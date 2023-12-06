Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 9656-д о дополнительном временном налогообложении банков. Об этом сообщил заместитель руководителя
Зеленский подписал закон о налогообложении сверхприбылей банков
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 9656-д о дополнительном временном налогообложении банков. Об этом сообщил заместитель руководителя
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«Президент подписал законопроект о налогообложении банков № 9656д. Это тоже требование МВФ», — отметил он.
Сколько придется платить банкам
- налогообложение сверхприбылей банков по результатам 2023 года будет осуществлено по ставке 50%;
- начиная с 2024 года базовая ставка налога на прибыль для банков составит 25%.
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Что дает законопроект
Законопроект позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет для финансирования военных расходов.
По расчету Министерства финансов это принесет бюджету только за 2023 год 24−25 млрд грн, далее ожидается по 6−7 млрд грн.
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Напомним
«Минфин» писал, что 21 ноября 2023 года Верховная Рада приняла законопроект № 9656-д о дополнительном временном налогообложении банков во втором чтении и в целом.
В конце августа в ВР внесли законопроект о налогообложении в 2024—2026 годах чистого процентного дохода банков по ставке 5% (дополнительно к уплате налога на прибыль предприятий), что могло бы принести госбюджету, по их оценкам, около 10 млрд грн в следующем году.
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За первую половину 2023 года процентные доходы банков достигли 141 млрд грн, в том числе благодаря операциям с государственными ценными бумагами — 73,5 млрд грн, а чистые процентные доходы за этот же период составили 93,6 млрд грн, увеличившись по сравнению с довоенным периодом 2021 года 75%.
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