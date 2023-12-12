monobank попал под массированную кибератаку (обновлено)

Виртуальный monobank попал под массированную DDoS-атаку. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский .

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«Массированная DDoS атака на моно. Объект атаки: точки входа на Amazon (Банки, сайт)», — написал он в Telegram.

В то же время Гороховский отметил, что ситуация находится под контролем.

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Позже Гороховский написал, что сотрудники monobank отразили кибератаку.

Напомним

Напомним, что сегодня хакерская атака была совершена и на мобильном операторе «Киевстар».

В то же время сбой в работе «Киевстар» фиксируется по всей стране. Абоненты сообщают об отсутствии мобильной связи, кроме того, не работает сайт оператора, мобильное приложение «Киевстар». Также нет доступа в интернет.

Вице-премьер-министр Александр Кубраков заявил, что «Киевстар» должен восстановить связь в течение четырех-пяти часов.