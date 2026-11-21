Криптовалюта все заметнее используется для перевода денег в Украину из-за границы. За год украинские криптогаманцы получили $12 млрд в стейблкоинах, причем для 16 из 21 исследованной страны Украина стала главным направлением небольших транзакций. Данные показывают связь между численностью украинской диаспоры и объемами таких переводов. Об этом сообщил народный депутат Вадим Гетманцев, ссылаясь на исследование Chainalysis. На фоне роста таких операций особое значение приобретают правила хранения цифровых активов и защиты их владельцев.

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За период с июля 2025-го по июнь 2026 года Chainalysis зафиксировала $12 млрд трансграничных переводов в стейблкоинах на украинские криптогаманцы. Из этой суммы $2,41 млрд пришлось на розничные P2P-транзакции, то есть переводы между пользователями на сумму менее $ 10 тыс. за одну операцию

Аналитики исследовали направления таких переводов в 21 стране, где объем исходящих розничных P2P-транзакций в стейблкоинах составлял, по меньшей мере, $5 млн. Для 16 из них Украина была главным направлением переводов, а для 19 вошла в тройку самых популярных. В среднем страны по этой выборке направляли в Украину 27,7% своих розничных P2P-переводов в стейблкоинах.

Отдельно Chainalysis проанализировала 36 стран Западной и Восточной Европы и Северной Америки. Исследователи выявили почти пропорциональную зависимость: чем больше украинцев проживает в определенной стране, тем больше стейблкоинов оттуда поступает на украинские кошельки. В эту группу аналитики включили как украинцев, выехавших после начала полномасштабной войны, так и тех, кто жил за границей раньше.

Крупнейшим источником небольших преданий стала Канада. Оттуда в Украину поступило $359 млн. в транзакциях до $10 тыс. за операцию. В то же время, аналитики отметили, что Германия и Польша имеют большие украинские общины среди беженцев, чем Канада.

Как работают такие переводы

Стейблкоины отличаются от биткоина и других криптовалют тем, что их стоимость привязана к определенному стабильному активу, чаще всего доллару США. Один из самых известных примеров — USDT. Такие цифровые активы используются не только для торговли, но и для перемещения средств между странами.

Механизм предания предполагает, что отправитель посылает стейблкоины на криптогаманец получателя. Тот может хранить или обменять на местную валюту через соответствующий сервис или платформу.

В материале Минфина об использовании криптовалют для международных переводов описана обратная схема: отправитель в Украине покупает USDT за гривны, переводит их на кошелек за рубежом, а получатель обменивает цифровые активы на местную валюту. В исследовании Chainalysis зафиксировано противоположное направление движения средств из-за границы в Украину.

Что предлагают сменить на крипторынку

С увеличением объемов операций возникает вопрос не только удобства переводов, но и защиты цифровых активов, которые пользователи передают на хранение криптоплатформам. Один из документов, призванных урегулировать эту сферу, — законопроект № 10225-д о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты по обороту виртуальных активов в Украине.

Документ был зарегистрирован в Верховной Раде 24 апреля 2025 года. 3 сентября того же года парламент принял его за основу. По состоянию на 21 ноября 2026 года в официальной карточке законопроекта отмечено, что он готовится ко второму чтению.

Законодательная инициатива должна сформировать правила работы рынка виртуальных активов: определить требования к его участникам, распределить полномочия между регуляторами и урегулировать налогообложение операций с криптовалютами.

Отдельное направление — защита клиентских средств. Как сообщил Вадим Гетманцев, профильный комитет рекомендовал парламенту принять законопроект во втором чтении и целом. Среди предложенных норм — обязательства для платформ, принимающих активы клиентов на хранение, отделять их от собственных активов компании.

Законопроект предусматривает, что криптоплатформы должны сохранять активы клиентов отдельно от собственных. Это должно сделать невозможным смешивание средств пользователей с имуществом компании и усилить защиту владельцев цифровых активов.

Пока эта норма остается предложением. Профильный комитет рекомендовал принять законопроект во втором чтении и целом. Окончательное решение должна быть принята Верховной Радой.

Каков объем украинского криптовалютного рынка

Отдельно Chainalysis оценила общий объем украинской криптоэкономики за этот период в $128,3 млрд. Это второй показатель в Восточной Европе после России. За год украинский рынок вырос на 0,2%, в то время как криптоэкономика региона в целом сократилась на 7,9%.

Этот показатель охватывает криптовалютную активность в Украине в целом, а не только переводы из-за границы. Для сравнения, $12 млрд — это объем трансграничных поступлений в стейблкоинах на украинские кошельки за тот же период.