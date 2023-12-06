Зеленский подписал закон о налогообложении сверхприбылей банков

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 декабря 2023, 13:22 Читати українською

Зеленский подписал закон о налогообложении сверхприбылей банков

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 9656-д о дополнительном временном налогообложении банков. Об этом сообщил заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 9656-д о дополнительном временном налогообложении банков.
Фото: president.gov.ua

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Президент подписал законопроект о налогообложении банков № 9656д. Это тоже требование МВФ», — отметил он.

Сколько придется платить банкам

  • налогообложение сверхприбылей банков по результатам 2023 года будет осуществлено по ставке 50%;
  • начиная с 2024 года базовая ставка налога на прибыль для банков составит 25%.

Читайте также: Главы НБУ и Минфина поддерживают налогообложение банковских сверхприбылей

Что дает законопроект

Законопроект позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет для финансирования военных расходов.

По расчету Министерства финансов это принесет бюджету только за 2023 год 24−25 млрд грн, далее ожидается по 6−7 млрд грн.

Читайте также: Налог на сверхприбыли банков: чем он опасен для вкладчиков и государства

Напомним

«Минфин» писал, что 21 ноября 2023 года Верховная Рада приняла законопроект № 9656-д о дополнительном временном налогообложении банков во втором чтении и в целом.

В конце августа в ВР внесли законопроект о налогообложении в 2024—2026 годах чистого процентного дохода банков по ставке 5% (дополнительно к уплате налога на прибыль предприятий), что могло бы принести госбюджету, по их оценкам, около 10 млрд грн в следующем году.

Читайте также: Украинские банки получили рекордную прибыль за 7 месяцев года

За первую половину 2023 года процентные доходы банков достигли 141 млрд грн, в том числе благодаря операциям с государственными ценными бумагами — 73,5 млрд грн, а чистые процентные доходы за этот же период составили 93,6 млрд грн, увеличившись по сравнению с довоенным периодом 2021 года 75%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
Moonlighter
Moonlighter
6 декабря 2023, 14:00
#
Почему Зеленский без очков?)
+
0
Антон Куминов
Антон Куминов
6 декабря 2023, 17:02
#
Прозрение
+
+15
BatonUA
BatonUA
6 декабря 2023, 14:17
#
Ціль хороша, але заднім числом таке не можна робити. При тому залишається причина такої ситуація. Що заважатиме НБУ в наступному році ще більше пхати грошей в кармани банків? Плюс деякі банки явно будуть різко «зменшувати» прибуток
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
6 декабря 2023, 14:23
#
Они сами вынуждают банки вести чёрные и белый бизнес)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает D3N и 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами