Как обнаружили сеть на €1,7 млрд

Расследование Project Wingman Deutsche Bank было начато в 2019 году. Банк проверял сотни компаний, платежи которых проходили через его системы, искал подозрительные корпоративные структуры и связи с ранее разоблаченными схемами отмывания денег. Проверка охватила бизнес в Китае, ОАЭ, России, Турции, Азербайджане и других странах.

В результате аналитики обнаружили 15 компаний, связанных через оффшорные структуры, номинальные директора и посреднические счета. Сначала проверка охватывала 2864 транзакции на €667,4 млн. Впоследствии ее расширили, и общий объем сделок в сети превысил €1,7 млрд. Часть платежей проходила через банки-партнеры Deutsche Bank, в том числе венгерский MKB.

В основе международного журналистского расследования Inside Deutsche Bank лежат миллионы внутренних документов немецкого банка, переданных журналистам двумя обличителями. Над проектом работало более 230 журналистов из 56 медиа. Они изучили историю транзакций, внутреннюю переписку, оценки рисков и отчеты о финансовых преступлениях.

Какое отношение к сети имел Олег Дерипаска

Среди компаний, попавших в поле зрения расследователей, были зарегистрированы в Гонконге Dempshire Corporation, Yingli Trading, Versala и Sanderlyn. Журналисты обнаружили их связи с бизнес-средой российского олигарха Олега Дерипаски, который находится под санкциями США. По внутренним данным Deutsche Bank, объемы сделок сети начали расти после введения американских санкций против него в апреле 2018 года.

Одним из самых больших участников сети была Dempshire Corporation. В период с января 2017 по февраль 2020 года она перевела другим компаниям сети почти €160 млн и получила около €136 млн. Формально фирма торговала промышленным оборудованием, а ее акционером числился гражданин Латвии.

Связи Dempshire с бизнесом Дерипаски прослеживаются через Yingli Trading, которую «Русал» в финансовой отчетности называл независимым крупным деловым партнером. Расследование выявило, что первым директором Yingli был давний соратник «Русала», а по меньшей мере два руководителя российской компании впоследствии работали в этой фирме. Менее чем через год Yingli пересказала Dempshire почти €80 млн.

Сам «Русал» в ответ на запрос журналистов заявил, что в 2019 году Дерипаска передал контроль над группой в рамках договоренности с Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Финансовые документы показывают, что средства Dempshire использовались не только для торговли промышленными товарами. Компания оплачивала частные авиаперелеты, расходы на недвижимость, строительные материалы, бытовую технику и предметы роскоши. Среди получателей денег был британский бизнесмен Грэм Бонэм-Картер, управлявший элитной недвижимостью Дерипаски. В 2022 году американские власти выдвинули ему обвинения в вероятной схеме нарушения санкций.

Еще более €1,2 млн Dempshire пересказала французской компании SAS Red Valley, которая предоставляла услуги премиального консьерж-сервиса. Один из ее партнеров был связан с горнодобывающей компанией Volta Metals, называвшей себя на своем сайте частью корпоративной структуры «Русала».

Другие компании сети, Versala и Sanderlyn, оплачивали услуги, связанные с бизнес и личными интересами Дерипаски. В частности, французская дизайнерская компания Zervudachi & Associés получила от них €3,8 млн за оформление интерьеров в период с ноября 2018 по октябрь 2019 года. Ранее она работала над австрийской гостиницей Hotel Aurelio, построенной Дерипаской. Журналисты не обнаружили доказательств нарушения этой компанией санкций.

Почему в центре расследования оказался MKB

Deutsche Bank установил, что несколько ключевых компаний Project Wingman, в том числе Dempshire, Versala и Sanderlyn, имели счета в венгерском MKB. Более половины транзакций, охваченных соответствующим анализом, проходила через этот банк.

MKB обеспечивал клиентам доступ к международным платежам через корреспондентские отношения с Deutsche Bank. Такая модель предполагает, что один банк использует платежную инфраструктуру другого для перевода денег между странами и валютами. При этом банк-корреспондент не всегда располагает полной информацией о клиентах своего партнера, поэтому в значительной степени полагается на его систему финансового мониторинга.

К MKB у Deutsche Bank возникли претензии не только из-за операций клиентов. В июне 2017 года венгерский банк приобрели бизнесмены из близкого окружения тогдашнего премьер-министра Виктора Орбана. Среди них был Леринц Месарош, бывший сантехник, за годы правления Орбана ставший миллиардером. Во внутреннем отчете Deutsche Bank аналитики отмечали, что MKB фактически контролируется венгерским правительством.

Банк считали близким правящей партии Fidesz. В частности, в январе 2022 года MKB предоставил французской политике Марин Ле Пен €10,7 млн на президентскую кампанию. Financial Times ранее писала, что Орбан лично вмешивался в обеспечение этого кредита. В 2024 году преемник MKB, банк MBH, ссудил €9,2 млн испанской ультраправой партии Vox на избирательные кампании.

Почему Deutsche Bank не сразу прекратил сотрудничество

Еще в 2018 году Deutsche Bank фиксировала риски отмывания денег, коррупции и обхода санкций, связанные с MKB. В конце 2019-го немецкий банк официально начал проверку партнера: запросил информацию о процедурах проверки клиентов, внутреннем контроле и работе с высокорисковыми счетами.

MKB уверял, что постепенно отказывается от иностранных и оффшорных клиентов. Однако данные Deutsche Bank не показывали существенного сокращения подозрительных переводов.

Весной 2020 года Deutsche Bank решил разорвать отношения с венгерским партнером. Процесс затянулся: руководство MKB просило больше времени перейти на другие платежные каналы и избежать резкого удара по бизнесу.

5 июня 2020 года Deutsche Bank предупредил немецкого регулятора BaFin, что внезапная блокировка входных платежей может повлечь за собой массовые отказы в транзакциях и дефицит ликвидности в MKB уже через несколько дней. В банке также опасались репутационных последствий прекращения сотрудничества для своего бизнеса в Венгрии.

В конце концов, Deutsche Bank окончательно прекратил доступ MKB к своим клиринговым услугам 6 октября 2020 года.

Вопросы возникли и до самого Deutsche Bank

Немецкий банк также попал во внимание правоохранителей, поскольку его платежная инфраструктура обслуживала часть сделок Project Wingman. В мае 2020 года представителей Deutsche Bank пригласили предоставить показания немецким следователям.

Внутренняя переписка свидетельствует, что руководство банка опасалось вопросов о том, когда именно были выявлены риски и почему сотрудничество с MKB не было прекращено ранее. Один из сотрудников признавал, что у банка не было полной информации о других финансовых учреждениях, привлеченных к сети. Некоторые подозрительные транзакции уже попадали в отчеты, но их не удалось вовремя связать между собой.

Проблемы были и во внутренних системах мониторинга. По оценке подразделения финансовых преступлений Deutsche Bank его ИТ-инструментов было недостаточно для надлежащего выявления и анализа таких операций.

Журналисты также выяснили, что MKB имел корреспондентские отношения с Commerzbank. Франкфуртская прокуратура сообщила, что этот банк передал информацию о 51 719 транзакциях на €678 млн, связанных с Project Wingman. Операции охватывали период с 2017 года по апрель-май 2020-го. Около 80% платежей происходило от компаний, зарегистрированных за пределами Венгрии.

Немецкие правоохранители начали расследование по возможному отмыванию средств в начале 2020 года и обращались за помощью к венгерским коллегам. Впоследствии прокуратура Франкфурта закрыла дело. По информации журналистов, венгерская сторона считала, что данные обстоятельства не относятся к ее юрисдикции. Документы расследования не доказывают, что венгерские власти намеренно защищали MKB или сознательно разрешали проводить через него преступные средства.

В 2023 году MKB объединили с двумя другими венгерскими банками, образовав MBH Bank. Deutsche Bank рассматривал возможность сотрудничества с новым учреждением. Во внутренней оценке его бизнес-подразделение называло риски преимущественно репутационными и управляемыми. Возобновили ли банки деловые отношения, журналистам выяснить не удалось.

Deutsche Bank заявил, что обнаружил подозрительные операции во время внутренней проверки, сообщил о них компетентные органы и сотрудничал с правоохранителями.

Расследование Project Wingman показывает, как международные платежные сети могут использоваться для перемещения денежных средств через десятки компаний и несколько банковских юрисдикций. В этой схеме каждое финансовое учреждение видело только часть операций. Даже когда отдельные платежи вызывали подозрения, банкам не удавалось быстро сложить его в целостную картину. Именно эта проблема стала одной из ключевых по делу, охватившей более €1,7 млрд транзакций.