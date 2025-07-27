Нові очікування покупців: як змінюється роль житла і девелопера під час війни

Житло перестало бути лише інвестицією — тепер це інфраструктура життя в умовах турбулентності. Як за цих умов змінюються вимоги до девелоперів та на що очікують покупці метрів, розповів в колонці для Liga CEO Greenwood Віталій Мажара. «Мінфін» обрав головне.

Нова філософія попиту

Найбільший зсув відбувся в голові покупця. Люди більше не планують «на потім». Вони хочуть заселитися одразу — бачити готову квартиру, в якій є вода, світло, двері. Це не просто питання комфорту — це втома від невизначеності. У час війни навіть один рік здається надто довгим.

Як результат, рішення «з ремонтом» перестало бути додатковою опцією — це вже очікуваний стандарт. Попит змістився від «квадратних метрів» до повноцінного, готового до життя продукту.

Нова роль девелопера

Сучасний девелопмент — це не просто будівництво, а здатність адаптуватися. Одним із найбільш ефективних підходів стала блокова модель: будівництво поетапно, секції до 6−9 поверхів, раннє введення в експлуатацію окремих частин. Це дозволяє гнучко реагувати на зміни, знижувати фінансові ризики та краще відповідати на очікування покупця.

Площі, планування і безпека

Середня площа однокімнатної квартири зменшилась із 80 м.кв. (у 2008 році) до 50−55 м² сьогодні. Але це зменшення не про здешевлення, а про ефективність — кожен метр має бути виправданим.

Мікроквартири площею 25−30 м² — це радше компроміс, аніж бажане рішення. Люди хочуть окрім даху над головою просторір, де зручно жити. Важливі не лише площа, а і якість планування, благоустрій, наявність загальних зон.

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Безпека також перестала бути додатковою перевагою — вона стала нормою. Укриття вже сприймаються як обов’язковий елемент житлового комплексу. Їх часто проєктують у паркінгах, технічних поверхах чи просторах загального користування.