Цены на жилье в европейских странах существенно отличаются в зависимости от того, речь идет о большом городском центре или территории за его пределами. Наибольший разрыв был зафиксирован в Дании: недвижимость в городах там стоит примерно в 3,4 раза дороже, чем за пределами городов и пригородных зон. В Нидерландах же разница составляет лишь около 10%. В то же время, небольшой ценовой разрыв не обязательно означает, что жилье доступно для населения. Какие страны имеют наибольшую разницу в стоимости недвижимости и почему она возникает?

Город или деревня: в каких странах Европы самый большой разрыв в ценах на жилье. Фото: savillsim

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Где в Европе самая большая разница в ценах на жилье

По расчетам Euronews Business на основе отчета Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Regions and Cities at a Glance 2026, в 16 европейских странах жилье в городских центрах в среднем на 31% дороже среднего показателя по стране.

В пригородных зонах цены на жилье в среднем на 11% ниже национального показателя, а на территориях вне городов и пригородных зон — на 30%.

Наибольший разрыв был зафиксирован в Дании. В городских центрах жилье стоит на 64% дороже среднего показателя по стране, тогда как вне городов и пригородных зон — на 51% дешевле.

В результате квадратный метр жилья в городских центрах Дании стоит примерно в 3,4 раза дороже, чем на территориях вне городов и пригородных зон.

Венгрия занимает второе место: в городских центрах жилье на 57% дороже среднего показателя по стране, а вне городов и пригородных зон — на 45% дешевле. В Финляндии соответствующие отклонения составляют +55 и -44%.

Значительная разница также в Швеции, Ирландии и Португалии. В Швеции городское жилье на 46% дороже среднего показателя по стране, а вне городов и пригородных зон — на 42% дешевле. В Ирландии эти показатели составляют +43% и -36%, в Португалии — +38% и -35%.

Где цены на жилье в городе и за его пределами почти одинаковы

Наименьшая разница между ценами на жилье в городских центрах и за их пределами — в Нидерландах и Великобритании.

В Нидерландах городское жилье всего на 1% дороже среднего показателя по стране, тогда как вне городов и пригородных зон — на 9% дешевле. В Великобритании соответствующие показатели составляют +4% и -9%.

Для сравнения: в Дании соотношение цен составляет 3,4 к 1, а в Нидерландах — примерно 1,1 к 1.

Во всех странах сравнения кроме Нидерландов жилье в пригородных зонах также дешевле, чем в городских центрах.

В то же время, небольшая разница между городскими и сельскими ценами не означает, что жилье в обеих местностях доступно населению.

Почему городское жилье стоит дороже

Одно из главных объяснений — концентрация рабочих мест и экономических возможностей в крупных городах.

Как пояснил Euronews Business профессор Берлинского университета имени Гумбольдта Габриэль М. Альфельдт, в городах сосредоточены рабочие места, университеты, услуги и культурная инфраструктура. Компаниям выгодно работать там, где есть работники, клиенты и другие предприятия. Люди, в свою очередь, выбирают города из-за возможностей трудоустройства и городского образа жизни.

Это создает высокий спрос на жилье в районах с хорошим транспортным сообщением. Если строительство ограничено географическими условиями, градостроительными правилами или сопротивлением местных общин, предложение не успевает по спросу. В результате цены растут.

Масштаб разницы зависит и от того, насколько экономическая активность страны сосредоточена в крупных городах и насколько хорошо с ними связаны другие населенные пункты.

Например, в густонаселенных странах небольшие города и сельские территории могут обеспечивать удобный доступ к нескольким центрам занятости. В результате спрос на жилье распределяется между большим количеством населенных пунктов, что снижает ценовой разрыв.

В скандинавских странах, по словам Альфельдта, ситуация иная: спрос концентрируется в ограниченном количестве городских рынков труда, в то время как в малонаселенных районах он значительно слабее.

В Венгрии на цены оказывает влияние также инвестиционный спрос. Исследователь жилищной политики Будапештского института городских исследований Йожеф Хегедюш обратил внимание, что значительная часть бума на рынке недвижимости Будапешта связана со спекулятивным спросом.

Почему дешевле жилье за городом не всегда доступнее

Небольшая разница между городскими и сельскими ценами не означает, что жилье в обеих местах доступно населению.

В таких странах, как Бельгия и Нидерланды, многие небольшие города и сельские территории расположены неподалеку от крупных центров занятости. Благодаря транспортному сообщению, они остаются привлекательными для покупателей, а спрос поддерживает цены.

Кроме того, общенациональные показатели могут скрывать существенные отличия между регионами. Например, сельская местность на юго-востоке Великобритании может быть гораздо более привлекательной для покупателей, чем отдельные города в других регионах страны.

Есть и методологический нюанс: в британском сравнении ОЭСР использовала медианную цену всего дома, а не стоимость квадратного метра. Поскольку дома за пределами городов обычно больше, это может уменьшать видимый разрыв между территориями.

Поэтому небольшая разница между средними ценами не означает, что жилье в Лондоне стало доступным или место жительства больше не влияет на возможности трудоустройства.

В Германии разница между городами достигает 17 лет дохода

Различия в стоимости недвижимости не только между городами и сельской местностью, но и между отдельными городами одной страны.

По данным ОЭСР, Германия имеет самый большой разрыв между соотношением стоимости жилья к имеющимся доходам в разных городских агломерациях среди стран исследования.

По оценкам ОЭСР, соотношение стоимости жилья к имеющемуся доходу в Мюнхене соответствует примерно на 17 лет дохода больше, чем в Хемнице.

Альфельдт объясняет это разницей в экономических и демографических условиях. Мюнхен имеет сильный рынок труда, привлекательную среду для жизни и устойчивую конкуренцию за жилье. Хемниц имеет другую экономическую историю, в том числе последствия структурных изменений и сокращение населения после объединения Германии.

В общей сложности в 11 из 13 стран, для которых есть соответствующие данные, соотношение цен на жилье к местным доходам в крупнейшем городском регионе выше, чем в среднем по всем городским агломерациям страны. Нидерланды стали исключением: там этот показатель для крупнейшего городского региона несколько ниже среднего.

Кто больше всего страдает от высоких цен

Наиболее высокие цены на жилье усложняют жизнь тем, кто только выходит на рынок недвижимости: молодым людям, покупателям первого жилья и арендаторам.

Как объяснил Альфельдт, принципиальная разница заключается в положении тех, кто уже владеет недвижимостью в дорогих районах, и тех, кто только пытается приобрести или арендовать жилье. Последние вынуждены платить больше, но не получают выгоды от роста стоимости недвижимости.

Особенно сложный выбор встает перед работниками с невысокими доходами, обеспечивающими работу городских сервисов. Им приходится искать компромисс между стоимостью жилья, его площадью и иногда на дорогу к работе.

Венгерский исследователь Йожеф Хегедюш особо обратил внимание на молодых людей, не имеющих семейного капитала. По его словам, доступ к собственному жилью в Венгрии все больше зависит от финансовой помощи родителей, причем семьи в регионах часто имеют меньше возможностей ее предоставить.

Проблема касается и арендаторов. В 2025 году средней чистой зарплаты в Лиссабоне и Стамбуле не хватало, чтобы оплатить аренду однокомнатной квартиры в центре города.