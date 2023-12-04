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4 декабря 2023, 16:09 Читати українською

Депозит или ценные бумаги: посчитали, на чем можно было заработать больше

Какие инструменты выбрать и куда инвестировать сбережения украинцам, рассказала инвестиционная экспертка Анна Гапа.

Какие инструменты выбрать и куда инвестировать сбережения украинцам, рассказала инвестиционная экспертка Анна Гапа.

Есть ли альтернатива банковским депозитам

Одним из наиболее простых и надежных инструментов для сохранения сбережений у нас остаются банковские депозиты: заработок небольшой, зато стабильный, и можно рассчитать сумму, которую получим после завершения действия договора. Фонд гарантирования вкладов в рамках гарантированной суммы делает этот инструмент почти безрисковым (хотя, чтобы не стоять в очередях за выплатами через Фонд, все же стоит нести деньги в надежные банки).

В качестве альтернативы банковскому депозиту можно рассмотреть фондовый рынок. Простейшим инструментом для начинающего инвестора являются инвестиционные фонды на фондовый индекс S&P500. Например, крупнейший из них SPY (полное название SPDR S&P 500 ETF Trust), активы которого оцениваются в $424 млрд. Структура активов фонда соответствует структуре индекса S&P 500, то есть 505 акций с крупнейшей торгуемой в США капитализацией.

SPY потенциально может принести большую доходность, чем депозит, ведь рынок в отдельные периоды рос и на 30%, но и риски больше. В памяти сразу возникает финансовый кризис 2008 года, когда фондовый рынок просел почти на 50%. А если внимательно присмотреться к графику цены SPY, то можно заметить не менее масштабную коррекцию 2000−2001 годов, 35-процентную коррекцию 2020 года во время пандемии COVID-19.

Источник: Google Finance

Какая из инвестиций — депозит или ценные бумаги — принесет «лучший результат»

Мы не можем заглядывать в будущее, но можем проанализировать прошлые периоды. Какая инвестиция принесла бы лучший результат для украинского инвестора?

На сайте НБУ можно найти информацию о ставках на депозит в гривне и долларах с 1998 года по сегодняшний день. Итак, берем стартовую сумму инвестиций в $10 тыс. и считаем, какой результат она принесла бы, если ее разместить в годовой гривневый депозит, годовой долларовый депозит или инвестировать в ETF SPY.

По итогам года полученные проценты по депозиту или полученные дивиденды по фонду инвестируем в тот же актив на следующий год. В исследуемый период как раз выпадают крупнейшие кризисы фондового рынка в наше время.

Год

Доходность годового гривневого депозита*

Доходность годового долларового депозита*

Доходность SPY**

Курс USD на начало года

Результат инвестиции на конец года,
в USD

Гривневый депозит

Долларовый депозит

SPY

Начальная сумма инвестиции 10000 дол.

1998

22,30%

9,70%

28,69%

1,899

6776,997

10970

12869

1999

20,70%

9,00%

20,39%

3,427

5373,981

11 957,3

15492,99

2000

13,50%

5,80%

-9,73%

5,2163

5854,569

12650,82

13 985,52

2001

11,20%

5,60%

-11,75%

5,4345

6677,385

13359,27

12342,22

2002

7,80%

6,00%

-21,59%

5,2985

7152,459

14160,83

9677,537

2003

7,10%

6,00%

28,18%

5,3324

7661,577

15010,48

12404,67

2004

7,80%

6,20%

10,70%

5,3315

8299,811

15941,12

13731,97

2005

15,20%

9,60%

4,83%

5,3054

10044,94

17471,47

14395,22

2006

15,20%

10,00%

15,85%

5,05

11571,77

19218,62

16676,86

2007

13,90%

7,90%

5,14%

5,05

13180,25

20736,89

17534,05

2008

14,20%

9,10%

-36,81%

5,05

9871,665

22623,95

11079,77

2009

18,90%

11,60%

26,36%

7,7

11318,48

25248,33

14000,39

2010

22,20%

11,90%

15,06%

7,985

13871,66

28252,88

16108,85

2011

16,40%

8,30%

1,89%

7,9617

16089,82

30597,87

16413,31

2012

15,32%

6,95%

15,99%

7,9898

18547,35

32724,42

19037,8

2013

19,38%

7,83%

32,31%

7,993

22141,83

35286,74

25188,91

2014

17,66%

7,66%

13,46%

7,993

13196,42

37989,7

28579,34

2015

20,47%

9,16%

1,25%

15,7796

10452,19

41 469,56

28936,58

2016

20,93%

8,11%

12,00%

24,0007

11156,85

44832,74

32 408,97

2017

17,74%

5,68%

21,70%

27,1909

12725,95

47379,24

39441,72

2018

14,33%

3,68%

-4,56%

28,0672

14748,68

49122,8

37643,18

2019

16,08%

3,75%

31,22%

27,6883

20012,96

50964,9

49395,38

2020

15,18%

2,54%

18,37%

23,6862

19310,23

52259,41

58 469,31

2021

8,78%

1,21%

28,74%

28,2746

21772,95

52891,75

75273,39

2022

8,98%

1,05%

-18,17%

27,2782

17699,92

53 447,11

61596,21

2023

13,43%

0,94%

10,58%***

36,5686

20366,58

53949,52

68113,09

текущий курс

36,0487***

*Источник — официальный сайт НБУ
Доходность гривневого и долларового депозита за 2012−2023 г. — на первый рабочий день соответствующего года по ставкам UIRD.
За 2006−2011 гг. — статистические данные за январь соответствующего года по процентным ставкам для домохозяйств.

За 1998−2005 — средневзвешенные ставки депозитов в годовом исчислении за соответствующий год.
** Источник: https://www.portfoliovisualizer.com/, включает как прирост цены, так и выплаченные дивиденды.
*** Промежуточный результат по состоянию на ноябрь 2023 г.

Приведенные расчеты в таблице не учитывают влияние налогообложения и комиссионных расходов на инвестиции. Также мы не корректируем уровень инфляции, потому что гривневые инвестиции перечисляем в доллар, а на все инвестиции в долларах инфляция влияет одинаково.

Если анализировать отдельно каждый год, разные инструменты показывали лучший результат, например, в 2018 — гривневый депозит, в 2022 — долларовый депозит, в 2021 — ценные бумаги.

А вот суммарный результат за проанализированный период таков:

$10 тыс. превратилось бы в:

  • $20,3 тыс., если инвестировать в гривневый депозит,
  • $53,9 тыс., если инвестировать в долларовый депозит
  • $68,1 тыс., если инвестировать в SPY.

Ценные бумаги оказались лучшим инструментом для инвестирования в течение 1998−2023 годов.

Автор:
Гапа Анна
инвестиционная экспертка Гапа Анна
Источник: Минфин
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