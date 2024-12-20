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20 грудня 2024, 16:02

Як відбуваються нотаріальні дї, доки реєстри не працюють

Україна зазнала наймасштабнішої кібератаки на урядові сайти за останній час. Внаслідок атаки російських хакерів призупинили роботу основні системи міністерства юстиції. Яким чином вчинятимуться нотаріальні дії, доки триває робота над відновленням реєстрів, розповіли в Мін'юсту.

Україна зазнала наймасштабнішої кібератаки на урядові сайти за останній час.

На сьогодні нормативно-правовими актами (постанова Кабінету Міністрів від 28 лютого 2022 р. № 164 «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану» та наказ Міністерства юстиції від 11.03.2022 № 1118/5 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері нотаріату», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.03.2022 за № 325/37661) забезпечено вчинення нотаріальних дій без використання та внесення відомостей, зокрема до:

  • Спадкового реєстру;
  • Єдиного реєстру довіреностей;
  • Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів.

Так, реєстрація відомостей про заповіти, зміни до них, скасування заповітів, заведені спадкові справи, спадкові договори, зміни до них, розірвання спадкових договорів, їх дублікати та про нотаріальне посвідчення довіреностей, припинення їх дії здійснюються без використання Спадкового реєстру та Єдиного реєстру довіреностей з подальшим внесенням до нього відповідних відомостей.

Нормативно передбачено, що визначений законодавством строк для внесення нотаріусом відомостей до єдиних та державних реєстрів, що функціонують у системі Міністерства юстиції, продовжується на підтверджений державним підприємством Національні інформаційні системи час їх неналежного функціонування.

Також громадяни наразі мають можливість звернутися до нотаріуса за вчиненням нотаріальних дій, що не повʼязані з перевіркою відомостей, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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Так, на сьогодні доступні такі нотаріальні дії:

  • посвідчення заповіту та довіреності;
  • видача дублікатів нотаріальних документів, що зберігаються у справах нотаріуса;
  • засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них;
  • засвідчення справжності підпису на документах, у тому числі засвідчення справжності підпису на згоді на виїзд дитини за кордон без супроводу одного з батьків;
  • засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу;
  • вчинення виконавчих написів.

Крім того, забезпечена можливість заведення нотаріусом спадкової справи за зверненням спадкоємця.

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