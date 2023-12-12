Виртуальный monobank попал под массированную DDoS-атаку. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
monobank попал под массированную кибератаку (обновлено)
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«Массированная DDoS атака на моно. Объект атаки: точки входа на Amazon (Банки, сайт)», — написал он в Telegram.
В то же время Гороховский отметил, что ситуация находится под контролем.
Обновлено
Позже Гороховский написал, что сотрудники monobank отразили кибератаку.
Напомним
Напомним, что сегодня хакерская атака была совершена и на мобильном операторе «Киевстар».
В то же время сбой в работе «Киевстар» фиксируется по всей стране. Абоненты сообщают об отсутствии мобильной связи, кроме того, не работает сайт оператора, мобильное приложение «Киевстар». Также нет доступа в интернет.
Вице-премьер-министр Александр Кубраков заявил, что «Киевстар» должен восстановить связь в течение четырех-пяти часов.
Комментарии - 2
Сам себе не похвалиш ніхто не похвалить))
Співробітники нічого не відбивали, його відбив AWS)))
Дякуємо співробітникам AWS за сервіс WAF+Shield))