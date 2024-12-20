Всі цивільні акти можуть здійснюватись у звичайному порядку — Стефанішина

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 грудня 2024, 15:03

Всі цивільні акти можуть здійснюватись у звичайному порядку — Стефанішина

Унаслідок кібератаки рф на мережеву інфраструктуру Міністерство юстиції призупинило діяльність всіх державних реєстрів. При цьому всі акти цивільного стану про народження, смерть, одруження і розлучення можуть здійснюватись у звичайному порядку, але із застосуванням паперових носіїв. Про це заявила віцепрем'єр-міністер із питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції України Ольга Стефанішина.

Унаслідок кібератаки рф на мережеву інфраструктуру Міністерство юстиції призупинило діяльність всіх державних реєстрів.
Фото: facebook.com/olga.kravets

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Найближчим часом на офіційній Facebook-сторінці Мін'юсту буде розміщена інформація про відділи реєстрації актів цивільного стану, до яких можна звернутися по всій території України для здійснення відповідних дій.

«При цьому всі соціальні виплати, пов’язані з настанням певних актів цивільного стану, здійснюються на основі відповідних заяв також будуть розглянуті після відновлення реєстрів», — зазначила вона.

Стефанішина повідомила, що на розгляд уряду буде внесено проєкт постанови, який передбачає призупинення обчислення всіх строків до відновлення функціонування реєстрів.

Читайте також: Наймасштабніша кібератака на держреєстри України: скільки займе відновлення

Також реєстрація відомостей про заповіти, зміни до них, скасування заповітів, зведені спадкові справи, спадкові договори, зміни до них, розірвання спадкових договорів, дублікати про нотаріальне посвідчення довіреностей, припинення їх дії здійснюється без доступу до реєстрів.

Тобто ці дії будуть здійснюватися нотаріусом. Фактично всі нотаріальні дії, які не потребують перевірки даних в реєстрах, будуть здійснюватись державними та приватними нотаріусами.

Читайте також: Унаслідок кібератаки витоку персональних даних із держреєстрів не підтверджено — Стефанішина

Державна реєстрація юридичних осіб, їхньої символіки, громадських формувань, які не мають статусу юридичної особи, фізичних осіб-підприємців та відокремлених підрозділів юридичної особи здійснюється виключно програмним забезпеченням Державного реєстру речових прав (ДРРП).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Riojas и 21 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами