Во что инвестировал Кушнер

Инвестиция произошла через Affinity Partners, частную инвестиционную компанию, которую Кушнер основал в 2021 году. По данным The Atlantic, фонд приобрел 689 411 акций Arxis. Их стоимость на конец июня 2026 составила около $32 млн.

Arxis объединяет более 30 компаний аэрокосмической и оборонной отраслей. Они производят важные компоненты для американской военной техники, в том числе истребителей F-35, эсминцев ВМС США, атомных подлодок класса Virginia и систем противоракетной обороны.

Компания вышла на биржу в апреле 2026 года. Ее бизнес в значительной степени зависит от государственных заказов: по итогам 2025 года оборонное и космическое направления обеспечили около 47% общей выручки Arxis в $1,6 млрд.

В своих документах для американского регулятора компания прямо указывала на перспективы роста оборонного рынка. Среди факторов она называла увеличение военных бюджетов, международные конфликты и рост геополитической напряженности.

Arxis также сообщала, что получает значительную часть доходов от поставщиков и подрядчиков правительства США, прежде всего, Министерства обороны. Компания поставляет военные компоненты не только американским заказчикам, но и иностранным правительствам и их подрядчикам.

После выхода на биржу в апреле акции Arxis подорожали примерно на 60%. Компания, терпевшая убытки в 2023 и 2024 годах, стала прибыльной в 2025-м.

Почему об инвестиции стало известно только в ноябре

Информация о части Affinity Partners в Arxis появилась в исправленном отчете компании в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Документ был подан 5 ноября 2026 года.

В августе фонд уже отчитывался перед регулятором о своих инвестициях за второй квартал. Однако в первоначальном документе акций Arxis не было, хотя Affinity Partners на тот момент уже владели ими. В отчете отметили только акции компании QXO, специализирующейся на строительных материалах. Их стоимость составила $565 млн.

В ноябрьской поправке Affinity Partners добавила 689 411 акций Arxis. Причину пропуска компания не объяснила.

По правилам SEC, инвестиционные менеджеры, владеющие определенными категориями публичных ценных бумаг на сумму свыше $100 млн, должны представлять форму 13 °F в течение 45 дней после завершения квартала. Именно по этой процедуре Affinity Partners отчитывалась о своем портфеле.

Исправление появилось 5 ноября, спустя два дня после промежуточных выборов в Конгресс США. На это временное совпадение обращает внимание автор материала The Atlantic Ариэль Сабер. Издание также отмечает, что до этого инвестиция не была публично известна.

Какое отношение это имеет к мирным переговорам

Кушнер принимает участие в дипломатических инициативах администрации Дональда Трампа по Украине, Ирану и Ближнему Востоку. Его роль в переговорах привлекает внимание к инвестициям Affinity Partners, поскольку финансовые результаты Arxis зависят, в частности, от государственных оборонных заказов и спроса на военную продукцию.

В материале The Atlantic отмечается, что продолжительность и результаты международных конфликтов имеют непосредственное значение для оборонной отрасли. Сама Arxis в документах для инвесторов связывала перспективы бизнеса с ростом военных расходов и глобальной напряженностью.

Это не первая история, в которой журналисты обращают внимание на бизнес-интересы Кушнера во время его дипломатической деятельности. В октябре CNN опубликовала расследование об инвестициях Affinity Partners в израильскую финансовую компанию Phoenix Financial. Она, в свою очередь, владела частицами в девяти израильских оборонительных подрядчиках. По данным CNN, акции всех девяти компаний выросли в цене за предыдущий год.

Кушнер тогда подверг критике публикацию. Он заявил, что Affinity Partners не контролирует инвестиционные решения Phoenix Financial и не владеет напрямую акциями оборонных производителей. Также он отметил, что его инвестиция в Phoenix состоялась еще в июле 2024 года, до переизбрания Трампа и возвращения самого Кушнера в дипломатическую деятельность.

Что касается инвестиции в Arxis, Кушнер публично не комментировал ситуацию. The Atlantic сообщает, что издание не получило ответов на неоднократные запросы к нему и представителям Affinity Partners.

Affinity Partners расширяет инвестиции в оборонные технологии

Инвестиция в Arxis, похоже, не является редким случаем интереса фонда к оборонному сектору. 12 ноября компания Q-Ctrl объявила, что Affinity Partners стала ее новым инвестором.

Q-Ctrl разрабатывает технологии навигации, не зависящие от спутникового сигнала GPS. Такие системы имеют военное применение, поскольку спутниковую навигацию можно глушить, блокировать или заменять. Эта проблема особенно актуальна в современных вооруженных конфликтах.

В 2025 году Q-Ctrl получила контракт на $24,4 млн от DARPA, агентства Министерства обороны США, занимающегося перспективными военными разработками. Компания также получила общую награду с оборонным гигантом Lockheed Martin от Defense Innovation Unit. Среди ее инвесторов есть и In-Q-Tel, некоммерческая организация, созданная с участием ЦРУ для поддержки технологий в области разведки и национальной безопасности.

Affinity Partners Кушнер основал в 2021 году. По данным The Atlantic, компания привлекла до $6 млрд, большая часть средств поступила от суверенных фондов стран Персидского залива. Ранее фонд инвестировал в компании по разным отраслям: онлайн-площадку объявлений в ОАЭ, бразильскую сеть заведений быстрого питания и американского производителя видеоигр Electronic Arts.

Инвестиции в Arxis и Q-Ctrl стали новым направлением в портфеле Affinity Partners. Обе компании работают в областях, связанных с военными технологиями и потребностями оборонного сектора США.