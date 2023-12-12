Часть банкоматов и терминалов Ощадбанка не работает из-за сбоя в «Киевстаре»

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 декабря 2023, 17:56 Читати українською

Часть банкоматов и терминалов Ощадбанка не работает из-за сбоя в «Киевстаре»

Часть банкоматов, POS-терминалов и терминалов самообслуживания государственного Ощадбанка не работает из-за атаки на мобильный оператор «Киевстар». Об этом сообщил глава банка Сергей Наумов.

Часть банкоматов, POS-терминалов и терминалов самообслуживания государственного Ощадбанка не работает из-за атаки на мобильный оператор «Киевстар».
Фото: realgazeta.com.ua

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

При этом в Ощадбанке отметили, что полное возобновление работы состоится после ликвидации сбоя сервисов компании «Киевстар».

«Наши партнеры из компании «Киевстар» работают над решением технических вопросов», — отметил Наумов.

Он также сообщил, что все сервисы Ощадбанка, не связанные с «Киевстаром», работают стабильно.

«Напоминаю, что 450 отделений Ощадбанка входят в сеть Power Banking, инициированную НБУ, которая будет работать даже при длительном отсутствии электричества и имеет резервные каналы связи», — подчеркнул Наумов.

Читайте также: IT-инфраструктура «Киевстар» частично разрушена — гендиректор компании

Напомним

12 декабря мобильный оператор Киевстар заявил о техническом сбое в сети, из-за чего могут быть недоступны услуги связи и доступа в интернет.

Причиной массового технического сбоя в работе крупнейшего мобильного оператора «Киевстар» стала хакерская атака на ядро ​​сети.

Позже вице-премьер по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков предположил, что «Киевстар» может возобновить работу за 4−5 часов.

Гендиректор «Киевстар» Александр Комаров заявил, что сроки возобновления работы сервисов оператора неясны.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 декабря 2023, 18:33
#
Полный бред!!! Гос банки «висят» на частной компании. Вот оно «рехформирование» в действии -есть закон, а есть реальность!
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 декабря 2023, 18:35
#
Вопрос открытый — каким боком в вопросе обеспечения связи с обьектами критической инфраструктуры стоит частная контора «киевстар»?
Кто конкретно, в нарушение законодательства и постановления НБУ, заключил соглашение между гос банком и частной компанией. кто и как оплачивал услуги этой компании?
И где реакция членов правления гос банка, службы безопасности, юр отдела и самого НБУ?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами