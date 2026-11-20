Через неделю безналичный доллар на межбанке потерял 37,5 копейки и пробил вниз психологическую отметку в 45 гривен, а евро подешевел сразу на 56 копеек. Наличный рынок уже начал разворачиваться вслед за торгами, но с редкой для Украины аномалией: из-за нехватки наличной валюты обменники держат курсы выше, чем в кассах банков. Разбираемся, почему гривна пошла вверх и каких ценников ждать в эти выходные.

Украина потребует €115 млрд финансирования в 2027 году. Сейчас у Киева есть подтверждение или положительные сигналы относительно привлечения €90 млрд, однако еще €25 млрд необходимо обеспечить. Об этом, как сообщил Interfax-Украина, заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине 19 ноября.