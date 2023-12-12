В сети «Киевстар» произошел масштабный сбой

Мобильный оператор «Киевстар» заявил о техническом сбое в сети, из-за чего могут быть недоступны услуги связи и доступа в интернет. Как подчеркнули в компании, над устранением проблемы уже работают специалисты.

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«Сегодня в нашей сети произошел технический сбой, в результате которого могут быть недоступны услуги связи и доступа в интернет в части абонентской базы. Специалисты компании работают над устранением проблемы», — отметили в пресс-службе «Киевстар».

Утром, 12 декабря, абоненты «Киевстара» начали массово жаловаться на отсутствие мобильной связи и интернета. Также не работает сайт оператора и мобильное приложение.

О сбоях в системе сообщали пользователи из Киева и области, Львова, Ивано-Франковска, Сум, Запорожской области и других регионов.

Сколько будут продолжаться ремонтные работы по восстановлению сети «Киевстар», пока неизвестно.