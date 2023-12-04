Депозит или ценные бумаги: посчитали, на чем можно было заработать больше

Есть ли альтернатива банковским депозитам

Одним из наиболее простых и надежных инструментов для сохранения сбережений у нас остаются банковские депозиты: заработок небольшой, зато стабильный, и можно рассчитать сумму, которую получим после завершения действия договора. Фонд гарантирования вкладов в рамках гарантированной суммы делает этот инструмент почти безрисковым (хотя, чтобы не стоять в очередях за выплатами через Фонд, все же стоит нести деньги в надежные банки).

В качестве альтернативы банковскому депозиту можно рассмотреть фондовый рынок. Простейшим инструментом для начинающего инвестора являются инвестиционные фонды на фондовый индекс S&P500. Например, крупнейший из них SPY (полное название SPDR S&P 500 ETF Trust), активы которого оцениваются в $424 млрд. Структура активов фонда соответствует структуре индекса S&P 500, то есть 505 акций с крупнейшей торгуемой в США капитализацией.

SPY потенциально может принести большую доходность, чем депозит, ведь рынок в отдельные периоды рос и на 30%, но и риски больше. В памяти сразу возникает финансовый кризис 2008 года, когда фондовый рынок просел почти на 50%. А если внимательно присмотреться к графику цены SPY, то можно заметить не менее масштабную коррекцию 2000−2001 годов, 35-процентную коррекцию 2020 года во время пандемии COVID-19.

Источник: Google Finance

Какая из инвестиций — депозит или ценные бумаги — принесет «лучший результат»

Мы не можем заглядывать в будущее, но можем проанализировать прошлые периоды. Какая инвестиция принесла бы лучший результат для украинского инвестора?

На сайте НБУ можно найти информацию о ставках на депозит в гривне и долларах с 1998 года по сегодняшний день. Итак, берем стартовую сумму инвестиций в $10 тыс. и считаем, какой результат она принесла бы, если ее разместить в годовой гривневый депозит, годовой долларовый депозит или инвестировать в ETF SPY.

По итогам года полученные проценты по депозиту или полученные дивиденды по фонду инвестируем в тот же актив на следующий год. В исследуемый период как раз выпадают крупнейшие кризисы фондового рынка в наше время.

Год Доходность годового гривневого депозита* Доходность годового долларового депозита* Доходность SPY** Курс USD на начало года Результат инвестиции на конец года,

в USD Гривневый депозит Долларовый депозит SPY Начальная сумма инвестиции 10000 дол. 1998 22,30% 9,70% 28,69% 1,899 6776,997 10970 12869 1999 20,70% 9,00% 20,39% 3,427 5373,981 11 957,3 15492,99 2000 13,50% 5,80% -9,73% 5,2163 5854,569 12650,82 13 985,52 2001 11,20% 5,60% -11,75% 5,4345 6677,385 13359,27 12342,22 2002 7,80% 6,00% -21,59% 5,2985 7152,459 14160,83 9677,537 2003 7,10% 6,00% 28,18% 5,3324 7661,577 15010,48 12404,67 2004 7,80% 6,20% 10,70% 5,3315 8299,811 15941,12 13731,97 2005 15,20% 9,60% 4,83% 5,3054 10044,94 17471,47 14395,22 2006 15,20% 10,00% 15,85% 5,05 11571,77 19218,62 16676,86 2007 13,90% 7,90% 5,14% 5,05 13180,25 20736,89 17534,05 2008 14,20% 9,10% -36,81% 5,05 9871,665 22623,95 11079,77 2009 18,90% 11,60% 26,36% 7,7 11318,48 25248,33 14000,39 2010 22,20% 11,90% 15,06% 7,985 13871,66 28252,88 16108,85 2011 16,40% 8,30% 1,89% 7,9617 16089,82 30597,87 16413,31 2012 15,32% 6,95% 15,99% 7,9898 18547,35 32724,42 19037,8 2013 19,38% 7,83% 32,31% 7,993 22141,83 35286,74 25188,91 2014 17,66% 7,66% 13,46% 7,993 13196,42 37989,7 28579,34 2015 20,47% 9,16% 1,25% 15,7796 10452,19 41 469,56 28936,58 2016 20,93% 8,11% 12,00% 24,0007 11156,85 44832,74 32 408,97 2017 17,74% 5,68% 21,70% 27,1909 12725,95 47379,24 39441,72 2018 14,33% 3,68% -4,56% 28,0672 14748,68 49122,8 37643,18 2019 16,08% 3,75% 31,22% 27,6883 20012,96 50964,9 49395,38 2020 15,18% 2,54% 18,37% 23,6862 19310,23 52259,41 58 469,31 2021 8,78% 1,21% 28,74% 28,2746 21772,95 52891,75 75273,39 2022 8,98% 1,05% -18,17% 27,2782 17699,92 53 447,11 61596,21 2023 13,43% 0,94% 10,58%*** 36,5686 20366,58 53949,52 68113,09 текущий курс 36,0487***

*Источник — официальный сайт НБУ

Доходность гривневого и долларового депозита за 2012−2023 г. — на первый рабочий день соответствующего года по ставкам UIRD.

За 2006−2011 гг. — статистические данные за январь соответствующего года по процентным ставкам для домохозяйств.

За 1998−2005 — средневзвешенные ставки депозитов в годовом исчислении за соответствующий год.

** Источник: https://www.portfoliovisualizer.com/, включает как прирост цены, так и выплаченные дивиденды.

*** Промежуточный результат по состоянию на ноябрь 2023 г.

Приведенные расчеты в таблице не учитывают влияние налогообложения и комиссионных расходов на инвестиции. Также мы не корректируем уровень инфляции, потому что гривневые инвестиции перечисляем в доллар, а на все инвестиции в долларах инфляция влияет одинаково.



Если анализировать отдельно каждый год, разные инструменты показывали лучший результат, например, в 2018 — гривневый депозит, в 2022 — долларовый депозит, в 2021 — ценные бумаги.

А вот суммарный результат за проанализированный период таков:

$10 тыс. превратилось бы в:

$20,3 тыс., если инвестировать в гривневый депозит,

$53,9 тыс., если инвестировать в долларовый депозит

$68,1 тыс., если инвестировать в SPY.

Ценные бумаги оказались лучшим инструментом для инвестирования в течение 1998−2023 годов.