Возможность связаться с родными, конфиденциально пообщаться с адвокатом, сберечь телефон и получить медицинскую помощь. Такие гарантии предусматривает приказ Главнокомандующего ВСУ № 423 от 6 октября 2026, регламентирующий порядок пребывания военнообязанных в территориальных центрах комплектования. Документ также определяет, как должны быть доставлены граждан в ТЦК, видеофиксация и обеспечение бытовых условий. Разбираем, какие правила прописаны в инструкции, что она изменяет для военнообязанных и насколько ее положения могут повлиять на практику работы ТЦК.

Приказ № 423: что изменилось для военнообязанных и какие права им гарантируются. Фото: АрмияInform

Могут ли у ТЦК забрать телефон и запретить звонить родным

Одна из важных норм инструкции касается связи с близкими по прибытии человека в территориальный центр комплектования.

Должностное лицо должно выяснить, кому гражданин хочет сообщить о своем местонахождении. Это может быть родственник, адвокат или другое доверенное лицо.

Очередной ТЦК должен самостоятельно совершить телефонный звонок по указанному номеру и сообщить о нахождении человека в центре. Факт вызова, номер телефона и имя адресата вносятся в соответствующий журнал. Если адресат не отвечает, предусмотрена повторная попытка связи.

Инструкция также закрепляет право военнообязанного на юридическую помощь и конфиденциальное общение с адвокатом.

Отдельно урегулированы вопросы личных вещей. Сам факт нахождения человека в ТЦК не является основанием для извлечения мобильного телефона, ремня, шнурков и других личных предметов.

Если гражданин добровольно передает вещи на хранение, это оформляется актом в двух экземплярах с указанием перечня имущества. Один экземпляр получает владелец.

Передача телефона на хранение не дает работникам ТЦК права просматривать его содержимое.

Как должны доставлять военнообязанных в ТЦК

Приказ № 423 отдельно определяет порядок доставки граждан в территориальные центры комплектования и разграничивает полномочия ТЦК и Национальной полиции.

Представители ТЦК не должны самостоятельно производить административное задержание или принудительное доставление граждан. Такие мероприятия могут проводить уполномоченные работники Национальной полиции при наличии предусмотренных законодательством оснований.

Для доставки задержанных лиц инструкция предусматривает использование служебного транспорта полиции. Автомобили ТЦК или личный транспорт военнослужащих для этого не допускаются.

По прибытии в ТЦК должностные лица должны установить личность гражданина, выяснить основания доставки и зафиксировать время прибытия. Если речь идет об административном задержании, необходимо также оформить соответствующие процессуальные документы.

Отдельно инструкция рассматривает случаи технической невозможности получить доступ к реестру Оберег. Сам по себе сбой в работе реестра не является основанием для принудительного доставки человека в ТЦК.

Также документ разграничивает отказ предъявить военно-учетные документы и отказ получить повестку. Это разные правовые ситуации, требующие отдельной оценки.

Видеофиксация и условия пребывания в ТЦК

Еще одно требование приказа касается непрерывного видеонаблюдения в помещениях, где находятся военнообязанные.

Записи должны храниться не менее 30 дней. О ведении видеонаблюдения должны сообщать соответствующие информационные таблички.

Это позволяет восстановить последовательность событий в случае конфликта, проверить обстоятельства пребывания человека в ТЦК и использовать записи при рассмотрении жалоб.

Инструкция также определяет требования к помещениям, где граждане ожидают проверку документов, прием ответственных должностных лиц или направление на военно-врачебную комиссию.

В таких комнатах должно быть достаточно места для сидения, должное освещение, естественная или искусственная вентиляция, питьевая вода и доступ к санитарным помещениям.

Отдельный блок посвящен питанию людей, длительно ожидающих отправки в воинские части.

Меню должны составлять заранее в неделю. Суточная энергетическая ценность рациона согласно приведенным положениям инструкции должна составлять не менее 3500 килокалорий.

Если у ТЦК есть столовая или буфет, питание организуют там. В их отсутствие предусмотрено обустройство временных пунктов питания в соответствующих помещениях, полевых кухнях или палатках.

Что предусмотрено по медицинскому осмотру и отсрочке

Инструкция устанавливает отдельные правила проверки оснований отсрочки и организации медицинского осмотра.

В частности, предусмотрено, что направлять человека на медицинское освидетельствование нельзя до принятия комиссией ТЦК решения о предоставлении отсрочки или отказе в нем.

Данные для проверки соответствующих оснований должны сверяться по оригиналам документов и через взаимодействие реестра «Оберег» с другими государственными реестрами.

В учебных центрах также предусмотрено первичное медицинское освидетельствование и программу социально-психологической адаптации. Она должна продолжаться ориентировочно двое-трех суток до начала базовой общевойсковой подготовки.

Какие вопросы требуют дальнейшего урегулирования

Появление подробной инструкции не означает, что все противоречия в сфере мобилизации исчезли. Часть предусмотренных документом гарантий уже вытекает из действующего законодательства. Приказ систематизирует процедуры и конкретизирует действия должностных лиц.

Отдельную дискуссию вызвал вопрос ограничения свободы передвижения находящихся в ТЦК людей.

Кандидат юридических наук, заслуженный юрист Украины Марина Ставнийчук в своем блоге на Цензор.НЕТ обратила внимание на возможную правовую коллизию в положениях документа.

По ее оценке, приказ отмечает, что вручение повестки, формирование команды или ожидание отправки в воинскую часть сами по себе не являются основаниями для задержания или ограничения свободы человека. Однако другие положения предусматривают обязанность лиц, включенных в команду, оставаться в комнате сбора без разрешения руководства ТЦК.

Юрист отмечает, что ограничение свободы передвижения должно определяться Конституцией и законами Украины, а не ведомственным приказом.

Еще один вопрос, на котором акцентирует Ставнийчук, касается ответственности должностных лиц за возможные нарушения. По ее мнению, для реальной защиты военнообязанных прав необходимо законодательно определить полномочия ТЦК и полиции, порядок обжалования их действий и персональную ответственность за превышение полномочий, незаконное лишение свободы или неоказание медицинской помощи.

Это важное разграничение: инструкция определяет, как должны действовать должностные лица, но сама по себе не заменяет законодательные механизмы защиты граждан.

Изменит ли приказ практику работы ТЦК

Приказ № 423 детализирует порядок взаимодействия работников ТЦК с военнообязанными на разных этапах пребывания в территориальном центре. Он охватывает не только доставку и проверку документов, но и связь с близкими, доступ к адвокату, сохранность личных вещей, медицинскую помощь и бытовые условия.

Однако главный вопрос состоит в выполнении этих требований. Наличие видеокамер не гарантирует автоматического рассмотрения каждой жалобы, а закрепленное право на адвоката само по себе не обеспечивает доступ к юридической помощи в каждой конкретной ситуации.

Марина Ставнийчук считает, что проблемы мобилизации нуждаются в более широких законодательных изменениях. В частности, необходимо четко определить полномочия каждой стороны, права мобилизованных, механизмы обжалования и ответственность за нарушение.

Для военнообязанных приказ важен прежде всего тем, что содержит конкретные требования к процедурам, на которые можно ссылаться при взаимодействии с ТЦК. Для государства результат будет зависеть от того, насколько последовательно эти правила будут выполняться на практике.