Інвестори перемістилися на захід України: в яких містах краще купувати житло

Після початку повномасштабної війни першим у західні регіони змістився фокус людей, які шукали нерухомість для себе. Однак невдовзі на розігрітий попитом ринок потягнулися девелопери. Які міста регіону залишаються привабливими для інвесторів та як змінилася вартість нерухомості, в колонці для NV розповів фаундер та СЕО групи компаній RITM Олександр Лахтіонов. «Мінфін» вибрав головне.

Географічний чинник

Для західної частини України початок повномасштабної агресії та пов’язані з ним міграційні процеси стали драйвером розвитку. Це стосується не тільки ринку нерухомості, а й потенціалу регіону загалом. Станом на зараз найзатребуванішими і найцікавішими є Івано-Франківськ та Львів для інвестицій в житло, а також Карпати, зокрема, Буковель, в якості рекреаційної і дохідної нерухомості. Попит на об'єкти в Карпатах стрибнув дуже суттєво. До початку війни там спостерігалося відсотків 20 від тієї активності, яку ми бачимо зараз. Переважно це була ніша професійних інвесторів.

Другим ешелоном є інші міста західного напрямку — Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Луцьк. Через те, що тут менш розвинений девелопмент і менше сучасних, цікавих для інвестування проєктів, вони більше орієнтовані на придбання «резервного» житла для себе або з метою прибутку від оренди.

Цікавими є також прикордонні Ужгород і Закарпаття, Чернівці, але пік попиту на них прийшовся на перший рік війни. Зараз, за рахунок своєї віддаленості й складної логістики, ці регіони є менш затребуваними. Хоча вони й досі є найбезпечнішими, що спричинило певну активність девелопменту, але постає питання перспективи: чи збережуть побудовані зараз комплекси потрібний інвестиційний ефект? Вже сьогодні ми бачимо, що активність зміщується в бізнесово активніші та логістично зручніші міста. Зараз Закарпаттю та Буковині потрібно розвивати та промотувати свій недорозкритий туристичний потенціал, що допоможе зробити перспективними певні типи нерухомості.

Інші райони Карпат (Східниця, Славське, Яблуниця, Микуличин тощо), із одного боку, мають потенціал за рахунок краєвидів, рекреаційної складової, можливостей відпочинку в будь-яку пору року. З іншого — важливим нюансом є відсутність інфраструктури, яку потрібно забезпечити всередині комплексу, із відповідною концепцією та професійним управлінням. Адже довго знаходитись в умовах суто рекреації сучасні люди не звикли. Їм потрібні активності, сервіси, блага цивілізації, оточення. Важливо, щоб комплекс при цьому приносив прибуток, а не потребував постійних додаткових коштів на доопрацювання.

Як змінилися ціни

За 2023 рік вартість квадратного метру нового житла, наприклад, в Івано-Франківську, зросла практично вдвічі (від 60 до 100%). В Буковелі проєкти суттєво дорожчали у 2022-му, а минулого року зростання пригальмувало, але курорт продемонстрував великий потенціал ціноутворення загалом. Наприклад, якщо до початку війни середня ціна там була $1500− $2000 за кв.м, то зараз за окремими проєктами ми бачимо ціну, співставну з нерухомістю преміум-класу в Києві за рік до війни, — $5000− $6000 за кв.м.

В ситуації, коли довіра до столичних забудовників сильно похитнулася, інтерес приватних інвесторів змістився в бік Карпат. Зараз тут є велика кількість людей, які раніше інвестували в нерухомість Києва та інших регіональних центрів. Ринок Буковелю при цьому поки що зарано називати перегрітим. Кількість нових сучасних проєктів, оптимальних, за всіма параметрами, можна перелічити на пальцях двох рук.

Основу попиту в Карпатах складають апарт-готелі. Менш популярними, у співвідношенні приблизно 90/10, є котеджі. Це пояснюється зрозумілою для інвесторів управлінською і фінансовою моделлю рекреаційних комплексів. Другий чинник — ціна. Апартаменти мають середній чек $75−80 тис. Котеджі, за рахунок більшої площі та автономності, — від $100−120 тис.

Читайте також: Перший воєнний рейтинг забудовників Львова та передмістя від «Мінфіну»

Якщо говорити про міста, то основним інвестиційним продуктом залишається житло. Міські апарт-готелі існують, як пропозиція, але поки що це досить недокомунікований продукт, який тільки виходить на ринок і визиває певні сумніви у інвесторів через дещо «сиру» пропозицію та незрозумілі перспективи.