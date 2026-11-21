С 5 декабря 2026 г. предприятия без укрытий или безопасных пространств не смогут работать во время воздушных тревог желтого уровня. Правительство готовит отсрочку для бизнеса, который уже начал обустраивать защиту. Часть предпринимателей сможет получить дополнительное время к апрелю или июню 2027 года.

Кафе, салоны красоты и СТО могут приостанавливать работу во время тревог: кому предоставят отсрочку и что изменится с 5 декабря. Фото: Pexels

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Украинский бизнес готовится к новым правилам работы во время воздушных тревог. Для предприятий, не имеющих укрытий или других предусмотренных требованиями безопасных пространств, 4 декабря завершается переходный период. После этого они должны будут останавливать работу при объявлении желтого уровня угрозы.

Под ограничения подпадают, в частности, кафе, магазины, салоны красоты и автосервисы. Однако часть предпринимателей сможет продолжить работу: Минэкономики подготовило проект изменений, предусматривающий дополнительное время на обустройство укрытий. Для одних предприятий его предлагают продлить до апреля, для других до июня 2027 года.

Проблема в том, что не все предприниматели могут быстро выполнить новые требования. В некоторых районах рядом нет доступных укрытий, а установка собственных мобильных конструкций может стоить более миллиона гривен. К тому же ожидать их приходится месяцами.

Какие правила работы бизнеса будут действовать с 5 декабря

Новый порядок работы предприятий во время воздушных тревог Кабмин утвердил постановлением № 1092 от 4 сентября 2026 года. Документ разделил воздушные тревоги по уровням угрозы.

Желтый уровень объявляют в случае угрозы применения дронов. Красный означает ракетную, ракетно-дроновую или массированную дроновую угрозу.

Для предпринимателей ключевое значение имеет желтый уровень. Во время такой тревоги бизнес может работать при обеспечении защиты работников и посетителей.

Для этого не обязательно строить отдельное бомбоубежище. Предприятие может использовать защитное сооружение, постоянное или временное укрытие, сооружение двойного назначения или безопасное пространство в здании.

Предприятия, не имеющие должной защиты, получили переходный период до 4 декабря 2026 года. До этого они могли работать во время желтых тревог по согласованию с трудовым коллективом.

С 5 декабря такая возможность по общему правилу прекращается. Предприятия без укрытий или безопасных пространств, которые не получат отсрочку, должны будут останавливать работу на время желтой тревоги.

Это не означает, что заведения должны быть закрыты на весь день. Ограничение относится только к периоду действия соответствующего сигнала. Между тревогами они смогут работать в обычном режиме.

Кому разрешат работать без готового укрытия в 2027 году

В конце октября премьер-министр Сергей Корецкий признал, что значительная часть предприятий не выполнила базовые требования безопасности. Он сообщил о готовящихся изменениях, которые должны дать бизнесу больше времени на обустройство укрытий.

16 ноября народный депутат Ярослав Железняк обнародовал условия проекта Минэкономики по отсрочке.

Документ предусматривает два варианта продления сроков:

До 4 апреля 2027 г. смогут работать предприятия, которые до 4 декабря 2026 г. документально подтвердят, что уже начали обустраивать укрытие или безопасное пространство.

До 4 июня 2027 дополнительное время предлагают предоставить предприятиям, которые строят или реконструируют защитные сооружения по проектной документации.

Следовательно, самого намерения обустроить укрытие будет недостаточно. Предпринимателям придется подтвердить документами, что они уже приступили к соответствующим работам.

По словам Железняка, для этого понадобится шесть документов. Депутат также обратил внимание, что ни одно из них не выдает государство.

На 21 ноября эти условия остаются предложениями Минэкономики. Чтобы они вступили в силу, правительство должно утвердить соответствующие изменения.

Отдельно в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления № 16207, который касается правил работы предприятий во время воздушных тревог. 18 ноября профильный комитет рекомендовал вынести его на рассмотрение парламента. Однако по состоянию на 21 ноября документ еще не был принят.

Хватит ли бизнеса укрытий рядом

Предприятиям не обязательно иметь собственное укрытие. Правительство допускает возможность пользоваться посторонними защитными сооружениями, если они расположены неподалеку и обладают достаточной емкостью.

О такой возможности 29 октября заявил премьер-министр Сергей Корецкий. По его словам, укрытие рядом может использовать и предприятие, которому оно не принадлежит.

Министерство внутренних дел в письме Кабмину определило ориентировочное расстояние: до 300 метров в многоэтажной застройке и до 500 метров в малоэтажной и среднеэтажной.

Однако самой близости недостаточно. Укрытие должно вмещать всех работников и посетителей заведения, которые могут одновременно находиться там в часы наибольшей нагрузки.

Предприниматели должны самостоятельно договариваться с балансодержателями защитных сооружений о возможности их использования. Именно балансодержатель определяет, можно ли принимать там посторонних и на каких условиях.

Насколько сложно будет выполнить эти требования, показывает исследование «Экономической правды» по Киеву. Издание проанализировало около 59 тыс. кафе, магазинов, салонов красоты, СТО и офисов из базы OpenStreetMap. Для сравнения использовали городской реестр, в котором около 3,1 тыс. укрытий, доступных для посторонних людей.

По расчетам издания, 85% заведений имеют укрытие в радиусе 300 метров. Остальные 8,7 тыс. объектов, или 15%, не имеют защитного сооружения на таком расстоянии.

Однако это только расчет по расстоянию. Если учесть ограниченную емкость укрытий и предположить, что каждое из них может принять не более десяти условных заведений, то количество предприятий без доступного места растет до 22 тыс., или 36%.

Самая сложная ситуация, по оценкам издания, находится в спальных районах столицы. В Деснянском районе без доступного места в укрытии могут остаться 51% заведений, в Подольском — 46%. В Печерском районе этот показатель составляет 21%.

Эти цифры являются результатом расчетов редакции, а не официальной статистикой городских властей. Однако они показывают, что наличие укрытия поблизости не гарантирует предприятию возможности им воспользоваться.

Сколько стоит собственное укрытие

Если вблизи отсутствует защитное сооружение или договориться о его использовании не удалось, бизнесу приходится искать другие решения. Один из вариантов — установить мобильное укрытие на собственной территории.

Однако такие конструкции дорожают. В октябре Союз украинских предпринимателей сообщал, что стоимость отдельных мобильных укрытий выросла с 600−800 тыс. грн до 1,2−1,4 млн грн.

Предприниматели также жаловались на длительное ожидание. Очередь на приобретение готовых конструкций может достигать шести месяцев.

Это создает проблему для тех, кто только сейчас начинает обустраивать защиту. Даже заказав укрытие до 4 декабря, предприниматель может получить его уже после завершения предложенной отсрочки до апреля 2027 года.

Один из примеров обустройства собственных укрытий — «Укрнафта». Компания устанавливает 13 бетонных конструкций на автозаправках в Киеве и области.

Для небольших предприятий такие затраты могут оказаться значительными. Особенно это касается арендаторов, которые не всегда могут самостоятельно обустроить защитную постройку в помещении, где работают.

Сколько времени бизнес может терять из-за тревог

Новые правила могут влиять не только на условия работы предприятий, но и их рабочий график.

По подсчетам Ярослава Железняка, предприятие в Киеве, работающее в будни с 9:00 до 18:00 и не имеющее права продолжать работу во время желтых тревог, по данным октября могло бы простоять 38 рабочих часов. Это более четырех рабочих дней.

Для кафе и магазинов это означает перерывы в обслуживании клиентов, для салонов красоты — перенос записей, для СТО — задержки в работе с автомобилями.

Именно поэтому правительство готовит дополнительное время для предприятий, уже начавших выполнять требования. Однако окончательные условия отсрочки будут зависеть от решения Кабмина.

До 4 декабря предпринимателям нужно выяснить, есть ли у них доступ к укрытию, хватит ли там места для работников и клиентов и соответствуют ли они условиям предложенного продления сроков.

Если изменения не будут приняты до завершения переходного периода, с 5 декабря предприятия без надлежащей защиты должны будут останавливать работу во время желтых воздушных тревог.