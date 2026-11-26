Болгария готова приобщиться к предложенному Евросоюзом кредиту для Украины на €45 млрд, но только при условии, что ее взнос не будет направлен на закупку вооружения и боеприпасов. София хочет сосредоточить помощь на невоенных нуждах Украины, в частности, в регионах компактного проживания болгарской общины. Об этом, как сообщает Euronews, заявил премьер-министр Болгарии Румэн Радев перед началом саммита ЕС в Брюсселе 26 ноября.

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Болгарский премьер объяснил позицию страны наличием в Украине крупного исторического болгарского общества. По его словам, в Украине проживает около 300 тыс. этнических болгар, поэтому София хотела бы направить поддержку, прежде всего, на нужды регионов их компактного проживания.

«Мы присоединимся, но денег от Болгарии на оружие не будет», — заявил Радев.

Таким образом, Болгария сменила первоначальную позицию, при которой вообще не хотела участвовать в новой кредитной программе ЕС для Украины. Теперь страна согласна поддержать бюджетное финансирование, но отказывается от военной составляющей.

Как распределят €45 млрд для Украины

Европейская комиссия предложила предоставить Украине в 2027 году кредит до €45 млрд. Он должен покрыть около двух третей прогнозируемого дефицита финансирования Украины, который оценивают в €70 млрд.

Программа состоит из двух частей:

до €25 млрд — на военную помощь, в том числе закупку вооружения;

до €20 млрд — на бюджетную поддержку, в частности, финансирование государственных услуг и выплату зарплат.

Кредит планируют привлечь из-за заимствования ЕС на рынках капитала под гарантии бюджета Евросоюза. Украина должна возвращать основную сумму только после получения репараций России. В то же время, проценты по заимствованиям будут оплачивать страны ЕС: расходы на обслуживание нового кредита оценивают в €2−2,5 млрд в год.

Болгария соглашается присоединиться к невоенной части программы, но не будет участвовать в финансировании вооружения. Такая модель позволяет Софии формально поддержать кредит, не отступая от политической позиции по военной помощи Украине.

Почему отказ мог стоить Болгарии дороже

Первоначальное нежелание Болгарии участвовать в кредитной программе было связано не только с политическими возражениями против финансирования оружия. Премьер Радев также ссылался на необходимость ущемлять государственные расходы.

Однако спор вокруг украинского кредита стал частью более широких переговоров о следующем семилетнем бюджете ЕС на 2028−2034 годы. Германия и ряд других стран настаивают, что долгосрочный бюджет нельзя согласовывать без гарантий финансирования Украины.

В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц угрожал заблокировать следующий бюджет ЕС, если все 27 государств не поддержат финансовую помощь Украине. Это создает риск для стран, получающих значительные средства из европейских программ сплоченности, в частности для развития инфраструктуры и поддержки менее развитых регионов.

Болгария принадлежит к таким государствам. Поэтому полный отказ от участия в кредите мог осложнить для него переговоры по предстоящему финансированию из бюджета ЕС. Компромисс с отказом от военной составляющей позволяет Софии избежать прямого финансирования оружия и при этом не ставить под угрозу другие бюджетные интересы страны.

Важно, что речь идет не об уже принятом решении сократить субсидии Болгарии. Это политический риск внутри переговоров о бюджете ЕС, а не автоматическое лишение страны финансирования.

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Кто еще не хочет финансировать кредит для Украины

Помимо Болгарии против участия в новой программе выступают Венгрия, Словакия и Чехия. В то же время Еврокомиссия предложила странам, не желающим финансировать поставки оружия, приобщиться только к бюджетной части кредита.

Позиция Болгарии может послужить примером такого компромисса. Однако окончательное согласование кредитной программы и долгосрочного бюджета ЕС еще предстоит. Ожидается, что переговоры продолжатся на следующих встречах лидеров Евросоюза.

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