Яка місто обійшло Київ за вартістю квартир в новобудовах

Всупереч складній економічній ситуації у більшості обласних центрів України вартість житла на первинному ринку зростає. У деяких містах ціна метрів додала навіть понад 10%. Як змінюється ситуація на ринку і що впливає на метри, розповіли експерти ЛУН.

На столичному ринку первинки середня ціна за квадратний метр сягнула 54 тис. грн. За останні пів року ціни зросли на 1%. Варто зазначити, що для українського ринку коливання цін в межах 1−2% вважається нормою. Отже, ціни в Києві на первинці в цьому році стабільні, проте все ще нижчі ніж у Львові. Столиця в рейтингу посідає друге місце, медіана вартості у Львові 57,6 тис. грн за квадрат. Ба більше ціни ростуть, за останні пів року на 3%.

Абсолютним лідером приросту за останні 6 місяців стала Одеса, де ціна за кв.м зросла на 14% і сягнула 46,2 тис. грн. Також суттєво зросли ціни у: Рівному: +10% (42 тис. грн за квадратний метр), Хмельницькому: +7% (29,9 тис. грн), Тернополі: +9% (32 тис. грн).

Окремі регіони показують протилежну динаміку: Кропивницький: -13% (39,9 тис. грн) Запоріжжя: -7% (25 тис. грн) Дніпро: -7% (45,8 тис. грн). У цих містах зниження в першу чергу пов’язане з безпековими факторами, у зв'язку з наближенням до лінії фронту.

«Ті, хто чекали обвалу цін на первинці — так і не дочекались. Валютні коливання, здешевшення долара відносно євро, а у більшості українців збереження були саме в доларах США, знову нагадали про актуальність ідеї придбати житло, щоб гроші не проїдала інфляція», — відзначає бренд та бізнес директор ЛУН Денис Суділковський.

До того ж, за його словами, катастрофічна ситуація з робочою силою на будівництвах, дорога логістика, обмежений вибір контракторів — це теж ускладнює ринок і провокує здорожчання.

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Цього місяця була представлена державна стратегія розвитку іпотечного ринку, що має на меті зробити купівлю житла доступнішою. Це має спонукати подальшому розвитку первинного ринку, бо один з фокусів — це саме надати українцям можливість купувати сучасне житло. Розвиток іпотеки, відзначає Суділковський, додатково підніме попит на нові метри і первинка, ймовірно, продовжить своє зростання. Хоча, найбільше на ціни впливатиме ситуація на фронті.