября, под давлением оказались также золото, серебро, нефть и криптовалюты. По его оценке, за шесть недель индекс S&P 500 потерял более 9%.

Так что инвесторы сокращают вложения не только в отдельные технологические компании — на рынке в целом растет нежелание рисковать.

Почему инвесторы начали сомневаться в ИИ

Распродажа проходит на фоне беспрецедентных инвестиций в искусственный интеллект. По оценкам Международного валютного фонда, совокупные вложения в инфраструктуру ИИ могут превысить $4 трлн к 2029 году. Только крупнейшие поставщики облачных вычислений потратили около $500 млрд на капитальные инвестиции в 2025 году.

Приблизительно 75% прогнозируемых вложений будет приходиться на крупнейшие технологические компании. В то же время, по оценкам МВФ, компании, связанные с искусственным интеллектом, уже составляют около 35% от общей рыночной капитализации фондового рынка США.

Такая концентрация делает рынок более чувствительным к проблемам нескольких крупнейших игроков. Если инвесторы начнут массово пересматривать оценки технологических компаний, это может сказаться на биржевых индексах в целом.

Есть и другой вопрос: откуда компании берут деньги на развитие инфраструктуры и насколько большими становятся их финансовые обязательства.

По оценкам Федеральной резервной системы США, балансовый долг семи крупнейших компаний сектора ИИ может превысить $800 млрд к концу 2026 года. Потенциальная максимальная номинальная стоимость их забалансовых обязательств превышает $3 трлн. Речь идет, в частности, о долгосрочных контрактах на поставку электроэнергии, аренду дата-центров и другие финансовые договоренности.

Европейский центральный банк также обращает внимание на масштабы инвестиций. По его оценкам, совокупные капитальные расходы американских технологических гигантов могут достигнуть $5,5 трлн. к 2030 году.

При этом в 2026 году у большинства крупнейших американских поставщиков облачных вычислений свободный денежный поток стал отрицательным: затраты на развитие инфраструктуры превысили операционные поступления после текущих расходов.

Это не значит, что компании стали убыточными. Но для финансирования масштабного строительства дата-центров и закупок оборудования им приходится использовать накопленные средства и привлекать дополнительное финансирование.

Рекордное IPO Anthropic и падение акций

Противоречие между высоким интересом к ИИ и опасениями относительно его стоимости хорошо видно на примере Anthropic — разработчика моделей искусственного интеллекта Claude.

19 ноября компания произвела первоначальное публичное размещение акций. Из-за IPO она привлекла $81,3 млрд, еще $26 млрд — из-за частного размещения. В общей сложности речь идет о $107,3 млрд привлеченного капитала, а оценка компании достигла примерно $1,5 трлн.

Спрос на акции при размещении почти в семь раз превысил предложение. Такой результат показал, что интерес инвесторов к индустрии искусственного интеллекта остается высоким.

В то же время, финансовые показатели Anthropic демонстрируют, насколько дорого обходится развитие этой технологии. За девять месяцев 2026 года компания получила $33,24 млрд выручки, но ее операционный ущерб составил $1,26 млрд. Значительная часть расходов связана с развитием вычислительной инфраструктуры.

Следовательно, быстрый рост доходов еще не гарантирует, что компания сможет быстро выйти на стабильную прибыльность. Именно этот вопрос все чаще встает перед инвесторами.

Что о ситуации думает Олег Устенко

Экономист Олег Устенко в своем сообщении в Telegram обратил внимание на смену настроений на финансовых рынках. По его словам, за последние два года инвесторы преимущественно исходили из того, что искусственный интеллект коренным образом изменит экономику, а доходы технологических компаний будут быстро расти.

Теперь, считает экономист, они начинают задавать другой вопрос: окупятся ли сотни миллиардов долларов, вложенных в дата-центры, чипы и вычислительные мощности?

Устенко предполагает, что сомнения в отдаче этих инвестиций могут оказаться на рынке более серьезным фактором, чем изменения процентных ставок.

Он также предостерегает от возможных более широких последствий переоценки технологических компаний. Если падение их стоимости продолжится, его могут ощутить пенсионные фонды, банки, рынки облигаций и потребительский спрос в разных странах.

В то же время, экономист не называет нынешнюю ситуацию кризисом. По его мнению, речь пока идет об изменении поведения инвесторов: они все меньше боятся упустить возможность заработать на росте и все больше — потерять уже вложенные деньги.

Чем это может угрожать мировой экономике

Масштаб инвестиций в искусственный интеллект означает, что проблемы технологического сектора могут выйти за рамки фондовых бирж.

Снижение стоимости акций крупных компаний влияет на портфели инвестиционных и пенсионных фондов. Сокращение планов строительства дата-центров может сказаться на производителях чипов, поставщиках оборудования, энергетических компаниях и подрядчиках. А рост стоимости привлечения капитала может усложнить финансирование новых проектов.

Для мировой экономики важно и то, что технологические инвестиции стали одним из заметных факторов экономического роста в США. Если компании начнут откладывать планируемые расходы, это может сказаться на смежных отраслях и общей деловой активности.

Однако нынешнее падение акций само по себе не означает, что бум искусственного интеллекта завершился или что мир близится к новому финансовому кризису. Технологические компании продолжают получать значительные доходы, а спрос на вычислительные мощности остается высоким.

Пока главное изменение состоит в другом: инвесторы хотят видеть не только обещания технологической революции, но и доказательства того, что она способна приносить деньги.