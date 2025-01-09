У яких регіонах України квартира в новобудові коштує менше 1 млн грн

В низці обласних центрів України квартиру у новобудові можна знайти «за ціною автомобіля». При цьому йдеться не лише про міста, які знаходяться поряд із лінією фронту. Де саме шукати таке житло, як убезпечити себе від ризиків під час його придбання, у колонці для ЕП розповіла керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук.

Ціновий діапазон

Війна змусила багатьох змінити місце проживання. У таких умовах люди частіше шукають дешевші варіанти житла, зокрема, на первинному ринку, де новобудови привертають увагу завдяки кращим умовам планування, інфраструктурі та доступним державним програмам підтримки, які часто орієнтовані саме на об'єкти первинного ринку.

Наприклад, програма доступного кредитування житла «єОселя», яка дозволяє отримати кредит на покупку за ставкою від 3% до 7% річних, а розширення її на громадян, які не володіють житлом, або його площа менша, ніж 52,5 м² у 2024 році, і мають можливість скористатись програмою на житло до 3-х років, спонукає забудовників акредитуватись в програмі задля продажу своїх об'єктів.

За даними OLX Нерухомість, за листопад 2024 року, однокімнатну квартиру вартістю до 1,5 млн грн (приблизно $35 800) можна придбати у 10 регіонах України.

До 1 млн грн можна знайти пропозиції житла у Херсоні та Харкові. Через безпекові ризики у Херсоні попит залишається доволі низьким, тоді як у Харкові активність покупців є дещо вищою — оголошення отримують більше відгуків. Значна частка квартир залишається незатребуваними й забудовники готові продавати житло за мінімальною ціною, щоб уникнути фінансових втрат.

За трохи вищою ціною (до 1,5 млн грн) можна придбати однокімнатні квартири в Хмельницькому, Чернігові, Сумах, Житомирі, Миколаєві та Запоріжжі. Сьогодні квартири в новобудовах за ціною автомобіля — не міф, а реальність для багатьох регіонів України.

Найбільший попит на новобудови спостерігається у столиці. Натомість вартість покупки житла саме у Львові, як і минулого року, залишається найдорожчою — понад 2,6 млн грн за однокімнатну квартиру.

З одного боку, це може бути спричинено міграцією населення в найбезпечніші райони України. З іншого — дефіцитом нових земельних ділянок для великих проєктів у регіоні, що обмежує пропозицію житла і підвищує ціни.

На що звернути увагу

При купівлі будь-якої нерухомості необхідно звернути увагу на перевірку забудовника, щоб не потрапити у період банкрутства компанії. Юрист із нерухомості допоможе перевірити належні документи та укласти угоду. Ось, що варто дослідити:

1. Чи мають компанії належні документи, що дають право на землю та необхідні дозволи на будівництво? Чи дотримуються встановлених стандартів якості: мають затверджену проєктну документацію, що відповідає державним будівельним нормам (ДБН), а будівельні матеріали, які використовуються, мають підтверджені сертифікати. Бо новобудова перетворюється на довгобуд через зведення об'єктів без відповідних документів. Якщо дозвіл на зведення багатоповерхового житлового будинку анульований, забудовник не має права далі продавати квартири. І при виявленні порушення — об'єкт «заморозять».

2. Якою є попередня історія забудовника: скільки проєктів завершено, і чи були вони здані в обіцяні терміни.

3. Яка репутація у компанії серед реальних жителів та покупців: що пишуть в медіа та в коментарях на сторінках соцмереж, про що говорять жителі вже зданих будинків при неформальному спілкуванні з ними. Якщо вартість квадратного метра занадто низька (менша за ринкову на 30%), є ймовірність обману. Ринкову вартість можна дізнатися у новобудовах поблизу схожого класу і стадій будівництва.

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4. Який поточний фінансовий стан забудовника. Чи має він борги або інші фінансові зобов'язання, чи не були пов’язані з ним інші компанії-банкрути власників. В цьому допоможе перегляд Єдиного державного реєстру судових рішень з переліком судових справ. Якщо є рішення про борги забудовника перед контрагентами — це говорить про його неплатоспроможність до офіційного визнання банкрутом.