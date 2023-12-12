Часть банкоматов и терминалов Ощадбанка не работает из-за сбоя в «Киевстаре»

Часть банкоматов, POS-терминалов и терминалов самообслуживания государственного Ощадбанка не работает из-за атаки на мобильный оператор «Киевстар». Об этом сообщил глава банка Сергей Наумов.

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При этом в Ощадбанке отметили, что полное возобновление работы состоится после ликвидации сбоя сервисов компании «Киевстар».

«Наши партнеры из компании «Киевстар» работают над решением технических вопросов», — отметил Наумов.

Он также сообщил, что все сервисы Ощадбанка, не связанные с «Киевстаром», работают стабильно.

«Напоминаю, что 450 отделений Ощадбанка входят в сеть Power Banking, инициированную НБУ, которая будет работать даже при длительном отсутствии электричества и имеет резервные каналы связи», — подчеркнул Наумов.

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Напомним

12 декабря мобильный оператор Киевстар заявил о техническом сбое в сети, из-за чего могут быть недоступны услуги связи и доступа в интернет. Причиной массового технического сбоя в работе крупнейшего мобильного оператора «Киевстар» стала хакерская атака на ядро ​​сети.

Позже вице-премьер по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков предположил, что «Киевстар» может возобновить работу за 4−5 часов.

Гендиректор «Киевстар» Александр Комаров заявил, что сроки возобновления работы сервисов оператора неясны.