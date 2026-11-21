Банковские депозиты , облигации внутреннего государственного займа и недвижимость среди вариантов, которые украинцы рассматривают, когда хотят сохранить и приумножить сбережения. Но у каждого из этих инструментов есть свои особенности, а найти актив, который одновременно обеспечит высокую доходность, надежность и возможность быстро вернуть деньги, не получится. Вместо поиска универсального способа инвестирования следует сначала определить, какие задачи должен выполнять семейный капитал. Почему даже опытные люди ошибаются в выборе инвестиций и на что обращать внимание, рассказал основатель Advance Finance Alliance Юрий Прус на конференции о личном капитале и инвестициях «Жить на проценты 2026».

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Инвесторы хотят высокий доход, но боятся потерять деньги

Люди, уже заработавшие определенный капитал, не обязательно готовы рисковать им ради высокой доходности. Напротив, когда речь идет о деньгах, накопленных годами работы или развития собственного бизнеса, на первый план часто выходит желание их сохранить.

По наблюдениям Юрия Пруса, многие клиенты приходят к инвестиционному консультанту не с желанием активно торговать или искать прибыльные активы. Они хотят понять, где держать сбережения, чтобы не потерять заработанное, не тратить много времени на управление деньгами и одновременно получать доход.

«Я не хочу инвестировать. Я человек, который зарабатывает, преподается там, где зарабатывает, это мой бизнес или моя работа, карьера. И я эти средства, которые потом и кровью заработал, зачем мне нести туда, где я не разбираюсь? Пусть лучше дома побудут», — так Прус описал типичную позицию людей, с которыми работает его компания.

Особенно характерен такой подход для тех, кто уже имеет около $10 тыс. сбережений и прошел этап удовлетворения базовых потребностей. Эти люди, по словам финансиста, больше не стремятся просто увеличивать потребление. Они хотят создать финансовую основу для себя и семьи.

Именно поэтому среди первых решений преобладают банковские депозиты и ОВГЗ. Эти инструменты ясны, а их условия можно оценить заранее. Прус обратил внимание, что значительные суммы средств украинцы продолжают держать в банках и государственных облигациях, в частности, оставляя деньги на счетах даже без попытки разместить их в других активах.

По оценке спикера, доходность таких сбережений может лишь в незначительной степени перекрывать инфляцию. Однако для части собственников капитала это приемлемый результат, поскольку они, прежде всего, хотят быть уверенными в сохранении денег.

«Это закрытие основной эмоциональной потребности в стабильности в будущем, потому что я хочу точно быть уверен, что с моими средствами все в порядке», — объяснил Прус.

Почему недвижимость и бизнес знакомых не становятся универсальным решением

С увеличением сбережений изменяется и список инвестиций, которые рассматривают собственники капитала. По наблюдениям Пруса, на этапе до $50 тыс. в депозиты и ОВГЗ добавляются криптовалюта и другие специализированные предложения, в том числе локальные инвестиционные инструменты.

Когда свободный капитал достигает примерно $50 тыс., более заметное место среди решений начинает занимать недвижимость.

«Я общаюсь с клиентами и спрашиваю: зачем вы приобрели эту недвижимость? Они говорят: были деньги без дела, а в банк я их уже не хочу нести», — рассказал основатель Advance Finance Alliance.

По его наблюдениям, у владельцев капитала от $150 тыс. появляется другой сценарий: они покупают более дорогую недвижимость или вкладывают деньги непосредственно в бизнес-проекты друзей, знакомых и родственников.

Такие предложения могут казаться особенно привлекательными из-за личного доверия к представляющим их людям. Инвестор знает владельца бизнеса, понимает его планы и может чувствовать, что имеет доступ к перспективному проекту. Однако личные отношения не гарантируют успеха вложения.

Где-то в одном из десяти случаев это действительно классно срабатывает. Но примерно в девяти из десяти случаев проблема даже не в деньгах, а в том, что нарушается семейная гармония", — отметил Прус, описывая собственные наблюдения.

Для капитала от $500 тыс., по его словам, характерны дорогие объекты недвижимости за рубежом, в частности в Испании и на Бали, а также прямые инвестиции в проекты друзей и знакомых. К таким вложениям могут привлекаться и через рекомендации общих знакомых.

Финансист обратил внимание на то, что дорогостоящие объекты недвижимости нередко покупают прежде всего как способ сохранить деньги в материальном активе. При этом вопрос реальной доходности может отходить на второй план.

Все эти примеры, подчеркивает Прус, не означает, что депозиты, недвижимость или частные инвестиции являются неправильными решениями. Проблема в другом: люди часто выбирают актив, ориентируясь на его отдельное преимущество, но не учитывают все задачи, которые должны выполнять их деньги.

Четыре функции, которые не может одновременно обеспечить одна инвестиция

По словам Пруса, поиск идеального инструмента часто заводит инвестора в тупик. Человек хочет получать высокий доход, иметь возможность быстро вернуть деньги, не бояться потерь и не тратить время на управление активами. Однако разные инвестиции обладают разными свойствами.

«Вопрос даже не в инструментах. Инструменты помогают добиваться какой-либо цели, но нужно понимать, какие функции они для вас закрывают», — сказал он.

Первой такой функцией финансист назвал ликвидность. Часть семейного капитала должна оставаться доступной, чтобы владелец мог воспользоваться деньгами при необходимости. Не все сбережения следует вкладывать в активы, из которых сложно или долго высвобождать средства.

Жизненные обстоятельства могут изменяться, равно как и финансовые планы. У человека может появиться новая возможность для развития бизнеса или другая потребность, для которой понадобятся деньги.

«Если все деньги где-то замурованы, их невозможно достать, то в тот момент, когда они нужны, вы не чувствуете себя защищенным», — объяснил Прус.

Вторая функция — защита от потерь. Здесь речь идет о рисках, связанных с конкретными активами. В качестве примера спикер привел коммерческую недвижимость, поврежденную в результате обстрела. Ее владелец после этого должен решать, вкладывать ли дополнительные средства в ремонт или продавать объект.

Третья функция — доходность. Семейный капитал должен не только сохраняться, но и приносить прибыль. Без этого, по словам финансиста, невозможно последовательно увеличивать сбережения и приближаться к поставленным финансовым целям.

Четвертая — надежность. Прус разграничивает ее с защитой: если защита касается предотвращения потерь, надежность она связывает со стабильностью получения дохода и возможностью его зафиксировать.

Речь идет, в частности, о разнице между активом, стоимость которого растет только на бумаге, и инвестицией, которая уже приносит зафиксированную прибыль.

«Если мы говорим о полноценно работающем капитале, с которого можно будет потом жить, то нужно понимать, что ваша прибыль уже зафиксирована», — пояснил он.

Почему собственный бизнес не заменяет семейного капитала

Отдельную проблему Прус видит в предпринимателях, которые сосредотачивают практически все свои деньги по собственному делу. Для человека, который годами развивал бизнес и хорошо знает его изнутри, это может показаться наиболее понятным и надежным решением.

Однако финансист предлагает разграничить бизнес как источник заработка и семейный капитал как финансовую основу будущего.

Он привел пример владельца небольшого производства, который почти всю жизнь работал по собственному делу, но со временем захотел выйти из бизнеса. Предприниматель понимал, что передать производство некому и планировал отойти от работы.

В такой ситуации, по словам Пруса, важно отдельно оценить бизнес и накопившийся капитал: средства, которые можно вывести из дела, разместить в других активах и использовать для получения дохода, а предпринимательские риски оставить в пределах самого бизнеса.

Еще один пример касался женщины, унаследовавшей деньги после смерти мужчины. Ее сбережения хранились на депозитах, но у нее не было достаточно опыта и времени, чтобы самостоятельно разбираться в инвестициях. В то же время ей нужно было снабжать троих детей.

Эти истории показывают, что одинаковые инвестиционные решения не подходят всем. Для предпринимателя, который планирует отойти от дела, для человека, воспитывающего детей и распоряжающегося наследством, и для собственника свободного капитала, желающего получать пассивный доход, финансовые задачи разные.

Поэтому, по мнению Пруса, начинать нужно не с выбора актива, а с определения целей и потребностей семьи. Уже после этого можно решить, какие инструменты нужны и какую функцию каждый из них должен выполнять.

«Зарабатывать можно на многом и многими разными способами. Задача семейного капитала — сохранить и приумножить уже заработанное», — подытожил Юрий Прус.

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