Топ-5 новостей за пятницу: гривна укрепилась ниже 45 долларов, Украине нужно найти еще €25 млрд, а банки нарастили кредитование на 33%
Резкое укрепление гривни на межбанке: как отреагирует наличный курс доллара
Через неделю безналичный доллар на межбанке потерял 37,5 копейки и пробил вниз психологическую отметку в 45 гривен, а евро подешевел сразу на 56 копеек. Наличный рынок уже начал разворачиваться вслед за торгами, но с редкой для Украины аномалией: из-за нехватки наличной валюты обменники держат курсы выше, чем в кассах банков. Разбираемся, почему гривна пошла вверх и каких ценников ждать в эти выходные.
€90 млрд уже очерчено, еще €25 млрд нужно найти: Зеленский рассказал о финансировании Украины на 2027 год
Украина потребует €115 млрд финансирования в 2027 году. Сейчас у Киева есть подтверждение или положительные сигналы относительно привлечения €90 млрд, однако еще €25 млрд необходимо обеспечить. Об этом, как сообщил Interfax-Украина, заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине 19 ноября.
Украинцы купили наличной валюты на $2,3 млрд: где спрос рос быстрее всего
В октябре украинцы приобрели наличную валюту на $2,3 млрд, тогда как продали на $1,3 млрд. Чистая покупка за месяц выросла на 33,4%, до $986,8 млн. Наибольшая доля спроса пришлась на Киев, Днепропетровскую, Харьковскую и Львовскую области, а быстрее всего покупка росла на Буковине.
$195 млрд разрушений и $667 млрд экономических потерь: что показала новая оценка последствий войны в Украине
Общая стоимость убытков и потребностей Украины, связанных с войной, оценивается примерно в $585 млрд. Такую цифру озвучил министр экономики и экологии Александр Кравченко во время немецко-украинского бизнес-форума в Берлине, сообщает Новости.LIVE.
В Украине банки нарастили кредитование почти на 33%: Пышный предупредил, что может помешать росту
Украинские банки все активнее финансируют бизнес и население: за год кредитный портфель вырос почти на треть. Однако сберечь такие темпы может быть непросто. Глава НБУ Андрей Пышный считает, что продление действия 50% налога на прибыль банков в 2027 году ограничит их возможности наращивать капитал и выдавать новые кредиты.
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