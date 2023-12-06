Зеленский подписал закон о налогообложении сверхприбылей банков

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 9656-д о дополнительном временном налогообложении банков. Об этом сообщил заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Президент подписал законопроект о налогообложении банков № 9656д. Это тоже требование МВФ», — отметил он.

Сколько придется платить банкам

налогообложение сверхприбылей банков по результатам 2023 года будет осуществлено по ставке 50%;

начиная с 2024 года базовая ставка налога на прибыль для банков составит 25%.

Читайте также: Главы НБУ и Минфина поддерживают налогообложение банковских сверхприбылей

Что дает законопроект

Законопроект позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет для финансирования военных расходов.

По расчету Министерства финансов это принесет бюджету только за 2023 год 24−25 млрд грн, далее ожидается по 6−7 млрд грн.

Читайте также: Налог на сверхприбыли банков: чем он опасен для вкладчиков и государства

Напомним

«Минфин» писал, что 21 ноября 2023 года Верховная Рада приняла законопроект № 9656-д о дополнительном временном налогообложении банков во втором чтении и в целом.

В конце августа в ВР внесли законопроект о налогообложении в 2024—2026 годах чистого процентного дохода банков по ставке 5% (дополнительно к уплате налога на прибыль предприятий), что могло бы принести госбюджету, по их оценкам, около 10 млрд грн в следующем году.