Рейтинг устойчивости банков: топ-5 покинул Приват

«Минфин» подготовил рейтинг устойчивости украинских банков за второй квартал текущего года. Редакция определила, каким банкам больше всего доверяют клиенты и эксперты, и кто на втором году войны демонстрирует самые лучшие финансовые показатели.

Сенс плюс, Конкорд минус

Ключевым событием на банковском рынке с начала года стало завершение эпопеи с национализацией Сенс Банка (бывший Альфа-Банк), который был связан с подсанкционными гражданами россии.

Если со Сбербанком и Проминвестбанком Нацбанк разобрался быстро, и отозвал лицензию уже на второй день после полномасштабного вторжения, то Альфа проработала на нашем рынке при наличии акционеров с российскими корнями почти полтора года после этого. Сказывался значительный вес учреждения на банковском рынке (3% от общих активов), а также попытки владельцев финучреждения доказать, что у них нет прямой связи с государством-агрессором.

В конце концов, в июле было принято решение о национализации финучреждения. Доля государственных банков выросла до 53,2% активов, а объем депозитов физлиц в них превысил 65%.

Учитывая длительную подготовку и дискуссии, национализация Сенса ни для кого не стала неожиданностью. Как сообщил ФГВФЛ, оттока вкладов из учреждения не происходило, а за первые сутки после национализации депозитов было открыто на 330 млн грн — в три раза больше, чем за день до этого.

Спокойно для рынка прошел и отзыв в начале августа лицензии в Конкорд банке. Согласно официальному комментарию НБУ, причиной стали систематические нарушения требований законодательства в сфере предотвращения отмыванию незаконных доходов. Неофициально говорят, что на учреждение приходилось до четверти вывода средств игорным бизнесом в Украине. Ранее из-за подобных нарушений лицензии лишился Айбокс Банк.

Завершение истории с Конкордом было ожидаемым. За последние два года регулятор уже выписал ему штрафов на 64 млн грн и дал официальное предупреждение. В предыдущем рейтинге устойчивости Конкорд занял 30 место из 33 участников, а, по оценке экспертов, еще более низкую — 31 позицию.

Проблем на рынке из-за вывода этого учреждения удалось избежать благодаря незначительному его весу — лишь 0,17% от активов платежеспособных банков. Кроме того, ФГВФЛ гарантирует возврат вкладов частных клиентов в полном объеме, а потому они не пострадали.

У банкиров денег становится больше

В условиях войны банки не только продолжают фиксировать прибыль, но и стремительно ее наращивают. За первые полгода они уже заработали 67,6 млрд грн. Для сравнения: за весь прошлый год в их наработке было 24,7 млрд грн. По всей видимости, заработки банков превысят даже показатели 2021 года, когда они получили 77,5 млрд грн.

Летом из 65 платежеспособных банков убытки зафиксировали всего 8, хотя по итогам прошлого года «в минус» работал почти каждый третий.

По данным Нацбанка, главными факторами прибыльности сектора являлись процентные доходы и несущественные объемы формирования резервов. Чистый процентный доход за первое полугодие увеличился на 41%, благодаря вложениям в депозитные сертификаты НБУ, а комиссионный — на 22%. Резкий рост доходов финансистов привлек к ним внимание законодателей: в парламенте уже зарегистрирован законопроект, которым предлагается взимать дополнительно к налогу на прибыль еще 5% с чистого процентного дохода.

Вместе с ростом прибыли, растут и чистые активы — за второй квартал они прибавили 5,6%. Медленно начинает оживать кредитование. Корпоративный кредитный портфель, как и весь год, продолжал снижаться первые два месяца квартала, но в июне наконец-то продемонстрировал рост. Правда, корпоративное кредитование продолжается преимущественно в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%».

Более оптимистичная картина в розничном кредитовании, которое за квартал впервые с начала полномасштабного вторжения выросло на 4,5%. Как отмечает НБУ, это произошло, прежде всего, благодаря возобновлению карточного кредитования.

Кто попал в рейтинг

В рейтинг устойчивости редакция традиционно берет банки, на счетах которых размещено не менее 1 млрд грн средств физических лиц.

По сравнению с первым кварталом, количество участников уменьшилось: из рейтинга исключен Конкорд, ни одно новое учреждение мы не добавили. Таким образом, общее количество участников рейтинга снизилось до 32 банков.

Рейтинг устойчивости

Вместе с улучшением ситуации в банковской системе, вырос и средний балл, который получили участники рейтинга. Если в первом квартале он составил 3,35, то в этот раз — 3,38. Улучшить свои оценки удалось 20 участникам рейтинга, а более низкие баллы, по сравнению с предыдущим кварталом, — у 13.

В этот раз первую пятерку в рейтинге полностью захватили банки с иностранным капиталом. В предыдущем квартале этот перечень «разбавлял» государственный Приват, который сейчас опустился на шестую ступеньку.

Изменился, по сравнению с предыдущим кварталом, и лидер рейтинга. Первенство завоевал Укрсиббанк, сумевший потеснить Креди Агриколь. Правда, не стоит думать, что это говорит о каких-то проблемах у последнего. Креди Агриколь даже улучшил свой балл, по сравнению с предыдущим отчетом, но Укрсибу удалось повысить оценку еще более существенно, что и обеспечило ему первенство.

Читайте также: Нацбанк рассказал «Минфину», когда может начаться слияние и продажа банков

Улучшили свои места в рейтинге госбанки. Если в прошлый раз в первую десятку вошел только Приват, то сейчас в нее попали Ощад и Укрэксим, Укргаз занял 11 место. Недавно государственный Сенс занял 15 позицию, поднявшись вверх на 4 места.

Особенно резких взлетов или падений во втором квартале не происходило, банки разместились примерно на тех же позициях, что и в прошлый раз.

Рейтинг устойчивости

Лояльность вкладчиков

Для расчета лояльности вкладчиков «Минфин» использует ряд показателей. В частности, это доля банка на депозитном рынке, абсолютный и относительный показатели прироста депозитов граждан. Практически всегда банки существенно меняют свои позиции в этом рейтинге, ведь место зависит от ставок по вкладам и активности банка в их привлечении. То есть, если банку больше нужны деньги, он может более активно работать над их получением.

Второй квартал отличился высокими ставками по депозитам. Если на конец прошлого года банки в среднем по годовым вкладам были готовы платить 13,85%, то к началу квартала — уже 14,8%, а ближе к его завершению — 15,8%. Правда, на фоне снижения ключевой ставки НБУ банки уже начали резать доходы по вкладам.

Конечно, высокие ставки сказались и на динамике вкладов. В целом, сумма средств физлиц в банках за 2 квартал выросла на 7,5%, а срочные гривневые депозиты прибавили за этот период 14,1%. Также почти на 13% выросли корпоративные гривневые вклады.

В то же время, ситуация с валютой была противоположной. Срочные вклады населения в СКВ сократились на 13,5%. Причины очевидные — символические ставки у большинства банков, а также укрепление наличного курса, что сделало неинтересным покупку безналичной валюты с ее обязательным размещением на депозите.

Лидером по лояльности вкладчиков стал Укрсиббанк, который поднялся сразу на 13 строчек. Украинцы доверяют средства лидеру рейтинга устойчивости, несмотря даже на то, что по гривневым вкладам у него самые низкие ставки среди всех крупных банков.

Читайте также:Военные ОВГЗ или депозит: «Минфин» просчитал, где можно заработать больше

В первой десятке по рейтингу лояльности оказались сразу 4 украинских частных банка (Пивденный, Универсал, ПУМБ и А-Банк), которые достаточно активно привлекают средства. Подтверждает это и статистика НБУ, по которой банки по этой категории нарастили объем гривневых срочных вкладов за квартал на 19,5%.

Ренкинг банков по показателю лояльности вкладчиков

Банк Индекс лояльности вкладчиков за 2 квартал 2023 г. Место за 2 квартал 2023 г. Смена места, по сравнению с 1 кв. 2023 г. Место банка в общем рейтинге Укрсиббанк 4,6 1 +13 1 Пивденный 4,4 2 +2 13 Кредобанк 4,3 3 +4 4 Креди Агриколь Банк 4,2 4 +1 2 Укрэксимбанк 4,2 5 +11 10 Универсал Банк 4,2 6 -5 12 Райффайзен Банк 4,1 7 -1 3 ПУМБ 4,1 8 -6 8 А-Банк 4 9 -6 19 Ощадбанк 3,9 10 0 9 Банк Кредит Днепр 3,9 11 +9 17 Приватбанк 3,8 12 -3 6 Сенс Банк 3,8 13 -5 15 Правэкс Банк 3,7 14 +11 14 Таскомбанк 3,7 15 +3 18 Банк Восток 3,7 16 +5 20 Клиринговый Дом 3,7 17 +15 23 Банк Львов 3,7 18 -3 24 ОТП Банк 3,6 19 +4 5 Укргазбанк 3,6 20 +11 11 Прокредит Банк 3,5 21 -2 7 МТБ Банк 3,5 22 +2 28 Идея Банк 3,4 23 +6 21 Аккордбанк 3,4 24 -13 25 Радабанк 3,4 25 -13 26 Коминбанк 3,4 26 -13 30 Полтава-банк 3,3 27 -1 22 Пиреус Банк 3,2 28 -11 16 Банк Глобус 3,2 29 -7 27 Банк Инвестиций и Сбережений 3,2 30 0 31 Индустриалбанк 3,2 31 -3 32 Альянс Банк 2,9 32 -5 29

Оценки экспертов

При подготовке рейтинга «Минфин» просит экспертов выставить банкам оценки, в зависимости от готовности разместить в финучреждениях собственные средства. В опросе приняли участие представители ICU, IBI Rating, Dragon Capital, Ukraine Economic Outlook, а также финансовый эксперт «Минфина».

В условиях войны специалисты больше всего доверяют государственным банкам — Привату и Ощаду, которые заняли первые две строчки. При этом первый повторил свой результат за предыдущий квартал. В первую десятку вошли также Укрэксим и Укргаз. Ожидаемо улучшил свое место Сенс, который поднялся на 9 позиций и вплотную приблизился к первой десятке.

Все еще входят в первую десятку Райффайзен и ОТП. Международные банковские группы, которым принадлежат эти учреждения, получили от НАПК статус спонсоров войны за работу в россии, однако, на отношение специалистов к украинским банкам это, похоже, не сильно повлияло.

Самое же существенное падение испытал Коминбанк, который потерял сразу 10 позиций и, по оценкам экспертов, занял последнее место. На позицию специалистов повлияло то, что в июне регулятор выписал учреждению штраф на 10,45 млн грн за нарушение финмониторинга — по публикациям в СМИ, львиная доля всех транзакций учреждения приходилась на код «видеоигры». Уже ликвидированный Конкорд в июне тоже получил штраф, но более скромный — 400 тыс. грн.

Ренкинг банков по оценкам экспертов

Банк Средняя оценка экспертов за 2 квартал 2023 г. Место за 2 кв. 2023 г. Смена места, по сравнению с 1 кв. 2023 г. Место банка в общем рейтинге Приватбанк 4,56 1 0 6 Ощадбанк 4,47 2 +2 9 Креди Агриколь Банк 4,38 3 0 2 Укрсиббанк 4,29 4 -3 1 Укрэксимбанк 4,2 5 +6 10 Укргазбанк 4,2 6 +1 11 Райффайзен Банк 4,11 7 -2 3 Прокредит Банк 3,93 8 +1 7 Кредобанк 3,84 9 -3 4 ОТП Банк 3,84 10 -2 5 Сенс Банк 3,84 11 +9 15 ПУМБ 3,49 12 -2 8 Универсал Банк 3,49 13 +2 12 Банк Львов 3,31 14 +3 24 Правэкс Банк 3,22 15 -2 14 Пиреус Банк 3,22 16 0 16 Таскомбанк 3,04 17 -3 18 Пивденный 2,69 18 +1 13 Банк Восток 2,6 19 +2 20 Аккордбанк 2,6 20 -8 25 Банк Кредит Днепр 2,51 21 -3 17 Идея Банк 2,51 22 +2 21 А-Банк 2,33 23 +4 19 Полтава-банк 2,24 24 +1 22 МТБ Банк 2,24 25 +1 28 Радабанк 2,07 26 +2 26 Банк Глобус 2,07 27 -4 27 Альянс Банк 1,8 28 +1 29 Банк Инвестиций и Сбережений 1,8 29 +3 31 Индустриалбанк 1,8 30 0 32 Клиринговый Дом 1,62 31 +2 23 Коминбанк 1,36 32 -10 30

Свою оценку устойчивости 20 крупнейших банков сейчас проводит НБУ. Первые результаты диагностики, говорят представители регулятора, оптимистичные, существенных недооценок кредитного риска не выявлено.

Читайте также: В перспективе доходность депозитов будет снижаться — глава НБУ

Стабильность работы банковской системы дает надежду на то, что финучреждения начнут более активно возвращаться к кредитованию, о необходимости чего говорят как эксперты, так и руководство НБУ.