Какие инструменты выбрать и куда инвестировать сбережения украинцам, рассказала инвестиционная экспертка Анна Гапа.
Депозит или ценные бумаги: посчитали, на чем можно было заработать больше
Есть ли альтернатива банковским депозитам
Одним из наиболее простых и надежных инструментов для сохранения сбережений у нас остаются банковские депозиты: заработок небольшой, зато стабильный, и можно рассчитать сумму, которую получим после завершения действия договора. Фонд гарантирования вкладов в рамках гарантированной суммы делает этот инструмент почти безрисковым (хотя, чтобы не стоять в очередях за выплатами через Фонд, все же стоит нести деньги в надежные банки).
В качестве альтернативы банковскому депозиту можно рассмотреть фондовый рынок. Простейшим инструментом для начинающего инвестора являются инвестиционные фонды на фондовый индекс S&P500. Например, крупнейший из них SPY (полное название SPDR S&P 500 ETF Trust), активы которого оцениваются в $424 млрд. Структура активов фонда соответствует структуре индекса S&P 500, то есть 505 акций с крупнейшей торгуемой в США капитализацией.
SPY потенциально может принести большую доходность, чем депозит, ведь рынок в отдельные периоды рос и на 30%, но и риски больше. В памяти сразу возникает финансовый кризис 2008 года, когда фондовый рынок просел почти на 50%. А если внимательно присмотреться к графику цены SPY, то можно заметить не менее масштабную коррекцию 2000−2001 годов, 35-процентную коррекцию 2020 года во время пандемии COVID-19.
Источник: Google Finance
Какая из инвестиций — депозит или ценные бумаги — принесет «лучший результат»
Мы не можем заглядывать в будущее, но можем проанализировать прошлые периоды. Какая инвестиция принесла бы лучший результат для украинского инвестора?
На сайте НБУ можно найти информацию о ставках на депозит в гривне и долларах с 1998 года по сегодняшний день. Итак, берем стартовую сумму инвестиций в $10 тыс. и считаем, какой результат она принесла бы, если ее разместить в годовой гривневый депозит, годовой долларовый депозит или инвестировать в ETF SPY.
По итогам года полученные проценты по депозиту или полученные дивиденды по фонду инвестируем в тот же актив на следующий год. В исследуемый период как раз выпадают крупнейшие кризисы фондового рынка в наше время.
|
Год
|
Доходность годового гривневого депозита*
|
Доходность годового долларового депозита*
|
Доходность SPY**
|
Курс USD на начало года
|
Результат инвестиции на конец года,
|
Гривневый депозит
|
Долларовый депозит
|
SPY
|
Начальная сумма инвестиции 10000 дол.
|
1998
|
22,30%
|
9,70%
|
28,69%
|
1,899
|
6776,997
|
10970
|
12869
|
1999
|
20,70%
|
9,00%
|
20,39%
|
3,427
|
5373,981
|
11 957,3
|
15492,99
|
2000
|
13,50%
|
5,80%
|
-9,73%
|
5,2163
|
5854,569
|
12650,82
|
13 985,52
|
2001
|
11,20%
|
5,60%
|
-11,75%
|
5,4345
|
6677,385
|
13359,27
|
12342,22
|
2002
|
7,80%
|
6,00%
|
-21,59%
|
5,2985
|
7152,459
|
14160,83
|
9677,537
|
2003
|
7,10%
|
6,00%
|
28,18%
|
5,3324
|
7661,577
|
15010,48
|
12404,67
|
2004
|
7,80%
|
6,20%
|
10,70%
|
5,3315
|
8299,811
|
15941,12
|
13731,97
|
2005
|
15,20%
|
9,60%
|
4,83%
|
5,3054
|
10044,94
|
17471,47
|
14395,22
|
2006
|
15,20%
|
10,00%
|
15,85%
|
5,05
|
11571,77
|
19218,62
|
16676,86
|
2007
|
13,90%
|
7,90%
|
5,14%
|
5,05
|
13180,25
|
20736,89
|
17534,05
|
2008
|
14,20%
|
9,10%
|
-36,81%
|
5,05
|
9871,665
|
22623,95
|
11079,77
|
2009
|
18,90%
|
11,60%
|
26,36%
|
7,7
|
11318,48
|
25248,33
|
14000,39
|
2010
|
22,20%
|
11,90%
|
15,06%
|
7,985
|
13871,66
|
28252,88
|
16108,85
|
2011
|
16,40%
|
8,30%
|
1,89%
|
7,9617
|
16089,82
|
30597,87
|
16413,31
|
2012
|
15,32%
|
6,95%
|
15,99%
|
7,9898
|
18547,35
|
32724,42
|
19037,8
|
2013
|
19,38%
|
7,83%
|
32,31%
|
7,993
|
22141,83
|
35286,74
|
25188,91
|
2014
|
17,66%
|
7,66%
|
13,46%
|
7,993
|
13196,42
|
37989,7
|
28579,34
|
2015
|
20,47%
|
9,16%
|
1,25%
|
15,7796
|
10452,19
|
41 469,56
|
28936,58
|
2016
|
20,93%
|
8,11%
|
12,00%
|
24,0007
|
11156,85
|
44832,74
|
32 408,97
|
2017
|
17,74%
|
5,68%
|
21,70%
|
27,1909
|
12725,95
|
47379,24
|
39441,72
|
2018
|
14,33%
|
3,68%
|
-4,56%
|
28,0672
|
14748,68
|
49122,8
|
37643,18
|
2019
|
16,08%
|
3,75%
|
31,22%
|
27,6883
|
20012,96
|
50964,9
|
49395,38
|
2020
|
15,18%
|
2,54%
|
18,37%
|
23,6862
|
19310,23
|
52259,41
|
58 469,31
|
2021
|
8,78%
|
1,21%
|
28,74%
|
28,2746
|
21772,95
|
52891,75
|
75273,39
|
2022
|
8,98%
|
1,05%
|
-18,17%
|
27,2782
|
17699,92
|
53 447,11
|
61596,21
|
2023
|
13,43%
|
0,94%
|
10,58%***
|
36,5686
|
20366,58
|
53949,52
|
68113,09
|
текущий курс
|
36,0487***
*Источник — официальный сайт НБУ
Доходность гривневого и долларового депозита за 2012−2023 г. — на первый рабочий день соответствующего года по ставкам UIRD.
За 2006−2011 гг. — статистические данные за январь соответствующего года по процентным ставкам для домохозяйств.
За 1998−2005 — средневзвешенные ставки депозитов в годовом исчислении за соответствующий год.
** Источник: https://www.portfoliovisualizer.com/, включает как прирост цены, так и выплаченные дивиденды.
*** Промежуточный результат по состоянию на ноябрь 2023 г.
Приведенные расчеты в таблице не учитывают влияние налогообложения и комиссионных расходов на инвестиции. Также мы не корректируем уровень инфляции, потому что гривневые инвестиции перечисляем в доллар, а на все инвестиции в долларах инфляция влияет одинаково.
Если анализировать отдельно каждый год, разные инструменты показывали лучший результат, например, в 2018 — гривневый депозит, в 2022 — долларовый депозит, в 2021 — ценные бумаги.
А вот суммарный результат за проанализированный период таков:
$10 тыс. превратилось бы в:
- $20,3 тыс., если инвестировать в гривневый депозит,
- $53,9 тыс., если инвестировать в долларовый депозит
- $68,1 тыс., если инвестировать в SPY.
Ценные бумаги оказались лучшим инструментом для инвестирования в течение 1998−2023 годов.
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