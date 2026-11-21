Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, участвующего в переговорах по завершению войны в Украине и конфликтов на Ближнем Востоке, инвестировал $32 млн в американскую оборонную компанию Arxis. Она производит компоненты для истребителей F-35, военных кораблей, атомных подлодок и систем противоракетной обороны. Об инвестиции, которую не указали в первоначальной отчетности компании, сообщило американское издание The Atlantic.
Зять Трампа вложил $32 млн в оборонную компанию. Почему об этом узнали только сейчас
Во что инвестировал Кушнер
Инвестиция произошла через Affinity Partners, частную инвестиционную компанию, которую Кушнер основал в 2021 году. По данным The Atlantic, фонд приобрел 689 411 акций Arxis. Их стоимость на конец июня 2026 составила около $32 млн.
Arxis объединяет более 30 компаний аэрокосмической и оборонной отраслей. Они производят важные компоненты для американской военной техники, в том числе истребителей F-35, эсминцев ВМС США, атомных подлодок класса Virginia и систем противоракетной обороны.
Компания вышла на биржу в апреле 2026 года. Ее бизнес в значительной степени зависит от государственных заказов: по итогам 2025 года оборонное и космическое направления обеспечили около 47% общей выручки Arxis в $1,6 млрд.
В своих документах для американского регулятора компания прямо указывала на перспективы роста оборонного рынка. Среди факторов она называла увеличение военных бюджетов, международные конфликты и рост геополитической напряженности.
Arxis также сообщала, что получает значительную часть доходов от поставщиков и подрядчиков правительства США, прежде всего, Министерства обороны. Компания поставляет военные компоненты не только американским заказчикам, но и иностранным правительствам и их подрядчикам.
После выхода на биржу в апреле акции Arxis подорожали примерно на 60%. Компания, терпевшая убытки в 2023 и 2024 годах, стала прибыльной в 2025-м.
Почему об инвестиции стало известно только в ноябре
Информация о части Affinity Partners в Arxis появилась в исправленном отчете компании в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Документ был подан 5 ноября 2026 года.
В августе фонд уже отчитывался перед регулятором о своих инвестициях за второй квартал. Однако в первоначальном документе акций Arxis не было, хотя Affinity Partners на тот момент уже владели ими. В отчете отметили только акции компании QXO, специализирующейся на строительных материалах. Их стоимость составила $565 млн.
В ноябрьской поправке Affinity Partners добавила 689 411 акций Arxis. Причину пропуска компания не объяснила.
По правилам SEC, инвестиционные менеджеры, владеющие определенными категориями публичных ценных бумаг на сумму свыше $100 млн, должны представлять форму 13 °F в течение 45 дней после завершения квартала. Именно по этой процедуре Affinity Partners отчитывалась о своем портфеле.
Исправление появилось 5 ноября, спустя два дня после промежуточных выборов в Конгресс США. На это временное совпадение обращает внимание автор материала The Atlantic Ариэль Сабер. Издание также отмечает, что до этого инвестиция не была публично известна.
Какое отношение это имеет к мирным переговорам
Кушнер принимает участие в дипломатических инициативах администрации Дональда Трампа по Украине, Ирану и Ближнему Востоку. Его роль в переговорах привлекает внимание к инвестициям Affinity Partners, поскольку финансовые результаты Arxis зависят, в частности, от государственных оборонных заказов и спроса на военную продукцию.
В материале The Atlantic отмечается, что продолжительность и результаты международных конфликтов имеют непосредственное значение для оборонной отрасли. Сама Arxis в документах для инвесторов связывала перспективы бизнеса с ростом военных расходов и глобальной напряженностью.
Это не первая история, в которой журналисты обращают внимание на бизнес-интересы Кушнера во время его дипломатической деятельности. В октябре CNN опубликовала расследование об инвестициях Affinity Partners в израильскую финансовую компанию Phoenix Financial. Она, в свою очередь, владела частицами в девяти израильских оборонительных подрядчиках. По данным CNN, акции всех девяти компаний выросли в цене за предыдущий год.
Кушнер тогда подверг критике публикацию. Он заявил, что Affinity Partners не контролирует инвестиционные решения Phoenix Financial и не владеет напрямую акциями оборонных производителей. Также он отметил, что его инвестиция в Phoenix состоялась еще в июле 2024 года, до переизбрания Трампа и возвращения самого Кушнера в дипломатическую деятельность.
Что касается инвестиции в Arxis, Кушнер публично не комментировал ситуацию. The Atlantic сообщает, что издание не получило ответов на неоднократные запросы к нему и представителям Affinity Partners.
Affinity Partners расширяет инвестиции в оборонные технологии
Инвестиция в Arxis, похоже, не является редким случаем интереса фонда к оборонному сектору. 12 ноября компания Q-Ctrl объявила, что Affinity Partners стала ее новым инвестором.
Q-Ctrl разрабатывает технологии навигации, не зависящие от спутникового сигнала GPS. Такие системы имеют военное применение, поскольку спутниковую навигацию можно глушить, блокировать или заменять. Эта проблема особенно актуальна в современных вооруженных конфликтах.
В 2025 году Q-Ctrl получила контракт на $24,4 млн от DARPA, агентства Министерства обороны США, занимающегося перспективными военными разработками. Компания также получила общую награду с оборонным гигантом Lockheed Martin от Defense Innovation Unit. Среди ее инвесторов есть и In-Q-Tel, некоммерческая организация, созданная с участием ЦРУ для поддержки технологий в области разведки и национальной безопасности.
Affinity Partners Кушнер основал в 2021 году. По данным The Atlantic, компания привлекла до $6 млрд, большая часть средств поступила от суверенных фондов стран Персидского залива. Ранее фонд инвестировал в компании по разным отраслям: онлайн-площадку объявлений в ОАЭ, бразильскую сеть заведений быстрого питания и американского производителя видеоигр Electronic Arts.
Инвестиции в Arxis и Q-Ctrl стали новым направлением в портфеле Affinity Partners. Обе компании работают в областях, связанных с военными технологиями и потребностями оборонного сектора США.
От Ближнего Востока до инвестиций на миллиарды
Джаред Кушнер основал Affinity Partners в 2021 году после завершения работы в первой администрации Дональда Трампа. Фонд смог привлечь до 6 млрд долларов, причем значительная часть средств поступила от суверенных инвестиционных фондов стран Персидского залива.
Одной из самых заметных сделок Affinity Partners стала инвестиция в израильскую финансовую группу Phoenix Financial. С июля 2024 года фонд вложил около $250 млн в приобретение почти 10% её акций, писал Forbes. Сам Кушнер называл Phoenix лучшей инвестицией своего фонда и заявлял, что она принесла ему более чем девятикратную отдачу.
Портфель Affinity Partners не ограничивается финансовым сектором. Среди инвестиций фонда — американский производитель видеоигр Electronic Arts, бразильская сеть быстрого питания и онлайн-платформа объявлений из ОАЭ. Инвестиция в Arxis отличается тем, что это прямая инвестиция в американскую оборонную промышленность.
Какую роль Кушнер играет в переговорах по Украине
Дипломатический опыт Кушнер приобрел ещё во время первого президентства Трампа. Он занимался ближневосточным направлением и участвовал в подготовке «Авраамских соглашений», которые нормализовали отношения Израиля с несколькими арабскими странами.
После возвращения Трампа в Белый дом Кушнер вновь присоединился к внешнеполитическим инициативам администрации. В частности, вместе со спецпосланником США Стивом Виткоффом он участвует в переговорах о прекращении российско-украинской войны.
Его контакты с российской стороной касались не только непосредственно войны. В октябре агентство Reuters сообщило, что Кушнер и Кирилл Дмитриев, представитель Владимира Путина, обсуждали возможность привлечения американского инвестора к проекту восстановления газопроводов «Северный поток».
В ноябре Кушнер и Виткофф встретились в Берлине с украинскими и европейскими представителями. Среди тем переговоров были гарантии безопасности для Украины и план экономического восстановления страны.
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