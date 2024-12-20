Всі цивільні акти можуть здійснюватись у звичайному порядку — Стефанішина

Унаслідок кібератаки рф на мережеву інфраструктуру Міністерство юстиції призупинило діяльність всіх державних реєстрів. При цьому всі акти цивільного стану про народження, смерть, одруження і розлучення можуть здійснюватись у звичайному порядку, але із застосуванням паперових носіїв. Про це заявила віцепрем'єр-міністер із питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції України Ольга Стефанішина.

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Найближчим часом на офіційній Facebook-сторінці Мін'юсту буде розміщена інформація про відділи реєстрації актів цивільного стану, до яких можна звернутися по всій території України для здійснення відповідних дій.

«При цьому всі соціальні виплати, пов’язані з настанням певних актів цивільного стану, здійснюються на основі відповідних заяв також будуть розглянуті після відновлення реєстрів», — зазначила вона.

Стефанішина повідомила, що на розгляд уряду буде внесено проєкт постанови, який передбачає призупинення обчислення всіх строків до відновлення функціонування реєстрів.

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Також реєстрація відомостей про заповіти, зміни до них, скасування заповітів, зведені спадкові справи, спадкові договори, зміни до них, розірвання спадкових договорів, дублікати про нотаріальне посвідчення довіреностей, припинення їх дії здійснюється без доступу до реєстрів.

Тобто ці дії будуть здійснюватися нотаріусом. Фактично всі нотаріальні дії, які не потребують перевірки даних в реєстрах, будуть здійснюватись державними та приватними нотаріусами.

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Державна реєстрація юридичних осіб, їхньої символіки, громадських формувань, які не мають статусу юридичної особи, фізичних осіб-підприємців та відокремлених підрозділів юридичної особи здійснюється виключно програмним забезпеченням Державного реєстру речових прав (ДРРП).