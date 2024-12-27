Минфин - Курсы валют Украины

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27 декабря 2024, 20:00 Читати українською

Главное за неделю: Блокировка карт военным, госдолг и восстановление бронирования

Почему банки блокируют карты военным и не отдают заработанное на вложениях в ОВГЗ

В ноябре читатели «Минфина» оставили 475 отзывов на работу банков, из которых 279 было зачислено и отправлено на рассмотрение финучреждениям. С какими проблемами столкнулись наши читатели, и что советуют юристы и банкиры, чтобы избежать их в будущем, расскажем в новом обзоре Народного рейтинга банков.

Госдолг Украины вырос до $160 миллиардов

По состоянию на 30 ноября 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 6 644,68 млрд грн, или $159,74 млрд. В ноябре 2024 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 231,12 млрд грн и в доллар эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $4,37 млрд.

Бронирование в «Дие» снова работает

В «Действии» возобновили процесс бронирования работников от мобилизации после массированной кибератаки на госреестры. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров и пресс-служба «Действия».

Отзыв ноября: почему Приват разорвал деловые отношения с клиентом за возврат долга

Украинцы живут с усиленным финмониторингом уже давно, но не могут к нему привыкнуть. Опыт ArtNik, с которым Приватбанк разорвал деловые отношения, может быть полезен и другим нашим читателям и вот почему.

Криптовалюта и акции: какой портфель «Минфина» принес наибольшую прибыль в 2024 году

Для того чтобы проверить разные стратегии инвестиций, «Минфин» создал четыре виртуальных инвестиционных портфеля — по два для акций и криптовалют. По мере приближения Нового года редакция подводит итоги результативности наших идей и определяет, какие активы оказались наиболее доходными.

ФОП и физлица не будут платить военный сбор «задним числом» — Министерство финансов

Плательщики единого налога третьей группы (юридические лица и ФОП) начнут уплачивать военный сбор в размере 1% от своего оборота по итогам первого квартала 2025 года. Кроме того, не будут платить военный сбор «задним числом» физических лиц.

Банкиры рассказали, как изменят доходность депозитов в начале года

«Минфин» подвел «депозитные итоги»: с какими вызовами столкнулись банки в конце года, какими депозитными ставками банки заканчивают год, и ожидать ли увеличения процентов по вкладам в следующем году.

Рейтинг застройщиков западного региона: кто и как строит и за сколько продает

На западе страны работает немало застройщиков, а в работе рекордное количество объектов. Аналитики Минфина изучили ситуацию на рынке первичной недвижимости Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской, Закарпатской, Черновицкой областей.

Украина получила $1 миллиард от Японии и Великобритании в рамках проекта Всемирного банка

В Госбюджет Украины поступил транш в размере $1 млрд в рамках программы по Второй ссуде в поддержку политики развития «Основы роста» (Second Growth Foundations Development Policy Loan — DPL).

Кабмин продолжил действие бронирований от мобилизации через кибератаку на госреестры

Кабинет министров Украины продлил в месяц действие бронирований, действующих по состоянию на 19 декабря. Недавние кибератаки временно повлияли на работу ряда государственных реестров. Поэтому, пока продолжается восстановление систем, правительство продолжило действие бронирований. Речь идет о бронировании, предоставленном через Министерство экономики Украины или через Единый государственный вебпортал электронных услуг, то есть через портал «Дия».

Украина получила $1 млрд гранта от США, обеспеченный доходами от замороженных активов РФ

В госбюджет поступил грант в $1 млрд от Соединенных Штатов Америки в рамках программы Всемирного банка по второму займу в поддержку политики развития «Основы роста».

ВВП Украины в третьем квартале вырос на 2%

За третий квартал 2024 г. реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в Украине увеличился на 2% к аналогичному периоду прошлого года.

Украина получила около $1,1 млрд от МВФ

Украина получила около $1,1 млрд. от МВФ в рамках программы Extended Fund Facility. За время функционирования программы EFF Украина успешно прошла уже шесть просмотров, что позволило привлечь около $9,8 млрд из предусмотренных программой $15,6 млрд.

Источник: Минфин
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